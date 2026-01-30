Deutsche Bank’a kara para baskını!

Frankfurt BaşsavcılığıEkonomik SuçlarBirimi ve Federal EmniyetTeşkilatı'nın (BKA)yürüttüğüortak soruşturma çerçevesindeDeutsche Bank'ın Frankfurtve Berlin'deki şubelerine dünsabah "kara para aklama"operasyonları yapıldı.Soruşturma kapsamındaDeutsche Bank'ın, kara paraaklamada kullanıldıklarındanşüphelenilen yabancı şirketlerlegeçmişte kurduğu iş ilişkilerininincelendiği ve şubelerde yapılanaramalarda ek delillerin elegeçirildiği açıklandı.

YASA DIŞI BAHİS

İş ilişkilerinin arka planı, Deutsche Bank üzerinden yapılan işlemlerin boyutu ve yabancı şirketlerle ilgili ise şu aşamada bilgi verilemeyeceği kaydedildi. Ancak uluslarnası medyaya yansıyan detaylara göre, banka yasa dışı bahisten aklanan paraları sisteme soktu. AÇIKLAMA ÖNE ÇEKİLDİ

30 kişilik ekibin şubelerde arama yaptığı aramalarda, 10 bilgisayara ve byüzlerce dosyaya el konuldu. Kara para operasyonu nedeniyle şirket hisseleri düşünce, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen bankanın 2025'te net karı apar topar servis edildi. Bankanın net karını bir önceki yıla göre iki kattan fazla artırarak 6 milyar 120 milyon euroya çıkardığı yatırımcılarla paylaşıldı. Ancak bu açıklama da şirket hisselerinin yüzde 4 düşmesine engel olamadı.



GEÇMİŞİ ÇOKKARANLIK

DEUTSCHE Bank, 2017şyılında Rusya'dan kara paraaklamak için kullanılmış olabilecek10 milyar dolarlık sahteişlemler düzenlemekten dolayısuçlu bulunmuştu.ABD veİngiliz düzenleyici kurumları,yayınladıkları iki ayrıntılıraporda, bankayı, küreselfinansal krizin ardından yaşananyavaşlama dönemindegelirleri artırmaya yardımcıolan işlemlerde yer alan müşterileriveya paranın kaynağınıbilmemekle eleştirmişti.Bankaya kara para aklamasuçundan 630 milyon europara cezası kesilmişti.