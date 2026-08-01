CANLI! Trump hafta sonu yapılacak büyük saldırıyı iptal etti: İran'la Hürmüz Boğazı ve nükleer anlaşma masada
ABD ve İsrail'in, İran'ın enerji altyapısına yönelik şimdiye kadarki en sert bombardıman operasyonlarından birini bu hafta sonu gerçekleştirmeyi planladığı bildirilmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Orta Doğu ülkelerinden gelen talep üzerine, nükleer tehdidin sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın derhal ve tamamen açılmasını içeren bir anlaşma çerçevesinde saldırıyı ertelediklerini duyurdu. Bölgede sıcak saatler yaşanırken Takvim.com.tr dakika dakika gelişmeleri aktarıyor...
ABD ve İsrail'in, İran'ın enerji altyapısına yönelik şimdiye kadarki en sert bombardıman operasyonlarından birini gerçekleştirmeyi planladığı ve saldırıların bu hafta sonu başlayabileceği iddia edilmişti. Bölgede tansiyon zirvedeyken, İran'ın gece saatlerinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ile kurduğu acil diplomatik temaslar gidişatı değiştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, nükleer tehdidin bitmesi ve Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması şartıyla tarafların bir anlaşma zemininde buluştuğunu ve askeri harekatın ertelendiğini duyurdu.
Takvim.com.tr gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
TRUMP: İRAN'A SALDIRIYI ANLAŞMA ŞARTIYLA İPTAL ETTİM
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını bildirdi.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta sonu İran'a yönelik olası saldırıları askıya aldığını açıkladı.
Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin "bir anlaşmanın ana hatları üzerinde" mutabakata vardığını ve ABD'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti.
Söz konusu anlaşmanın "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması" ve "İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini" içerdiğini vurgulayan Trump, şöyle devam etti:
"Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran’ın hayatta kalması için, hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim."
Trump, İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydetti.
İSRAİL ALARMDA
İsrail ordusunun İran'a yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçtiği belirtildi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail ordusunda hareketlilik olduğu belirtilerek, bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapı ve enerji tesislerine yönelik saldırı emri vermeye hazırlandığına dair son 24 saatte çıkan haberlerin ardından geldiği değerlendirmesinde bulunuldu.
Haberde, İsrail ordusunun "savunma hazırlıklarını" en üst seviyeye çıkardığı ancak İç Cephe Komutanlığından halka yönelik güvenlik talimatlarında henüz değişiklik yapılmadığı belirtildi.
İRAN'DAN ABD'YE HÜRMÜZ TEPKİSİ: ASKERİ SEVKİYAT VE RADAR UYARISI
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri askeri personel ve teçhizat taşıma amacıyla kullandığını ve söz konusu gemilerin bu nedenle radar sistemlerini kapatarak boğazdaki güney rotasını takip ettiğini iddia etti.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında bildiri yayımladı.
Bildiride, ABD'ye ait savaş gemilerinin, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin serbest olduğu 26 Haziran ile 8 Temmuz arasında boğazdan geçen petrol ve gaz taşıyan tankerlere eşlik ettiği hatırlatılarak, ABD'nin ticari gemilerle askeri personel ve savaş ekipmanı taşıdığı öne sürüldü.
İçerisinde silah ve personel olduğu iddia edilen gemilerin, İran tarafından tespit edilememesi amacıyla radar sistemlerini kapattığı bilgisinin yer aldığı bildiride, ABD'nin, 7 Temmuz'da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırdığı iddiasını gerekçe göstererek İran'a saldırılar düzenlediği belirtildi.
Bildiride ayrıca, İran'ın bölge ülkelerine karşı düşmanlık beslemediği ve Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve iyi komşuluğa dayalı dostane ilişkiler kurmak istediği ifade edildi.
Bölgedeki ABD üssü bulunan ülkelere yönelik mesajların da yer aldığı açıklamada, söz konusu ülkelere İran'a yönelik saldırılarda topraklarını kullandırmamaları çağrısı yapıldı.
İran'a yönelik saldırılarda kullanılacak üslerin hedef alınacağı belirtilen açıklamada, bu misillemelerin söz konusu ülkelere değil ABD üslerine yönelik olacağı vurgulandı.
İRAN: "TÜM KÖTÜ SENARYOLARA KARŞI GEREKLİ PLANLAMALAR YAPILDI"
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin iki yıl içinde karşılaşabileceği “en kötü senaryolara” dahi hazırlandığını söyledi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Arif, ülkesinin çeşitli senaryolara karşı hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.
Şu anda halk ve piyasanın uyumu sayesinde hiçbir ürünün temininde sorun yaşanmadığını kaydeden Arif, “Hükümet, iki yıl içinde olası tüm kötü senaryolara karşı gerekli planlamaları yaptı. Halkın huzurunun korunması öncelikli hedef olmayı sürdürecek.” dedi.
ABD BASINI: EN BÜYÜK SALDIRI GERÇEKLEŞECEK
ABD savaş uçakları Ortadoğu'daki üslerinden havalanıyor.
ABD Basını şiddetli bir saldırı gerçekleşeceğini belirtti.
ABD BÜYÜKELÇİLİKLERİNDEN UYARI ÜSTÜNE UYARI
Birçok Orta Doğu başkentindeki ABD büyükelçilikleri, Amerikan vatandaşlarını bölgesel çatışmada yaşanabilecek "öngörülemeyen bir tırmanmaya" karşı uyararak bölgeden ayrılmaya hazır olmaya çağırdı.
ABD’nin Amman, Kudüs ve Bağdat misyonları tarafından sosyal medyada paylaşılan güvenlik uyarısında, "Bölgedeki Amerikalılar ayrılmayı düşünmeli veya bir tırmanma yaşanması durumunda ayrılmaya hazır olmalıdır." denildi.
Mesajlarda vatandaşlardan uçuş detaylarını kontrol etmeleri ve yerel makamların güvenlik tavsiyelerine uymaları istendi.
Uyarılarda, "Şu anda Orta Doğu'da bulunan Amerikalılar dikkatli ve son derece teyakkuzda olmalı; uçuş iptallerine, periyodik hava sahası kapatılmalarına ve olası seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Ürdün’deki Amerikalılara, son dönemde İran füze saldırılarına maruz kalan bölgedeki ABD askeri üslerini ziyaret etmemeleri söylenirken; İsrail’dekiler ise en yakın sığınağın yerini öğrenmeye çağrıldı.
ABD Kudüs Büyükelçiliği'nin sitesindeki bir paylaşımda, "İran rejiminin, uyarı veya kışkırtma olmaksızın bölgedeki alanlara saldırma ve saldırıları daha önce hedef alınmayan bölgelere (Mısır gibi) yayma yönündeki son kararlarından da görüleceği üzere, ne yapacağı kestirilemez." ifadeleri kullanıldı.
ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN ORTA DOĞU UYARISI
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, artan bölgesel gerilim nedeniyle vatandaşlarına Orta Doğu'ya seyahati yeniden gözden geçirme uyarısında bulundu.
ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Orta Doğu’ya gelmeyi planlayan ve bölgedeki havalimanlarını kullanarak farklı noktalara gidecek Amerikan vatandaşlarının seyahatlerini "yeniden gözden geçirmesi" istendi.
Açıklamada, "Halihazırda Orta Doğu'da bulunan Amerikan vatandaşlarının azami ihtiyat ve dikkat göstermesi, ayrıca uçuş iptallerine, dönemsel hava sahası kısıtlamalarına ve olası seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olması tavsiye edilir." ifadelerine yer verildi.
ABD'de yayın yapan CBS News, ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısına karşı "bugüne kadarki en sert bombardıman kampanyalarından birini" gerçekleştirmeyi planladığını ileri sürmüştü.
Trump, temmuz ortasındaki bir açıklamasında, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." tehdidinde bulunmuştu.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de buna karşılık olarak, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.
İRAN MEDYASI: OLASI BİR SALDIRIYA KARŞI YANIT PLANI HAZIR
İran haber ajansı Tasnim'de yer alan habere göre, İran olası ABD saldırısına karşı büyük çaplı bir yanıt planı hazırladı.
ABD TAHRAN'DA ELEKTRİKLERİ KESMEYİ DÜŞÜNÜYOR
ABD basınında yer alan habere göre, ABD, Tahran’ın tamamında elektriği kesmeyi istişare ediyor.
ABD BASINI: İRAN'A SALDIRI TALİMATI VERİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini teslim olmaya zorlamayı hedefleyen yeni bir İran saldırısı talimatı verdi.
Saldırıların bu hafta sonu başlayabileceği ve birkaç gün sürebileceği belirtiliyor.
Trump'ın İran yönetimini müzakere masasına oturmaya zorlamak amacıyla yoğun askeri saldırıları yeniden başlatmayı planladığı aktarıldı.
İRAN'A YENİ SALDIRI İDDİASI
CBS News'e konuşan bazı ABD'li ve İsrailli kaynaklar, hafta sonu İran'ın enerji altyapısına saldırılar olacağını iddia etti.
Kaynaklar, ABD ve İsrail'in, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapı hedeflerine karşı "bugüne kadarki en sert bombalama kampanyalarından birini" planladığını ileri sürdü.
Kaynaklar, ABD yönetiminin Camp David'de düzenlenen kabine toplantısında, bu konunun gündeme geldiğini ancak bazı Beyaz Saray yetkililerinin buna "şiddetle" karşı çıktığını ileri sürerek, olası saldırıda muhtemelen enerji santralleri ve rafineriler de dahil olmak üzere enerji altyapısının hedef alınacağını iddia etti.
İsrailli bir kaynak, Trump ile bu hafta başında bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran ile savaş için 3 seçenekten bahsettiğini, bunların arasında kara ikmal yollarına odaklanan askeri saldırıların da bulunduğunu öne sürdü.
ABD'li başka bir yetkili de Washington yönetiminin, bu çatışmada hem askeri hem de sivil kullanım amaçlı köprüleri zaten vurduğunu söyledi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, konuyla ilgili CBS News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın bugün kabine toplantısında söylediği gibi ABD kazanacak ve İran, onun döneminde nükleer silaha sahip olmayacak." dedi.
ALTYAPI TEHDİDİ
Trump, temmuz ortasındaki bir açıklamasında "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." demişti.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de buna karşılık olarak, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti