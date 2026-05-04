İRAN'DAN REST

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasının hedef alınacağını bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, "Herhangi bir yabancı silahlı gücün özellikle de ABD'nin işgalci ordusunun, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya veya girmeye kalkması halinde saldırıya uğrayacağı konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran Silahlı Kuvvetleri'nin elinde olduğu ve geçişlerin de yine İran Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonunda sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, bölgede bulunan gemilere "koordinasyonsuz geçiş yaparak güvenliklerini tehlikeye atmamaları" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin bölgede "deniz korsanlığı" yaparak dünya ekonomisini tehlikeye attığı, İran'ın ise her türlü tehdit ve saldırıya karşı sert karşılık vereceği ifade edildi.

