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Dehşet pazarı! Almanya'da Noel pazarına araçla saldırı

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu kan gölüne dönen yerde ölülerin bulunduğu ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Dehşet pazarı! Almanya’da Noel pazarına araçla saldırı

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    Almanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Magdeburg kentinde bir kişi, aracını Noel pazarında bulunan kalabalığın üzerine sürdü. İnsanları ezen saldırgan, aracıyla olay yerinde kaçtı. Zanlı kısa bir süre sonra yakalandı. Kan gölüne dönen olay yerinde ölülerin bulunduğu, 80 kişinin de yaralandığı açıklandı. Polis, olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

    NİCE VE BERLİN'DE DE YAŞANMIŞTI
    Berlin'de, 19 Aralık 2016'daki başka bir olayda, bir saldırgan kamyonla Noel pazarına girmiş, 13 kişinin ölümüne, onlarca insanın yaralanmasına yol açmıştı. Yine 2016 yılında Fransa'nın Nice kentinde bir terörist, kamyon ile 14 Temmuz Ulusal Gün kutlaması yapan kalabalığın içine dalmış, 84 kişiyi öldürmüştü.

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