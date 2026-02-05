CIA personel eksiltiyor! 64 yıllık devir kapandı
CIA’de 64 yıllık devir kapandı. Personel sayısındaki kesintiler nedeniyle 'Dünya Gerçekler Kitabı' yayınına son verildi. Teşkilat, kütüphaneciliği bırakıp tamamen operasyonel casusluğa ve Çin odaklı stratejik analizlere dönme kararı aldıklarını bildirdi.
- CIA, 1962'den beri yayınlanan The World Factbook adlı ülkeler hakkında bilgi veren yayınını 4 Şubat 2026 itibarıyla sonlandırdı.
- CIA Direktörü John Ratcliffe, kararın temelinde personel daralması ve kaynakların çekirdek misyonlara kaydırılması olduğunu açıkladı.
- Beyaz Saray'ın federal bütçe disiplini kapsamında CIA kadrolarında yaklaşık 1.200 kişilik kesinti planlandığı belirtildi.
- Factbook'u güncelleyen analist kadrosunun saha istihbaratı, siber güvenlik ve Çin odaklı stratejik analiz birimlerine kaydırılacağı bildirildi.
- Ratcliffe, CIA'in açık kaynak verileri derleyen bilgi bankası olmaktan çıkıp daha elit ve operasyonel bir istihbarat gücü haline gelmesi gerektiğini belirtti.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), 1962'den bu yana erişime açık olan ve ülkeler hakkında bilgi veren "The World Factbook" (Dünya Gerçekler Kitabı) yayınını 4 Şubat 2026 itibarıyla sonlandırdığını duyurdu. Karar, ABD istihbarat topluluğunda büyük bir stratejik dönüşümün işareti olarak yorumlanıyor.
CIA PERSONEL EKSİLTİYOR
CIA Direktörü John Ratcliffe tarafından yapılan açıklamaya göre, yayının durdurulmasının temelinde teşkilatın personel yapısında giderek artan daralma ve kaynakların "çekirdek misyonlara" kaydırılması yatıyor.
Beyaz Saray'ın federal bütçe disiplini kapsamında CIA kadrolarında yaklaşık 1.200 kişilik kesintiye gitmeyi planladığı belirtildi.
ODAKTA ÇİN VAR
Teşkilat içinden sızan bilgilere göre, Factbook'un her hafta binlerce veri girişini güncelleyen devasa analist kadrosunun, artık tamamen doğrudan saha istihbaratı, siber güvenlik ve Çin odaklı stratejik analiz birimlerine kaydırılacağı bildirildi. Direktör Ratcliffe, kurum içi yazışmalarda CIA'in "herkesin ulaşabileceği açık kaynak verileri derleyen bir bilgi bankası" olmaktan çıkıp, "daha elit ve operasyonel bir istihbarat gücü" haline gelmesi gerektiğini iddia etti.