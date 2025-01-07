Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde 6.8’lik deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı

Asya kıtası şiddetli bir depremle sarsıldı. Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.
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08:43 07 Ocak 2025
BİN 500 İTFAİYE SAHADA
Çin resmi Xinhua Haber Ajansı, bölgesel afet yardım merkezine atıfta bulunarak depremde 62 kişinin daha yaralandığını söyledi. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, enkazda insanları aramak için yaklaşık 1.500 itfaiye ve kurtarma görevlisinin görevlendirildiğini söyledi.
08:42 07 Ocak 2025
NEPAL VE HİNDİSTAN'DA SALLANDI
Şiddetli sarsıntı Çin'in yanı sıra Nepal ve Hindistan'dan da hissedildi.
08:42 07 Ocak 2025
ABD'Lİ MERKEZ 7.1 DEDİ
Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre deprem salı günü yerel saatle 09:05'te (01:05 GMT) 10 km (6,2 mil) derinlikte meydana geldi ve depremin büyüklüğü 6,8 olarak kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması ise depremin 7,1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
08:41 07 Ocak 2025
50'DEN FAZLA KİŞİ CAN VERDİ! 1000'DEN FAZLA YAPI ZARAR GÖRDÜ
Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.
Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.
Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.