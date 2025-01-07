Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde 6.8’lik deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı

ABD'Lİ MERKEZ 7.1 DEDİ

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre deprem salı günü yerel saatle 09:05'te (01:05 GMT) 10 km (6,2 mil) derinlikte meydana geldi ve depremin büyüklüğü 6,8 olarak kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması ise depremin 7,1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.