Çin'deki yangında acı bilanço

Hong Kong’da gökdelen yangını faciasında şu ana kadar 128 kişi hayatını kaybetti. Binalardan yardım çığlıkları yükseldi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bulunan Tai Po bölgesindeki 8 apartmanlı büyük bir yerleşim kompleksinde çıkan yangın felakete dönüştü. Yangın söndürme çalışmaları yaklaşık üç gündür devam ederken şu ana kadar aralarında bir itfaiyecinin de olduğu 128 kişinin yaşamını yitirdiği, 11'i itfaiyeci 76 kişinin yaralandığı belirtildi. Kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin, siteden aldıkları yardım çağrılarından 25'ine henüz erişemediği kaydedildi. Tai Po ilçesinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu ve 4 bin kişinin yaşadığı Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Bu facia, Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçti.

