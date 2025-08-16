PODCAST CANLI YAYIN

Danimarka Başbakanı Frederiksen'den soykırımcıya sert tepki: Netanyahu bir problem haline geldi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'e yönelik yaptırımları arttırmak istediğini belirttiği açıklamasında, "Netanyahu bir problem haline geldi" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Danimarka Başbakanı Frederiksen'den soykırımcıya sert tepki: Netanyahu bir problem haline geldi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bölgede devam eden savaşa ilişkin bir açıklama yaptı.

Frederiksen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir problem haline geldi" ifadelerini kullanarak, Danimarka'nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koltuğuna sahip olmaya devam ettiği dönemde İsrail'e yönelik baskıların arttırılmasına ilişkin çaba sarf edeceğini aktardı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen'den soykırımcıya sert tepki: Netanyahu bir problem haline geldi (AA)Danimarka Başbakanı Frederiksen'den soykırımcıya sert tepki: Netanyahu bir problem haline geldi (AA)

Danimarkalı lider, ülkesinin uzun zamandır İsrail'in yanında yer aldığını ve bu desteği sürdürme konusunda kararlı olduğunu ancak, İsrail'in Netanyahu olmadan daha iyi bir konumda olacağını belirtti.

Frederiksen ayrıca, mevcut İsrail hükümetinin ülkenin çıkarlarına aykırı davrandığını ve bunun İsrail halkının meselesi olduğunu söyledi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen'den soykırımcıya sert tepki: Netanyahu bir problem haline geldi (AA)Danimarka Başbakanı Frederiksen'den soykırımcıya sert tepki: Netanyahu bir problem haline geldi (AA)

"YAPTIRIMLARI EN BÜYÜK ETKİYİ OLUŞTURACAK ALANLARI HEDEF ALACAK ŞEKİLDE TASARLIYORUZ"
Frederiksen, "İsrail'e uygulanan baskıları arttırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ticaret ve araştırma alanındaki yaptırımlara değinen Danimarka Başbakanı, "Siyasal baskının yanı sıra İsrailli yerleşimcilere ya da bakanlara ve hatta İsrail'in geneline yönelik yaptırımlar düşünüyorum. Henüz hiçbir şeyi gözardı etmiyoruz. Rusya konusunda olduğu gibi, yaptırımları en büyük etkiyi oluşturacağına inandığımız alanları hedef alacak şekilde tasarlıyoruz" dedi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen'den soykırımcıya sert tepki: Netanyahu bir problem haline geldi (AA)Danimarka Başbakanı Frederiksen'den soykırımcıya sert tepki: Netanyahu bir problem haline geldi (AA)

"GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZ KORKUNÇ VE TAM BİR FELAKET"
Danimarkalı lider, Gazze Şeridi'ndeki insani krize ilişkin de açıklamada bulunarak, İsrail'in devam eden saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmasını, "Kesinlikle korkunç ve tam bir felaket" olarak niteledi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen'den soykırımcıya sert tepki: Netanyahu bir problem haline geldi (AA)Danimarka Başbakanı Frederiksen'den soykırımcıya sert tepki: Netanyahu bir problem haline geldi (AA)

"DANİMARKA HAMAS'I ÖDÜLLENDİRMEK İSTEMİYOR"
Frederiksen, Danimarka'nın İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararına ortak olup olmayacağına ilişkin soruları da cevaplayarak, "Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas'ı ödüllendirmek istemiyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Alaska'daki zirveye ilişkin açıklama! "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır"
Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var
Göztepe - Fenerbahçe | CANLI
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
6-10 km arası yıllık 27 bin 720 TL! Ankara'da servis ücretlerine yüzde 30 zam | İşte km bazlı aylık ve yıllık fiyat tablosu
Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass'ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti
MHP'den İstanbul'da "Terörsüz Türkiye" buluşması | Anayasanın 6 maddesi kırmızı çizgimizdir
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Karamürsel'de tam kontrol | Gelibolu için mücadele başladı
Alaska'da neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump'tan Avrupa'ya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saray'dan olay paylaşım
Yine Bifet yine domuz eti! Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Tepki yağıyor: Kamu suçu
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlığı... Ekrem İmamoğlu'nun trollerine karşı harekete geçti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a! İki bomba birden
Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
CHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdı
Galatasaray'dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
İzmir'de ulaşıma zam! İşte yeni tarife | İZBAN kararı
Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?