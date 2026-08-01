Trump'tan Tahran yönetimine sert çıkış: İkiyüzlü davranıyorlar, asla nükleer silaha sahip olamayacaklar!

TRUMP: İRAN ASLA NÜKLEER SAHİBİ OLMAYACAK

Trump İran için şu ifadelerde bulundu:

İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü davranıyor. Görüşme talep ediyorlar, hatta bazılarına göre adeta yalvarıyorlar. Müzakereler başlıyor ve yenileri planlanıyor. Ardından ise kamuoyu önünde hiçbir görüşme yapılmadığını, yalnızca Umman ile temas kurduklarını söylüyorlar.

Daha sonra da Hürmüz Boğazı'nı güçlü şekilde kendilerinin kontrol ettiğini iddia ediyorlar. Oysa boğaz tamamen ABD Donanması'nın kontrolü altında ve bizim "ablukamız", bazılarına göre ise "ABD'nin Çelik Duvarı" tarafından korunuyor.

Biz istemediğimiz sürece İran'a hiçbir şey ulaşamaz. Bir anlaşmaya varılana ya da İran tamamen teslim olana kadar da ulaşmayacak. İran kabul etse de etmese de, onlarca yıldır kendi yarattıkları sorunu çözmek için görüşüyoruz.

İran asla nükleer silaha sahip olmayacak.