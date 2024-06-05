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'Çete'le kabarık

İngiltere’de bir restauranta düzenlenen saldırıyı, Türk suç örgütünün yaptığı belirlendi. Tottenham Türkleri ve Hackney Bombacıları adıyla bilinen uyuşturucu çeteleri, polisi alarma geçirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
’Çete’le kabarık

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İngiltere'nin Hackney bölgesinde geçen hafta bir restorana silahlı saldırı yapıldı. Olayda 9 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı. Polis yaptığı araştırmada saldırıyı birbirine düşman "Tottenham Boys" ve "Hackney Türkleri" adlı iki uyuşturcu çetesinin yaptığını ortaya çıkardı. Daily Maily, kanlı saldırıyı manşetlerine taşıdı.

"Tottenham Türkleri ve Hackney Bombacıları arasındaki kanlı çatışmada 9 yaşındaki bir kız çocuğu hayata tutunmaya çalışıyor. İki rakip çete İngiltere'nin eroin ticareti kontrol etmek için savaşıyor" başlığını kullandı. Saldırıda yaralanan 3 kişinin Bombacılar çetesine bağlı olduğu çete üyelerinin 37 yaşındaki Beytullah Gündüz'ü hedef aldığı vurgulandı. Bugüne kadar çete savaşlarında en az 20 kişinin öldüğü de aktarıldı.

LİDERLER ÖLDÜRÜLDÜ
Londra'yı haraca bağlayan ve uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı belirtilen Abdullah Baybaşin'e bağlı "Tottenham Boys" ile "Hackney Turks" en güçlü Türk çeteleri olarak biliniyor. İki rakip uyuşturucu çetesi arasındaki kan davası, şehre adeta korku salıyor. İki çete arasındaki kanlı savaş, 2012'de "Hackney Turks" çetesinin lideri Ali Armağan'ın öldürülmesinin ardından şiddetlendi.

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