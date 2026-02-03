Çin’in kayıp generalleri: Şi Cinping 3 yılda tasfiye etti! Pekin’de neler oluyor?
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, son üç yılda nükleer güçlerden donanmaya kadar ordunun tüm kademelerinde onlarca generali tasfiye etti. ABD gazetesi New York Times generallerin ihraç edildiği ya da "kaybolduğu" bu sürecin ordunun savaşa hazırlık kapasitesine dair güven tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 2023 yılında Merkezi Askeri Komisyon'da görev yapan neredeyse tüm komutanları görevden aldı. Çin ordusunda üç yılda yapılan tasfiye, ABD basınında gündem oldu.
Şİ EN SADIK ADAMLARINI GÖREVDEN ALDI
New York Times Çin ordusundaki radikal değişikliğe dikkat çekti. New York Times'ın belirttiğine göre yaklaşık 10 yıldır iktidarda olan Şi Cinping, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nu dünya standartlarında bir güç haline getirmek için özenle seçilmiş sadık isimlerden oluşan, istediği yüksek komuta kademesini kurmuştu. Ancak Şi'nin sadık adamları dahi görünüşte yolsuzluğa odaklanan ancak aynı zamanda ona olan bağlılığı da hedef alan, orduyu temizleme amaçlı kapsamlı kampanyasından nasibini aldı.
Merkez Askeri Komisyonu üyeleri birer birer görevden alındı ve soruşturma altına alındı. Son olarak Şi'nin en üst düzey generali General Zhang Youxia görevden alındı.
ÇİN ORDUSUNDA TASFİYE
Cinping, üç yıldan kısa bir süre içinde onlarca üst düzey askeri yetkiliyi de görevden aldı. New York Times bunun modern Çin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir değişim düzeyi olduğuna dikkat çekiyor.
YA SINIR DIŞI EDİLDİLER YA KAYBOLDULAR
Çin'in 2023 yılının başında en az 30 general ve amirali vardı ve bu generaller ve amiraller özel departmanları ve bölgesel komutanlıkları yönetiyordu. Kapsamlı tasfiye sırasında neredeyse hepsi sınır dışı edildi veya ortadan kayboldu.
GÖREVDE SADECE YEDİ GENERAL KALDI
Şi bazı generallerin yerine yenilerini atadı ancak bunların birçoğu da kamuoyunun gözünden kayboldu. New York Times, şu anda aktif görevde bulunan yalnızca yedi general tespit ettiklerini belirtti.
GÜÇ GÖSTERGESİ Mİ YÖNETİMDE BOŞLUK MU?
Tasfiyelerin Cinping için güç göstergesi olmanın yanı sıra orduda liderlik boşluğuna da yol açtığını vurgulayan New York Times, şu ifadeleri kullandı:
General Zhang'ın ve onunla birlikte görevden alınan bir diğer komutan General Liu Zhenli'nin düşüşü, Merkez Askeri Komisyonu'nu, güçleri savaşa hazırlayan liderlerden mahrum bıraktı. Daha az kıdemli birçok subay da büyük askeri harekatların pratik planlamasında yer alırken en üst düzey iki "operasyonel" komutanın ani kaybı, bir süreliğine Şi'nin Halk Kurtuluş Ordusu'nun hazırlığına olan güvenini sarsabilir.
Komisyonda kalan tek generalin Şi'nin askeri tasfiyelerini denetleyen ve siyasi disiplin ve sadakati korumaktan sorumlu görünen Zhang Shengmin olduğuna dikkat çeken New York Times, "Kariyerinin büyük bir bölümünü Çin'in nükleer ve konvansiyonel füze programlarını kontrol eden Füze Kuvvetleri'nde yolsuzlukla mücadele ve siyasi disiplin denetleme subayı olarak geçirdi. Şi, onu geçen yıl Merkez Askeri Komisyonu başkan yardımcılığına terfi ettirdi."ifadelerini kullandı.
New York Times, işten çıkarmaların silahlı kuvvetlerin neredeyse tüm diğer birimlerine derinden yayıldığını vurguladı, buna Füze Kuvvetleri ve donanmanın da dahil olduğunu belirtti.