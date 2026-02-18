Cenevre'de Rusya-Ukrayna-ABD masası: 2 saatlik müzakere sona erdi

Üçlü müzakerelerin ilk iki turu Abu Dabi'de 23-24 Ocak ve 4-5 Şubat tarihlerinde yapılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil daha geniş yelpazedeki konuların istişare edileceğini bildirdi.

Görüşmeler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 4. yılının hemen öncesinde Cenevre'de bir otelde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Rus heyetine Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine Rüstem Umerov başkanlık etti, ABD'den Steve Witkoff ve Jared Kushner katıldı.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ikinci günündeki görüşmeler sona erdi.

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda, Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov temsil etti. Görüşmelere ABD'den de Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın Danışmanı Jared Kushner katıldı.

Witkoff, Cenevre'de ABD arabuluculuğunda düzenlenen Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerin üçüncü turunda tarafların anlaşmaya varmak için çalışmaları sürdürmeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,"Rusya, Cenevre'deki üçlü ve ikili müzakerelerin (yeni turun) başladığı günü saldırılarla karşıladı. Bu, Rusya'nın ne istediğini ve neyin peşinde olduğunu çok açık şekilde gösteriyor."ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise"Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil daha geniş yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir."demişti.

İLK İKİ TUR ABU DABİ'DE YAPILDI

