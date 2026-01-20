Davos'ta ABD-Rusya masası! Kremlin duyurdu: G7'den davet gelmedi
Kremlin, Putin’in temsilcisi Kiril Dmitriyev’in Davos’ta ABD’li yetkililerle görüşeceğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze Barış Kurulu için erken olduğunu söylerken Trump’la temas ihtimalinin de mümkün olduğunu işaret etti. Peskov ayrıca G7’den Putin'e davet gelmediğini duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'in, İsviçre'nin Davos kasabasında ABD'li bazı yetkililerle görüşeceğini açıkladı.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Rusya'nın Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılmasını konuşmak için erken olduğunu söyleyen Peskov, "Bu girişimin tüm ayrıntılarını henüz bilmiyoruz, sadece Gazze ile mi ilgili yoksa daha geniş bir bağlamda mı olacak? Şu ana kadar bu konuda birçok soru var ve Amerikalılarla görüşmelerimiz sırasında bu soruların yanıtlarını almayı umuyoruz."dedi.
PESKOV: GÖRÜŞME PLANI VAR
Davos'a giden Dmitriyev'in burada ABD Başkanı Donald Trump'la görüşüp görüşmeyeceğine yönelik soruyu yanıtsız bırakan Peskov, "Dmitriyev'in ABD heyetinden bazı yetkililerle görüşme planı var."ifadesini kullandı.
ABD ile ekonomik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden yana olduklarını vurgulayan Peskov, Dmitriyev'in Ukrayna'da barış sağlanması konusunda ilgili tarafalara çeşitli mesajları da ilettiğini aktardı.
"G7'DEN DAVET GELMEDİ"
Peskov, Paris'te G7 ülkeleri ile Rusya arasında bir görüşmeye yönelik davet almadıklarını da sözlerine ekledi.