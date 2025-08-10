PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri bakanı olması bekleniyordu! ABD’den “Çin’de üst düzey diplomat Liu Jianchao gözaltında” iddiası

ABD basını, Çin’de potansiyel dışişleri bakanı olarak görülen üst düzey diplomat Liu Jianchao’nun temmuz sonunda ülkesine dönüşünde gözaltına alındığını ve sorgulandığını öne sürdü.

ABD gazetesi The Wall Street Journal'ın belirttiğine göre Çin, potansiyel dışişleri bakanı olarak görülen üst düzey diplomatı Liu Jianchao'yu gözaltına aldı.

ÜST DÜZEY DİPLOMAT GÖZALTINA ALINDI

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde temmuz sonunda uluslararası seyahatinden dönen 61 yaşındaki Liu'nun sorgulanmak üzere gözaltına alındığı iddia edildi.

Çin Komünist Partisinin yabancı siyasi partiler ile ilişkilerini yöneten Liu'nun neden gözaltına alındığına dair bilgi paylaşılmadı.

Konuya ilişkin Çin yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.

Mevcut görevini 2022'de üstlendiğinden bu yana 20'den fazla ülkeyi ziyaret eden Liu, yabancı ülkelerle kurduğu iyi ilişkilerden dolayı Çin'in gelecekteki potansiyel dışişleri bakanı görülüyordu.

