Cumhurbaşkanı El-Şara ABD’de hemşerilerini ihmal etmedi

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Hasan El-Şeybani ve Amerika Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ın katılımıyla, Suriye liderlerinin 1946 yılından beri ilk kez resmî ziyarette bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'daki Suriye Topluluğu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Şara ve Dışişleri Bakanı Şeybani (AA)

ZAFERİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı El-Şara, günün erken saatlerinde Suriyeli-Amerikalı kuruluşların temsilcileriyle de bir araya geldi. Görüşmede, yurtdışında yaşayan Suriyelilerin durumlarını takip etmek ve onlarla iletişimi güçlendirmek konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı, Suriye topluluğu ile bu kuruluşların temsilcilerinin Suriye meselelerine dair farkındalığın artırılması, aidiyet duygusunun pekiştirilmesi ve anavatanla bağların güçlendirilmesi yönündeki katkılarını takdir etti.

Cumhurbaşkanı Şara (AA)

El-Şara, yurt dışında yaşayan Suriyelilerin anavatanları Suriye ile bağlarını korumalarının önemini vurguladı. Suriyelilerin, ülkelerinin gerçek yüzünü dünyaya aktarmada ve haklı davalarını savunmada oynadıkları role dikkat çekti. Cumhurbaşkanı El-Şara konuşmasını şu şekilde devam etti, yaklaşık on bir ay önce elde edilen zaferi anımsatarak, o dönemin ülke tarihinde parlak bir sayfa oluşturduğunu ifade etti. Son dönemde hem iç hem dış alanda kaydedilen çok sayıda başarının, devletin ve halkın yeniden imar sürecinde kararlılıkla ilerlediğini gösterdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Şara (AA)

BAĞIMIZ KOPMADI

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı El-Şeybani ise yaptığı kısa konuşmada, yurt dışındaki Suriyelilere ülkeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Hükümetin gurbetçilere büyük önem verdiğini ve onlarla iletişim kanallarını açık tuttuğunu vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani (AA)

DESTEK VERECEĞİZ

ABD Suriye özel temsilcisi Thomas Barrack ise konuşmasında, Suriye halkının Suriye ile uluslararası topluluklar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolüne övgüde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası ilişkilerinde yeniden entegrasyonunu kolaylaştıracak girişimlere destek verme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack (AA)

Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara'in bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.