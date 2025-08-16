Danimarka Başbakanı Frederiksen'den soykırımcıya sert tepki: Netanyahu bir problem haline geldi

Frederiksen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir problem haline geldi" ifadelerini kullanarak, Danimarka'nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koltuğuna sahip olmaya devam ettiği dönemde İsrail'e yönelik baskıların arttırılmasına ilişkin çaba sarf edeceğini aktardı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen , İsrail 'in Gazze Şeridi 'ne yönelik saldırıları ve bölgede devam eden savaşa ilişkin bir açıklama yaptı.

Danimarkalı lider, ülkesinin uzun zamandır İsrail'in yanında yer aldığını ve bu desteği sürdürme konusunda kararlı olduğunu ancak, İsrail'in Netanyahu olmadan daha iyi bir konumda olacağını belirtti.

Frederiksen ayrıca, mevcut İsrail hükümetinin ülkenin çıkarlarına aykırı davrandığını ve bunun İsrail halkının meselesi olduğunu söyledi.