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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 6.8'lik deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı

Çin şiddetli bir depremle felaketi yaşadı. Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen ve büyüklüğü 6,8 olarak kayıtlara geçen depremde ilk belirlemelere göre 50'den fazla kişi can verdi. 1000'den fazla yapı hasar aldı. Deprem Nepal ve Hindistan'da da hissedildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Tibet'ten kareler...

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 08:38 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 08:49
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde 6.8’lik deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı

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    Asya kıtası şiddetli bir depremle sarsıldı. Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.

    Çin 6.8'lik depremle sarsıldı (Takvim.com.tr)Çin 6.8'lik depremle sarsıldı (Takvim.com.tr)

    CANLI ANLATIM
    08:43 07 Ocak 2025
    BİN 500 İTFAİYE SAHADA
    Çin resmi Xinhua Haber Ajansı, bölgesel afet yardım merkezine atıfta bulunarak depremde 62 kişinin daha yaralandığını söyledi. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, enkazda insanları aramak için yaklaşık 1.500 itfaiye ve kurtarma görevlisinin görevlendirildiğini söyledi.
    08:42 07 Ocak 2025
    NEPAL VE HİNDİSTAN'DA SALLANDI
    Şiddetli sarsıntı Çin'in yanı sıra Nepal ve Hindistan'dan da hissedildi.
    08:42 07 Ocak 2025
    ABD'Lİ MERKEZ 7.1 DEDİ
    Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre deprem salı günü yerel saatle 09:05'te (01:05 GMT) 10 km (6,2 mil) derinlikte meydana geldi ve depremin büyüklüğü 6,8 olarak kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması ise depremin 7,1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
    08:41 07 Ocak 2025
    50'DEN FAZLA KİŞİ CAN VERDİ! 1000'DEN FAZLA YAPI ZARAR GÖRDÜ

    Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

    Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

    Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.