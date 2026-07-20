Hürmüz'de iki tankerde patlama iddiası! İran'dan ABD üslerine İHA'lı saldırı | ABD'den vatandaşlarına uyarı
ABD-İran arasında misilleme savaşı devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Nasr 2" operasyonunun 24'üncü dalgası kapsamında Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini açıkladı. Öte yandan İran basınında, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle dünya genelindeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu. İranlı bir askeri kaynak ise Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapalı olduğunu ve ABD'nin "hasmane eylemleri" sürdüğü sürece, söz konusu durumda herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirtti.
ABD ve İran arasında misilleme savaşı devam ediyor.
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CANLI ANLATIM
İRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR
ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi. İran basınına göre, ABD'nin saldırı açıklaması sonrası ülkenin genelinde birçok kent ve liman hedef alındı. Haberlerde, Tebriz kentinin güneyinde askeri bir bölgenin yakınlarında, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr ve Behbehan kentlerinde patlamalar meydana geldiği aktarıldı.
İran Devlet Televizyonu, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde 4 patlama sesi duyulduğunu ve bölgede ABD savaş uçaklarının uçuş yaptığını duyurdu. Yine aynı eyalette yer alan Kunarek kentinde de patlama sesi işitildiği belirtildi.
Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kenti, Buşehr kenti yakınlarındaki iki bölge ve ülkenin batısında bulunan Kirmanşah eyaletine bağlı Kangavar kenti de ABD füze ve hava saldırılarının hedefi oldu.
BAŞKENT TAHRAN’DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ
Öte yandan İran basınına göre, ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından başkent Tahran’a da saldırı oldu. Fars Haber Ajansı, saldırı iddiaları üzerine Tahran’ın doğusunda hava savunma sistemlerinin devreye girerek ateşlendiğini duyurdu.
ABD, İRAN'DAKİ "ASKERİ HEDEFLERE" SALDIRMAYA BAŞLADIĞINI AÇIKLADI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığını duyurdu.
CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni saldırılar hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, ABD kuvvetlerinin doğu saatiyle 19.00'da İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığı ifade edildi.
Bu saldırılar ile birlikte ABD'nin arka arkaya 11 gece İran'a saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırılar ile "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini" zayıflatmanın amaçlandığı kaydedildi.
HAVA SİSTEMLERİ DEVREDE
Kuveyt ordusu, İran'ın İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
IRAK’TA ABD BAŞKONSOLOSLUĞUNA İHA SALDIRISI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de bulunan ABD Başkonsolosluğu, insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.
ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’daki ABD üsleri ve diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar sürüyor.
Adı açıklanmayan güvenlik kaynakları, Erbil’deki ABD Başkonsolosluğunun 3 İHA ile hedef alındığını belirtti. Kaynaklar, İHA’ların tamamının hedeflerine ulaşmadan hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktardı.
Saldırıda can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TUMP’TAN İRAN’A SALDIRI TEHDİDİ: KAZMA DAĞI’NI ÇOK ŞİDDETLİ VURACAĞIZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın görüşme talebine kapıyı kapatarak Kazma Dağı’na yönelik saldırı tehdidinde bulundu. Kızıldeniz’i kapatabileceğini söylediği Husilere de gözdağı veren Trump, Suriye yönetiminin Hizbullah’a karşı etkili olabileceğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada İran, Suriye, Lübnan ve Kızıldeniz’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“İRAN ÇARESİZCE GÖRÜŞMEK İSTİYOR”
İran’ın müzakere talebinde bulunduğunu öne süren Trump, Tahran yönetimiyle mevcut şartlarda görüşmeye niyetleri olmadığını söyledi.
Trump, “İran çaresizce görüşmek istiyor. Ancak anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok” ifadelerini kullandı.
KAZMA DAĞI’NA SALDIRI TEHDİDİ
İran’daki Kazma Dağı’nı hedef gösteren Trump, bölgeye yönelik yeni bir saldırının sinyalini verdi.
Trump, “Kazma Dağı’nı yakında çok şiddetli bir şekilde vuracağız. İran’ın yapabileceği hiçbir şey yok” dedi.
“HUSİLER KIZILDENİZ’İ KAPATABİLİR”
Kızıldeniz’deki gelişmelere de değinen Trump, Husilerin deniz trafiğini durdurabileceğini belirtti.
Olası bir karşılaşmaya sert karşılık verecekleri mesajını veren Trump, “Husiler Kızıldeniz’i kapatabilir. Husilerle karşı karşıya gelirsek icabına bakarız” diye konuştu.
SURİYE VE HİZBULLAH AÇIKLAMASI
Trump, Suriye Cumhurbaşkanı ile çok iyi anlaştığını belirterek Suriye yönetiminin ülkeyi bir araya getirme konusunda başarılı bir çalışma yürüttüğünü savundu.
Suriye yönetiminin Hizbullah’a karşı harekete geçmek istediğini söyleyen Trump, “Uzun zamandır Hizbullah’la savaşıyor. Bence çok etkili olur” değerlendirmesinde bulundu.
LÜBNAN’A YARDIM MESAJI
Trump, açıklamasında Lübnan’a yönelik destek mesajı da verdi.
ABD’nin Lübnan’a yardım edeceğini belirten Trump, “Lübnan’a çok yardım edeceğiz” ifadelerini kullandı.
ÖLEN 3 ASKERİN DAHA KİMLİĞİNİ AÇIKLANDI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın Orta Doğu’daki ABD üslerine yönelik saldırılarında hayatını kaybeden üçüncü Amerikan askerinin kimliğini açıkladı.
Pentagon’dan yapılan açıklamada, ölen askerin North Carolina eyaletinden 30 yaşındaki Çavuş Michael Emmanuel Swinton olduğu bildirildi.
HARİR ASKERÎ ÜSSÜ’NDE HAYATINI KAYBETTİ
Swinton’ın, Irak’ın Erbil vilayetinin Soran ilçesinde bulunan Harir Askerî Üssü’ne pazar günü düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.
Pentagon, Swinton’ın ölüm koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
Saldırıda bir ABD askerinin de hafif yaralandığı ve tedavi altına alındığı açıklanmıştı.
FORT BRAGG’DA GÖREV YAPIYORDU
Pentagon kayıtlarına göre Swinton, North Carolina’daki Fort Bragg’da konuşlu 108. Hava Savunma Topçu Tugayı bünyesindeki 55. Hava Savunma Topçu Alayı’nın 2. Taburu D Bataryası’nda görev yapıyordu.
Pentagon tarafından daha önce kimlikleri açıklanan iki ABD askerinin ise cumartesi günü Ürdün’de hayatını kaybettiği bildirilmişti.
PEZEŞKİYAN: AÇIKLAMALAR KAZANIMLARI KÜÇÜLTÜYOR
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin ülke içerisinde yapılan bazı yorumlara dair "Müzakereler konusunda uzmanlık dışı açıklamalar, kazanımları küçültüyor." dedi.
Pezeşkiyan, başkent Tahran’da katıldığı Sanayi ve Madencilik Anma Günü’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Uzmanlığı olmadığı halde müzakereler konusunda açıklama yapanları eleştiren Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:
"Müzakereler konusunda uzmanlık dışı açıklamalar ve doğru olmayan söylemler kazanımları küçültüyor. Birlik ve beraberlik toplumun en önemli bileşenidir. Ölçüsüzce yapılan açıklamalarla ortaya konulan çabaları görmezlikten gelmemeliyiz."
Pezeşkiyan, özellikle müzakereler konusunda yaptığı yayınlarla sık sık eleştirdiği devlet televizyonu hakkında da konuştu.
Devlet televizyonunun müzakerelerle ilgili yayınlarında sansür uyguladığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Devlet televizyonu liderin açıklamalarının müzakerelerle ilgili olmayan kısımlarını yayımlıyor. Ancak liderle yaptığımız özel görüşmede, kendisi bu durumun (ne savaş ne barış) son bulması gerektiğini vurguladı." dedi.
İran Cumhurbaşkanı, "Bunun için müzakerelere başladık. Diplomasi araçlarımız, İran halkının haklarından geri adım atmayacak." ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan ayrıca, "düşmanın", ülkede iç baskıyı artırmak ve toplumsal bütünlüğü zedelemek için tam manasıyla bir savaş başlattığına dikkati çekerek, üreticilerin ve sanayicilerin gayretleri sayesinde "düşmanın" bu hedefe ulaşamadığını ve savaş yerine diyaloğa başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.
KUVEYT'TE ELEKTRİK VE SU TESİSLERİNDE YANGIN
Kuveyt Enerji Bakanlığı, İran’ın enerji ve su arıtma tesislerine düzenlediği saldırılar sonucu bazı tesislerde yangın çıktığını duyurdu.
İRAN: HÜRMÜZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPALI
İranlı bir askeri kaynak, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapalı olduğunu ve ABD'nin "hasmane eylemleri" sürdüğü sürece, söz konusu durumda herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirtti.
Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan askeri kaynak, boğazdan gemilerin geçişine izin verilmediğini ve stratejik su yolundan geçiş için herhangi bir izin verilmeyeceğini ifade etti.
Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen İran Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunduğunu söyleyen kaynak, boğazın yeniden açılması veya kısıtlamaların sürdürülmesine ilişkin kararların yalnızca güvenlik değerlendirmeleri ve ulusal çıkarlar doğrultusunda alınacağını savundu.
ABD'nin "hasmane eylemleri" sürdüğü sürece söz konusu durumda herhangi bir değişiklik yapılmayacağını dile getiren İranlı askeri kaynak, deniz taşımacılığının güvenliğinde yaşanabilecek aksaklıklar ve bunların sonuçlarından, "askeri eylemleri ve gerilimi artıran politikalarıyla bölge güvenliğini tehlikeye atan tarafların" sorumlu olacağını kaydetti.
ABD'DEN VATANDAŞLARINA UYARI
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle dünya genelindeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Bakanlık tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali bulunduğu belirtildi.
Uyarıda, Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarından dikkatli ve yüksek teyakkuz halinde olmaları istenirken, olası uçuş iptalleri, dönemsel hava sahası kapanmaları ve seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıklara hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.
Orta Doğu dışında bulunan ABD vatandaşlarının bölgeye ve bölge üzerinden yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirmeleri istenen uyarıda, ABD ile ilişkilendirilen kişi ve noktaların hedef alınabileceğine işaret edildi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.
Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
HÜRMÜZ'DE İKİ TANKERDE PATLAMA
İran basınında, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi.
İran Devrim Muhafızlarından konuya ilişkin yapılan açıklama, İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nda yer aldı.
Buna göre, ABD'nin "zorlamasıyla" Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki tehlikeli ve güvensiz güzergahtan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.
Açıklamada, ABD'nin bölgedeki saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceği ve tek bir damla petrol ve gazın bile buradan güvenle geçemeyeceği belirtildi.
İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya dün, ülkesine saldırılarda ABD ile işbirliği yapan ülkelerin gemilerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında sorunla karşılaşacağını ifade etmişti.
İRAN'DAN BAHREYN VE KUVEYT'TEKİ ABD ÜSLERİNE İHA
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Nasr 2" operasyonunun 24'üncü dalgası kapsamında Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini açıkladı.
Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Bahreyn'in El-Muharrak bölgesindeki bir ABD radarı ile bir hava savunma sisteminin ve Er-Rifa bölgesindeki Patriot hava savunma sisteminin füze ve İHA saldırısıyla vurularak imha edildiği öne sürüldü.
Açıklamada, operasyonların devamında Kuveyt'te ABD'ye ait uzun menzilli bir radar sahası, haberleşme merkezi, uydu iletişim sistemleri ile Ali El-Salim Üssü'ndeki MQ-9 İHA'ların bulunduğu hangarın hedef alındığını ve çok sayıda İHA'nın imha edildiğini veya ağır hasar gördüğünü savundu.
Ayrıca, yine Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir Üssü'nde konuşlu erken uyarı radarı, füze savunma radarı, FPS-117 radarı, Patriot hava savunma sistemi ve uydu haberleşme sistemlerinin vurularak imha edildiği öne sürüldü.
Öte yandan, İran Ordusu da Kuveyt'teki üç ABD üssünü kamikaze İHA'larla hedef aldığını açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu"nun 19'uncu aşaması kapsamında Kuveyt'teki Arifcan, El-Udeyri ve Ahmed el-Cabir üslerine kamikaze İHA saldırıları düzenlediği öne sürüldü.
Arifcan Üssü'ndeki idari binalar ve yön bulma antenlerinin, El-Udeyri Kampı'ndaki helikopter park alanının ve Ahmed el-Cabir Üssü'ndeki ABD askerlerinin konuşlandığı binanın hedef alındığı belirtildi.
KUVEYT VE BAHREYN'DE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ
Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan atılan füze ve İHA'ların önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin İran’ın yeni insansız hava aracı ve füze saldırılarına uğradığı bildirildi. Hava savunma sistemlerinin düşman unsurları önlemek için devreye girdiği aktarılırken, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları önleme çabalarının sonucudur. Herkesten yetkili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyulmasını rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Saldırıların kaçının önlendiği ya da herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
KATAR'DAN BM VE BM GÜVENLİK KONSEYİNE MEKTUP
Katar, İran’ın ülke topraklarına yönelik saldırıları ve son gelişmelere ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na mektup gönderdi.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Şeyha Alya Ahmed bin Saif Al Sani tarafından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Temmuz ayı BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin BM Daimi Temsilcisi Zenon Mukongo Ngay’a hitaben iki mektubun iletildiği belirtildi.
Mektuplarda, İran’ın Katar topraklarına yönelik saldırılarının ülke egemenliğinin açık ihlali olduğu, toprak bütünlüğü ile güvenliğini doğrudan tehdit ettiği ve bölgesel güvenlik ile istikrarı tehlikeye atan kabul edilemez bir tırmanış olduğu ifade edildi.
Katar’ın mektuplarında, İran’ın 7 Temmuz 2026’da Hürmüz Boğazı yakınlarından geçişi sırasında Katar’a ait “Al Rukayyat” isimli nakliye gemisini hedef aldığına dikkat çekildi.
Ayrıca Katar Savunma Bakanlığının 12 Temmuz 2026’da ülkenin balistik füze saldırısına maruz kaldığı, Katar Silahlı Kuvvetlerinin çok sayıda balistik füzeyi engellediği ve İçişleri Bakanlığının da önleme faaliyetlerinden kaynaklanan şarapnel parçalarının düşmesi sonucu biri çocuk üç kişinin yaralandığını duyurduğu hatırlatıldı.
Mektuplarda, Katar Silahlı Kuvvetlerinin 17 Temmuz 2026’da Katar’ı hedef alan yeni bir füze saldırısını da engellediğine işaret edildi.
İran’ın saldırılarının ülkenin güvenliği ve toprak bütünlüğüne doğrudan tehdit oluşturduğu, bölgesel ve uluslararası istikrarı tehlikeye attığı ve uluslararası hukukun yanı sıra 1949 Cenevre Sözleşmeleri ile ek protokollerinin açık ihlali niteliğinde olduğu vurgulandı.
Mektuplarda ayrıca, söz konusu saldırıların, İran’ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarını en sert ifadelerle kınayan ve tüm saldırıların derhal durdurulmasını talep eden BM Güvenlik Konseyinin 2817 (2026) sayılı kararını da ihlal ettiği belirtildi.
"İRAN UĞRATILAN ZARARDAN DOLAYI TAZMİN ETMEKLE YÜKÜMLÜ"
Mektuplarda, İran’ın söz konusu saldırıların yol açtığı tüm zarar ve sonuçlardan hukuken sorumlu tutulduğu belirtilerek, Tahran yönetiminin Katar’ın uğradığı zararların tamamını tazmin etmekle yükümlü olduğu ifade edildi.
Katar’ın Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu vurgulanırken, ülkenin egemenliğini, güvenliğini, vatandaşlarını ve topraklarında yaşayanları korumak için gerekli tüm tedbirleri almaktan geri durmayacağı kaydedildi.
İSRAİL BASINI: TRUMP'IN MASASINDA İRAN'I DEVİRECEK PLAN VAR
İsrail basınına göre, ABD ordusu ilerleyen günlerde İran'a yönelik saldırıların kapsamını genişletmeye hazırlanıyor ve ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai kararını bekliyor.
İsrail’de yayın yapan i24News televizyonunun adı açıklanmayan üst düzey İsrailli güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi önümüzdeki günlerde İran’a yönelik saldırıları daha da şiddetlendirmeyi hedefliyor.
İsrailli güvenlik kaynağı, İran'a yönelik saldırıların bir sonraki aşaması için askeri planların hazır ve ABD Başkanı Trump'ın masasında olduğunu belirtti.
Washington yönetiminin İsrail'in şimdilik saldırılara katılmasını istemediğini belirten İsrailli kaynak, buna karşın iki ülke arasında üst düzey istihbarat paylaşımı, istişare ve planlama süreçlerinin aralıksız sürdüğünü kaydetti.
Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın masasında bulunan saldırı planlarının Tahran yönetiminin devrilmesine yol açabilecek kapsamda olduğunu ileri sürdü.
İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını ve bu bağlamda Orta Doğu'ya yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra ilave savaş uçakları da sevk etmeye başladığını aktarıyor.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.
Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
CENTCOM: YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTIK
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM):
ABD kuvvetleri, Başkomutan'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı.
Saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırılarda kullandığı askeri kabiliyetlerini daha da zayıflatmayı hedefliyor.
İRAN'DA SALDIRI
İran devlet televizyonu: ABD ordusu, İran'ın Merkezi eyaletinde bir sanayi birimine saldırı düzenlendi.
TRUMP: "İRAN BEDELİNİ ÖDEYECEK"
ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın, öldürdüğü her bir ABD'li asker için katbekat bedel ödeyeceğini" belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Netanyahu ve İran hakkında açıklamalarda bulundu.
"İran, her bir Amerikan askeri öldürdüğünde bu cinayetin bedelini katbekat ödeyecek." değerlendirmesinde bulunan Trump, bu talimatın Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile "ordudaki tüm liderlere" iletildiğini ifade etti.
Trump, yaptığı bir diğer paylaşımda da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu sürece "hiçbir şekilde ve koşulda gözaltına alınmayacağını" ifade ederek, Netanyahu'nun, İran'a karşı "mücadele verdiğini" savundu.
ABD Başkanı Trump, gözaltına alınması gerekenlerin İran'ı "ölüm ve yıkıma sürükleyen kişiler" olduğunu ve bunun yıllar önce selefleri tarafından çözülmüş olması gerektiğini öne sürdü.
İRAN'DAN ABD ÜSLERİNE MİSİLLEME
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Nasr 2" operasyonunun 23'üncü dalgası kapsamında Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine eş zamanlı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini açıkladı.
Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki Sakhir Havalimanı'nda bulunan ABD birliklerine ait İHA bakım ve depolama hangarlarının vurularak imha edildiği öne sürüldü.
Açıklamada, ikinci aşamada Bahreyn'deki Selman Limanı'nda ABD'nin TF-59 görev gücüne ait deniz araçlarının hazırlandığı hangarların hedef alındığı, tesislerde tahribat meydana geldiği ve deniz araçlarının hasar gördüğü iddia edildi.
Üçüncü aşamada ise Kuveyt'teki Arifcan Üssü'nde ABD özel deniz kuvvetlerinin konuşlandığı destek ve lojistik hangarlarının vurularak tamamen imha edildiği ifade edildi.
ABD'nin saldırılarına misilleme olarak füze ve İHA operasyonlarının süreceği belirtilen açıklamada, İran'ın füze ve İHA kapasitesinin tükenmek üzere olduğu yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
BAHREYN'DE SİRENLER ÇALIYOR
İran saldırıları nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı bildirildi.
Bakanlık tarafından yapılan uyarıda, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.
Bahreyn'de gece saatlerinden itibaren daha önce üç kez sirenler çalmış, yetkililer halkı güvenli bölgelere yönlendirmişti.
ABD'nin Manama Büyükelçiliği ise İran'ın Bahreyn'in başkenti Manama'daki bazı noktaları hedef alabileceğine dair bilgilere sahip olduklarını belirterek, ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve yerel makamların talimatlarına uymaları çağrısında bulunmuştu.
HUSİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN'A DENİZ ABLUKASI
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak; limanlar ile havalimanlarını kara, deniz ve havadan kuşatarak halkın çektiği sıkıntıları dayanılmaz bir noktaya taşımakla" suçladı.
Ablukanın hiçbir hukuki veya insani dayanağının bulunmadığı, gayrimeşru olduğu ve Yemen halkı açısından ağır insani sonuçlar doğurduğunu dile getiren Seri, Suudi Arabistan'ın saldırılarının Sana Uluslararası Havalimanı'nı hedef almasıyla başladığını savunarak, Yemen halkının bu kuşatma ve saldırılar karşısında "sessiz kalmayacağını" ifade etti.
Halkın kitlesel gösterilerde dile getirdiği talepler doğrultusunda Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukasını devreye soktuklarını" belirten Seri, kararın, bildirinin ilan edildiği andan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.
Yemen halkının "Suudi Arabistan'ın ablukasına ve gerilimi tırmandırmasına aynı şekilde karşılık verme hakkı olduğunu" savunan Seri, tüm seçeneklere tam anlamıyla hazır olduklarını belirterek, "Suudi Arabistan'ın kapsamlı bir tırmanışa yol açacak herhangi bir adım atması halinde buna, kapsamlı ve sert bir tırmanışla karşılık vereceklerini" aktardı.
Husilerin Sözcüsü Seri, Yemen halkını "genel seferberliği sürdürmeye, tüm senaryo ve gelişmelere karşı tam hazırlıklı olmaya ve cepheleri savaşçılarla desteklemeye" çağırdı.
KALİBAF: ABD BÖLGEYE YENİ SEVKİYAT YAPIYOR
İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin bölgeye yaptığı yeni sevkiyatlar ile "savaşın sona ermesini istedikleri" iddiasının çeliştiğini ifade etti.
Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
ABD’nin söylem ve eylem olarak çelişkili hareket ettiğini savunan Kalibaf, “ABD’liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor ve savaşın sona ermesini istediklerini iddia ediyorlar. Biz ABD’nin bu oyunları çözme konusunda ustalık seviyesine ulaştık ve buna göre hazırlandık. Eylemler iddiaları desteklemeli, onlarla çelişmemeli.” değerlendirmesinde bulundu.
NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLUYOR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri nedeniyle giderek artan bölgesel gerilimi ele almak üzere üst düzey "güvenlik toplantısı" yapacağı bildirildi.
Haaretz gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun bu akşam bazı bakanları ve askeri yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.
Haberde, Netanyahu'nun üst düzey güvenlik toplantısında ABD'nin İran'a yeniden başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle giderek artan bölgesel gerilimi ele alacağı aktarıldı.
İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını ve bu bağlamda Orta Doğu'ya yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra ilave savaş uçakları da sevk etmeye başladığını aktarıyor.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.
Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
DEVRİM MUHAFIZLARI: ABD ASKERLERİNİ ÖLDÜRDÜK
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Nasr 2" operasyonunun 21 ve 22. dalgaları kapsamında Ürdün ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini açıkladı.
Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ürdün'ün El-Ezrak bölgesinde ABD askerlerinin konuşlandığı 20 hangarın füzelerle hedef alındığı ve saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldüğü öne sürüldü.
Açıklamada, Ürdün'deki Akabe Havalimanı'nın da füze saldırısıyla vurulduğu, ABD ordusuna ait C-17 ağır nakliye uçakları ile P-8 komuta ve kontrol uçaklarının ağır hasar gördüğü iddia edildi.
Ayrıca "Nasr 2" operasyonunun 22. dalgasında ise Kuveyt'teki Ali es-Salem Üssü'ne hassas İHA saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada, ABD ordusuna ait erken uyarı radar sisteminin tamamen imha edildiği, hava ekipmanları ve yedek parçalarının bulunduğu bir hangar ile MQ-9 tipi İHA'ların konuşlu olduğu hangarın vurulduğu, çıkan yangında çok sayıda MQ-9 İHA'sının kullanılamaz hale geldiği öne sürüldü.
TRUMP: "BOĞAZI BİZ KONTROL EDİYORUZ"
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da hayatını kaybeden ABD'li askerlerin anısına İran'ı yeniden çok sert vurduklarını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu savundu.
Fox News'in haberine göre Trump, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Üssü'ne dönüşünde gazetecilere, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Orta Doğu'da yakın zamanda hayatını kaybeden ABD askerleri nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Trump, "Bu gece onları yine çok sert vurduk." dedi.
Trump, İran'ın askeri açıdan neredeyse her şeyi kaybettiğini öne sürerek, "Ellerinde bazı füzeler var, bazı insansız hava araçları var, belli bir üretim kapasiteleri de var. Ama çok fazla değil. Boğazı biz kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şeyi kontrol etmiyor. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ülkedeki orman yangınlarını görüştüğünü aktararak, Kanada'dan ABD'ye ulaşan duman nedeniyle Ottawa yönetiminin ABD'ye tazminat ödemesi ya da gümrük tarifeleriyle karşılaşması gerektiğini savundu.
ABD: 1 GEMİ HİZMET DIŞI BIRAKILDI
ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 6 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, 1 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD donanmasına ait "USS John Finn (DDG 113)" güdümlü füze destroyeri personelinin, İran'a yönelik deniz ablukasının uygulanması kapsamında görevine devam ettiği belirtildi.
ABD kuvvetlerinin operasyonlarını dikkatle sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, CENTCOM'un deniz ablukasına uyumun sağlanması amacıyla 6 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdiği ve 1 gemiyi de "hizmet dışı bıraktığı" ifade edildi.
CENTCOM'un paylaşımında görev sırasında faaliyet gösteren ABD askeri personeline ait bir fotoğrafa da yer verildi.
BAHREYN'DE HALKA GÜVENLİ YERE GİTME ÇAĞRISI
İran saldırıları nedeniyle sirenlerin geceden bu yana üçüncü kez çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
(Fotoğraf 18 Temmuz'daki saldırılara aittir)