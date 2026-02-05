CIA personel eksiltiyor! 64 yıllık devir kapandı

Hızlı Özet Göster CIA, 1962'den beri yayınlanan The World Factbook adlı ülkeler hakkında bilgi veren yayınını 4 Şubat 2026 itibarıyla sonlandırdı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), 1962'den bu yana erişime açık olan ve ülkeler hakkında bilgi veren "The World Factbook" (Dünya Gerçekler Kitabı) yayınını 4 Şubat 2026 itibarıyla sonlandırdığını duyurdu. Karar, ABD istihbarat topluluğunda büyük bir stratejik dönüşümün işareti olarak yorumlanıyor.

CIA personel eksiltiyor, Görseller Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur CIA PERSONEL EKSİLTİYOR CIA Direktörü John Ratcliffe tarafından yapılan açıklamaya göre, yayının durdurulmasının temelinde teşkilatın personel yapısında giderek artan daralma ve kaynakların "çekirdek misyonlara" kaydırılması yatıyor. Beyaz Saray'ın federal bütçe disiplini kapsamında CIA kadrolarında yaklaşık 1.200 kişilik kesintiye gitmeyi planladığı belirtildi.