Devrik rejim subayları Suriye'ye girmeye çalışıyor! Sınırda yakalandılar
Lübnan'dan Suriye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan devrik rejime bağlı 12 subayın yakalandığı bildirildi. Devrik Esed rejimine bağlı 12 subayın Lübnan üzerinden kaçak şekilde Suriye'ye giriş yapmaya çalışırken yakalandığını belirtildi.
DEVRİK SUBAYLAR YAKALANDI
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Savunma Bakanlığı İletişim Dairesine dayandırdığı haberde, konuya ilişkin bilgi verdi.
