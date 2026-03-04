CANLI YAYIN
Charlie Hebdo’dan Hamaney alçaklığı: Klozet karikatürüyle alaya aldılar

İslam düşmanı karikatür dergisi Charlie Hebdo, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail-ABD saldırısında ölümü ile ilgili skandal bir karikatür yayımladı. Charlie Hebdo’nun skandal karikatüründe Hamaney’in imzası olan sarık, tuvaletin su deposunun üzerinde Hamaney'in gözleri ve gözlükleri klozetin içinden dışarı çıkıyor.

  • Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alan bir karikatür yayımladı.
  • Karikatürde Hamaney'in sarığı ve gözlükleri bir klozet üzerinde tasvir edildi ve çizeri Charlie Hebdo Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau olarak kaydedildi.
  • İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta Tahran-Washington müzakereleri sürerken İran'a askeri saldırı başlattı.
  • İran, saldırılara karşılık olarak İsrail ile birlikte Katar, BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı.
  • İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İslam düşmanı karikatür dergisi Charlie Hebdo bir skandala daha imza attı.

CHARLIE HEBDO'DAN SKANDAL KARİKATÜR

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından İslam düşmanı Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo Hamaney'in ölümüyle dalga geçen bir karikatür yayımladı.

HAMANEY'E KLOZET GÖNDERMESİ

Kapakta, bir moloz yığınının üzerine yerleştirilmiş bir tuvalet görülüyor. Hamaney'in imzası olan sarık, tuvaletin su deposunun üzerinde Hamaney'in gözleri ve gözlükleri klozetin içinden dışarı çıkıyor.

Skandal karikatürün çizeri Charlie Hebdo'nun Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau, namı diğer "Riss" olarak kaydedildi.

İRAN'A İSRAİL-ABD SALDIRISI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

