Cezayir'den Fransa’ya sömürgecilik tokadı! Soykırımı resmi olarak kabul edecek!

Cezayir Parlamentosu, ilk kez 1830-1962 yılları arasındaki "Fransız Sömürgeciliğini Suç Sayma" yasa tasarısını tartışmaya açtı. Bu Fransızların soykırım yaptığının resmi olarak kabul edilme sürecinin başlaması olarak açıklandı. Meclis Başkanı İbrahim Bugali, yasa tasarısını sunarken yaptığı konuşmada sürecin sıradan bir yasama faaliyeti olmadığını vurguladı. İşte teklif:

Fransız sömürge döneminde işlenen suçların açık biçimde tanımlanması,

Fransa devletinin sömürgeci geçmişinden doğan sorumluluğunun belirlenmesi,

Sömürgeciliği övmeyi veya propagandasını yapmayı suç sayan cezai düzenlemeler.