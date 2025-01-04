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Dolandırıcılıkla suçlanan kripto para şirketi kurucusu Do Kwon hakim karşısına çıktı!

Kripto para Luna’nın kurucusu Güney Koreli Do Kwon, 2 yıl önce yatırımcıların 40 milyar dolarını çaldı. Kaçtığı Karadağ’da yakalandı. ABD’deki New York’ta mahkemeye çıktı. 130 yıl kadar ceza alabileceği açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
Dolandırıcılıkla suçlanan kripto para şirketi kurucusu Do Kwon hakim karşısına çıktı!

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    Terraform Labs'ın kurucu ortağı Do Kwon, ABD'de kendisini hakkındaki suçlamalar nedeniyle geçen salı Karadağ tarafından iade edilmesinin ardından Manhattan'daki bir mahkeme salonunda ilk kez hakim önüne çıktı.

    Perşembe günü açıklanan iddianame, Terraform Labs'ın 2022'de çöküşüyle TerraUSD ve Luna tokenlerinin 40 milyar dolarlık zarara yol açmasıyla ilgili olarak Güney Koreli kripto para kralı olan Kwon'a karşı geçen yıl açıklanan 8 suçlamaya kara para aklamayı da ekliyor. Önceki suçlamalar arasında menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı da yer alıyordu.

    Kwon, duruşmada suçsuz olduğunu ileri sürdü. Keyfinin yerinde olduğu, zaman zaman da güldüğü görüldü. Hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde en fazla 130 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı açıklandı.

    Bir sonraki duruşma ise 8 Ocak'ta görülecek. Luna'nın çöküşünün ardından kriptodaki kriz, 2022'nin sonlarında FTX ve kurucusu Sam Bankman- Fried'ın çöküşüyle doruğa ulaşmıştı. Fried, 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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