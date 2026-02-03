Çin’in kayıp generalleri: Şi Cinping 3 yılda tasfiye etti! Pekin’de neler oluyor?

Cinping, üç yıldan kısa bir süre içinde onlarca üst düzey askeri yetkiliyi de görevden aldı. New York Times bunun modern Çin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir değişim düzeyi olduğuna dikkat çekiyor.

Çin'in kayıp generalleri, Görseller New York Times'tan alınmıştır

YA SINIR DIŞI EDİLDİLER YA KAYBOLDULAR

Çin'in 2023 yılının başında en az 30 general ve amirali vardı ve bu generaller ve amiraller özel departmanları ve bölgesel komutanlıkları yönetiyordu. Kapsamlı tasfiye sırasında neredeyse hepsi sınır dışı edildi veya ortadan kayboldu.

GÖREVDE SADECE YEDİ GENERAL KALDI

Şi bazı generallerin yerine yenilerini atadı ancak bunların birçoğu da kamuoyunun gözünden kayboldu. New York Times, şu anda aktif görevde bulunan yalnızca yedi general tespit ettiklerini belirtti.