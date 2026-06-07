CANLI | İran'dan İsrail'e misilleme füzesi! Trump'tan ilk tepki: Saldırıyı durdurun
İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası İran'dan misilleme gecikmedi. İsrail topraklarına fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyinde siren sesleri yükselirken, hava savunma sistemleri kırmızı alarma geçti. İran ordusu, "İsrail, Lübnan'a saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacak." dedi. Takvim.com.tr Orta Doğu'daki füze saldırısını dakika dakika aktarıyor...
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.
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CANLI ANLATIM
İRAN HAVA SAHASI KAPATILDI
İran Sivil Havacılık Kurumu: Ülkenin batı hava sahası ikinci duyuruya kadar kapatıldı
TRUMP'TAN İRAN'A "MASAYA DÖNÜN" ÇAĞRISI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısının ardından, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, yeter artık. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" dedi.
İRAN ORDUSU: İSRAİL’DEKİ RAMAT DAVİD HAVA ÜSSÜ BALİSTİK FÜZELERLE HEDEF ALINDI
İran ordusu, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü’nün balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu.
İran ordusu, İsrail’e yönelik füze saldırılarıyla ilgili bildiri yayımladı.
Bildiride, "Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye semtindeki halkı katletmesine karşılık olarak, saldırıların çıkış noktası olan Ramat David Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı." ifadelerine yer verildi.
Bildiride ayrıca, ABD ve İsrail’in, 8 Nisan’da varılan ateşkesi birçok kez ihlal ettiği ve füze saldırısının bir uyarı niteliği taşıdığı vurgulanarak, saldırıların tekrarlanması halinde daha geniş kapsamlı karşılık verileceği belirtildi.
BEN GURİON HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR DURDURULDU
İran'dan yapılan ikinci ve üçüncü füze saldırısı dalgaları nedeniyle İsrail'in kuzeyinde art arda sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları gerçekleştirildi.
Art arda gelen iki dalga füze saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı.
İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyulması, isabet anlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmaması uyarısında bulunulan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.
İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu.
İran'dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün'de de sirenlerin çaldığı bildirildi.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.
Kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çalmıştı.
İRAN ORDUSU: İSRAİL, İRAN'IN EYLEMLERİNE KARŞILIK VERİRSE DAHA YIKICI SALDIRILARLA KARŞILAŞACAK
İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi halinde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağını bildirdi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'e füze saldırılarının ardından açıklama yaptı.
İsrail'in ABD desteğiyle Lübnan'ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarla ateşkesi birçok kez ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İran'ın daha önce saldırıların durdurulmaması halinde karşılık vereceğine dair uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.
İsrail'in Lübnan'da fosfor bombaları da dahil olmak üzere yasaklanmış silahlar kullanarak savaş suçları işlediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Siyonist ordu, Lübnan'ın güneyi ve banliyölerine yönelik saldırılarını durdurmalıdır. Eğer bu bölgeye yönelik saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse rejime ve destekçilerine karşı daha ezici, pişman edici ve yıkıcı saldırılarla karşılaşacaktır."
İRAN FÜZELERİ ATEŞLESİ
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi.
İran füzeleri nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği aktarıldı.
İSRAİL BEYRUT'A SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ
İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği saldırılara, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz." ifadeleriyle tepki göstermişti.
İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılara ilişkin, "ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir." demişti.