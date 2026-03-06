TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

ABD ve İsrail aylardır savurduğu savaş tehdidini fiili saldırıya dönüştürdü. 28 Şubat sabahı Tahran'da peş peşe patlamalar yaşandı. İran ise vakit kaybetmedi."Hayber'in Fethi"adı verilen operasyonu başlatan Tahran yönetimi, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini hedef aldı.
Takvim.com.tr Orta Doğu'daki ateş hattından detayları dakika dakika aktardı...
İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geldi.
Tahran’da uçak sesleri duyuldu.
Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği Tahran’da art arda 7-8 patlama oldu, kenti dumanlar kapladı.
Kentte uçak sesleri duyulmaya devam ediyor.
Hizbullah, İsrail’in kuzeyinde yer alan Kfar Yuval bölgesinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı.
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, savaşçıların yerel saatle 20.05’te (GMT 18.05) İsrail askerlerinin bir araya geldiği bir noktayı roketatarla hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada saldırının, İsrail’in Lübnan’a yönelik devam eden saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
İran medyası, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini vurulduğunu iddia etti.
İran: Şu ana kadar 1230 kişi yaşamını yitirdi
Azerbaycan Nahçıvan'a yönelik İHA'lı saldırı sonrası "Güney" hava sahasını 12 saat süreyle kapattığını duyurdu.
İsrail Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana bin 473 İsraillinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
İran savaşına ilişkin son verileri paylaşan bakanlık yetkilileri, çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte hastanelere sevk edilenlerin sayısında ciddi artış yaşandığını kaydetti.
Konuya ilişkin resmi verileri kamuoyuyla paylaşan İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 199 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana toplam bin 473 İsraillinin hastanelik olduğu vurgulandı. Mevcut duruma ilişkin detayları aktaran yetkililer, an itibarıyla 145 kişinin tedavisinin hastanelerde devam ettiğini, bu hastalardan 4'ünün durumunun ise ağır olduğunu ifade etti.
DEMİR KUBBE KEVGİRE DÖNDÜ
Çatışmaların başladığı günden bu yana hastanelere taşınan yaralı sayısının kısa sürede bin 473'e ulaşması, İsrail'in milyarlarca dolar yatırım yaptığı hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin koruyuculuğuna dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Sistemin yoğun roket ve balistik füze atışları karşısında yetersiz kalması, ilgal ülkesindeki güvenlik endişelerini artırdı.
İsrail, İran saldırılarında isabet alan füze, roket ve İHA'larla ilgili ise resmi bildirimde bulunmuyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan’a yönelik saldırıyı “terör eylemi” olarak niteleyerek, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istedi.
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye’de yüz binlerce insanın yaşadığı mahalleler için sürgün ve saldırı tehdidi yayımladı.
Dışişleri Kaynakları: Bakan Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede,Nahçıvan’a yapılan saldırı ele alındı.
Nahçıvan'a İran'a ait İHA fırlatıldığı iddia edilmişti. İran İHA'yı kendilerinin gönderdiğini yalanladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir petrol tankerini füzelerle vurduğu duyuruldu.
İran basınında yer alan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir petrol tankerini füzelerle hedef aldı. Bugün erken saatlerde donanma unsurları tarafından vurulan tankerin alev aldığı ve yanmaya devam ettiği aktarıldı. Devrim Muhafızları Ordusu'nun uluslararası kural ve kararlara dayanarak, savaş döneminde Hürmüz Boğazı'ndaki gemi hareketleri üzerinde İran'ın tam yetkiye sahip olduğunu ilan ettiği kaydedildi. Bu kapsamda bölgedeki tüm deniz araçlarının Tahran yönetiminin kararlarına uymak zorunda olduğu ifade edildi.
Ayrıca, ABD, İsrail, Avrupa devletleri ve bu ülkeleri destekleyenlere ait ticari ve askeri gemilerin stratejik boğazdan geçişine kesinlikle izin verilmeyeceği yönünde uyarıda bulunulduğu belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah İsrail’e düzenlediği füze saldırılarında 1 ton ağır başlıklı "Hürrem 4" füzeleri kullanıldığını açıkladı.
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Sadık Vaat 4 operasyonlarının 19'uncu dalgası kapsamında İsrail'e düzenlenen saldırıda 1 ton ağır başlıklı Hürrem-4 füzeleri kullanılmıştır."ifadeleri kullanıldı.
Füzelerin, Tel Aviv’in merkezi, Ben Gurion Havalimanı ve Hava Kuvvetleri 27. Filo üssüne doğru fırlatıldığı kaydedildi.
İsrail'den füzelerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağının İran’ın batısında düştüğünü bildirdi.
Kanalın haberine göre, uçak yere çarpmadan önce mürettebat paraşütle atladı. Mürettebatın İran topraklarında kaldığı ifade edildi.
Haberde, daha sonra ABD ve İsrail güçlerinden oluşan ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla mürettebatın kurtarıldığı öne sürüldü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Mart'a yaptığı açıklamada, ABD-İsrail’in saldırılarının başlamasından beri 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 18 askerin yaralandığını duyurmuştu.
Açıklamada ayrıca 3 ABD savaş uçağının Kuveyt’te "dost ateşi" sonucu düşürüldüğü belirtilmişti.
İran'ın, ABD- İsrail saldırılarına karşı misillemeleri devam ederken Katar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Yerel saatle 12.00-12.30 saatleri arasında kent merkezinin farklı noktalarından art arda patlama sesleri gelirken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
Patlamaların ardından güvenlik güçleri kritik noktalarda önlem aldı.
Katar İçişleri Bakanlığı dün gece başkent Doha’daki ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları “kamu güvenliği” gerekçesi ile tahliye etmişti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Nahçıvan'a düşen İran İHA'sı ile ilgili açıklama yaptı. Bakü'den yapılan açıklamada "Nahçıvan'a İran'dan İHA saldırıları düzenlendi. Cevap hakkımız saklıdır" ifadelerine yer verildi.
İran'a ait bir insansız hava aracı Nahçıvan Havalimanı'na düştü.
Sri Lanka, kıyıları açıklarında bulunan İran gemisindeki insanların hayatını korumaya çalıştığını açıkladı.
Ülkenin kabine sözcüsü Nalinda Jayatissa, geminin Güney Asya’daki ada ülkesinin karasularının dışında, ekonomik bölgesinde bulunduğunu söyledi.
Jayatissa şu ifadeleri kullandı:
“Hayatları korumak için elimizden geleni yapıyoruz.”
İran yarı resmi haber ajansı Tasnim Devrim Muhafızları donanmasının bu sabah Kuzey Körfezi’nde bir ABD tankerini vurduğunu iddia ettiğini belirtti.
IRGC, ABD, İsrail ve onları destekleyen Avrupa ülkelerine ait askeri ve ticari gemilerin bölgeden geçmesine izin verilmeyeceğini belirtti.
Açıklamada “Eğer tespit edilirlerse, kesinlikle vurulacaklar. Daha önce de söylediğimiz gibi, uluslararası hukuk ve kararlar temelinde, savaş zamanında İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'ndan geçişi kontrol etme hakkına sahiptir.” ifadelerine yer verildi.
İran basını, başkent Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini, patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak'tan İran'a geçecekleri iddia edilen muhalif Kürt gruplara durumu fırsat görüp harekete geçmemeleri uyarısında bulundu ve onlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
İran devlet televizyonunun sosyal medya hesabında Laricani’nin açıklamasına yer verildi.
Buna göre, Laricani, Irak'taki İran rejimi muhalifi Kürt grupların Tahran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçeceği iddialarına işaret ederek, "Ayrılıkçı gruplar, rüzgarın yönünün değiştiğini düşünerek harekete geçmeye kalkışmasınlar. Onlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz." uyarısında bulundu.
Laricani, ülkenin silahlı kuvvetlerinin de durumu tamamen kontrol altında tuttuğunu kaydetti.
Katar İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliği gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, kamu güvenliği gerekçesiyle geçici bir önlem olarak ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanların tahliye edilmesine başlandığı bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında tahliye edilenlere alternatif konaklama yerlerinin sağlandığı da belirtildi.
ABD'nin Doha Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da tahliyeye ilişkin uyarı yapıldı.
Açıklamada, "Her ihtimale karşı lütfen ABD Büyükelçiliğinin yakın çevresinden uzak durun." ifadesi kullanıldı.
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına bağlı olmasını zorunlu kılan "savaş yetkileri" tasarısı, ABD Senatosunda oylandı. Demokratlar tarafından sunulan tasarı, 47 "evet" oyuna karşılık 53 "hayır" oyuyla reddedildi.
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, partisinin çizgisinden ayrılarak lehte oy kullanırken, Demokrat Senatör John Fetterman ise tasarıya karşı çıktı. Söz konusu oylama, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kongre çatısı altındaki ilk oylama oldu.
1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.
Bu hafta içinde Temsilciler Meclisinde de benzer bir tasarının oylanması beklenirken; söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongrede kabul edilme olasılığının düşük olduğuna dikkati çekiliyor.
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze misilleme saldırılarının başlatıldığını bildirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi. Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği ve alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığı bildirildi.
Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi. İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru ikinci füze saldırılarının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.
Kuveyt'te bir füze parçası evin odasına düştü. Yaşanan olayda evde bulunan 11 yaşındaki kız çocuğu düşen füze nedeniyle hayatını kaybetti.
Terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombaladı. Bölgeden çok sayıda patlama sesleri duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi.
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddiasını haberleştiren ABD medyası, söz konusu haberi geri çekti.
Amerikan haber platformu Axios'un muhabiri Barack Ravid, konuya ilişkin önceki haberini geri çekerek, İran'daki duruma dair güncel bir açıklama yaptı.
ABD yerel saatiyle öğleden sonra ABD'li bir yetkiliye dayanarak, "İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığı" iddiasını haberleştiren Ravid, X hesabından yaptığı bu açıklamasını silerek haberi geri çekti.
Ravid, yeni bir açıklama yaparak, "Irak sınırına yakın İran'ın kuzeybatısında neler olup bittiğine dair çelişkili haberler var. İranlı Kürt milislerin kara saldırısı başladı mı, yoksa önümüzdeki saatlerde başlayacak mı belli değil. İranlı Kürt gruplardan birinin üst düzey yetkilisi, bana yaptığı açıklamada, kara saldırısının başladığı iddiasını yalanladı." ifadelerini kullandı.
Axios'un ilk haberinde, isimsiz bir ABD'li yetkiliye dayanarak, İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığı iddiası paylaşılmıştı.
Söz konusu milisler, varlığını Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) altında sürdüren küçük İranlı muhalif gruplardan oluşuyor.
BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASI
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin bir soruya yanıt vermişti.
Leavitt, ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır."açıklamasını yapmıştı.
Irak’ın merkezindeki Babil vilayetinde düzenlenen bir hava saldırısında, Şii milis gücü Hizbullah Tugayları üst düzey komutanlarından Ebu Hasan el-Fureyci’nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan ve bilgilere göre, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları’na ait bir araç Babil sınırları içerisinde seyir halindeyken hava saldırısına uğradı. Saldırı sonucu araç içerisinde bulunan saha komutanı Ebu Hasan el-Fureyci ile yanında bulunan bir diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından, Irak’taki İran yanlısı Şii silahlı gruplara karşı da doğrudan saldırılar başlatıldı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Kuveyt, tüm gıda ürünlerinin ihracatına yasak getirildiğini bildirdi.
Kuveyt Gümrük İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda ülkedeki sınır kapıları, deniz ve hava limanlarına gıda ürünlerinin ihracatıyla ilgili talimat verildiği belirtildi.
Ticaret ve Sanayi Bakanlığının kararına göre tüm gıda ürünlerinin ihracatına yasak getirildiği vurgulanan açıklamada, bu karar doğrultusunda da tüm gümrük kapılarının bu karara uymaları talimatı verildiği ifade edildi.
Açıklamada, ülkenin gıda güvenliğini korumak ve yerel pazarın istikrarını sağlamak için bu kararın alındığına işaret edildi.
Kuveyt makamlarının gıda ihracatına getirdiği yasak kararının, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgedeki gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz egemen üssü Akrotiri (Ağrotur) ile çevresindeki yerleşim yerlerinde güvenlik alarmı verilerek sirenlerin çaldığı bildirildi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 23.15'ten itibaren (TSİ 00.15) GKRY'deki İngiltere'ye bağlı Akrotiri Üssü'nde güvenlik alarmı nedeniyle sirenler çaldı.
Güvenlik uyarısının bölgedeki sivil yerleşim yerlerinde de verildiği, sivillerden evlerinden çıkmamalarının istendiği kaydedildi.
Rum basını bölgedeki radarlarda görülen bir obje nedeniyle üs bölgesinde alarm verildiğini iddia etti.
Akrotiri Üssü'ne 2 Mart'ta insansız hava aracı (İHA) çarpmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı: ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 59 kişi artarak 926'ya yükseldi.
İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 araca düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusu Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Beyrut'ta Havalimanı Otoyolu'nda seyir halindeki 2 aracı ayrı saldırılarla hedef aldı.
3 ÖLÜ 6 YARALI
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, saldırıda Hizbullah mensubu bir kişinin hedef alındığı öne sürüldü. Detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.
Hizbullah'a bağlı Al-Manar televizyonu, Hizbullah lideri Kasım'ın İsrail'in saldırılarına ilişkin konuşmasını yayımladı.
Kasım, direnişlerinin "meşru bir hak" olduğunu belirterek, "Bu, Taif Anlaşması’na, tüm ilahi dinlerin hükümlerine, Cumhurbaşkanının yemin konuşmasına ve hükümet bildirisinde yer alan ilkelere de dayanmaktadır." şeklinde konuştu.
Hizbullah'ın silahının tartışma konusu olmadığını söyleyen Kasım, "Bu meşru bir haktır. Hizbullah ve onun İslami direnişi, İsrail-Amerikan saldırganlığına karşılık vermektedir. İsrail'in işgal ve genişleme planı açıktır. Biz bu saldırganlığa, halkı, direnişi ve vatanı savunma hakkı çerçevesinde karşı koyacağız. Bu bizim için varoluşsal bir savunmadır ve hedefler gerçekleşene kadar sürecektir." ifadelerini kullandı.
"CANIMIZ PAHASINA MÜCADELE EDECEĞİZ"
İsrail'e karşı savaşacaklarını dile getiren Kasım, "Onlar bu savaşı mümkün olan en ileri noktaya taşımak istediler. Ancak bizim tercihimiz de onlara karşı sonuna kadar, gerekirse canımız pahasına mücadele etmektir. Teslim olmayacağız. İmkanlarımız sınırlı olsa bile, sahip olduğumuz olanaklar ve inancımızla, ne kadar büyük fedakarlık gerekirse gereksin savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Hizbullah'ın direnişi sürdüreceğini ifade eden Kasım, şunları aktardı:
"Bizim görevimiz savunmayı sürdürmek, bu İsrail-Amerikan düşmanının hedeflerini boşa çıkarmak ve düşmanın projelerini reddeden tutumumuzda kararlı kalmaktır. Böylece tarih, hakkımızı savunmada tereddüt etmediğimizi ve düşmanımıza teslim olmadığımızı kaydedecektir."
İsrail'in Lübnan'ı işgal ederek insanları öldürdüğünü kaydeden Kasım, "Lübnan'daki herkes bu saldırıya karşı koyma sorumluluğunu taşımaktadır." dedi.
İsrail'e karşı birleşme çağrısı yapan Kasım, şunları kaydetti:
"Bu, Lübnan’ın İsrail düşmanına karşı verdiği bir mücadeledir. Biz Lübnan’da halkımızı, çocuklarımızın geleceğini ve vatanımızı savunmak için savaşıyoruz. Bu mücadele bize yönelik doğrudan saldırılara ve ülkemizin hedef alınmasına karşı verilmektedir. Bu savaş başka herhangi bir savaşla bağlantılı değildir. Bizim istediğimiz, İsrail-Amerikan saldırılarının durması ve İsrail’in geri çekilmesidir. Hedefimiz budur."
ABD Başkanı Donald Trump: Herhangi bir elektrik fiyatlarını yukarıya çıkarmayarak ve elektrik şebekemizi daha güçlü hale getireceğiz. Bu yapılan zor iş ama bir yandan kolay bir iş. İran'ın nükleer kapasitesini yok ettik. Füzeler hızla yok ediliyor. İran 47 yıldan bu yana kötü şeyler yaptı. Liderleri hızla yok oluyor. Lider olmak isteyen herkes sonunda ölüyor. Biz saldırmasaydık İran İsrail'i vuracaktı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran'ın ABD-İsrail'e karşı saldırılarında 500'den fazla Amerikan askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü.
Laricani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Trump, Netanyahu'nun soytarılıklarıyla, Amerikan halkını İran'la alçakça bir savaşa sürükledi. Şimdi, hesabını yapsın. Bu birkaç gün içinde 500'den fazla Amerikan askerinin öldürülmesiyle, ABD mi yoksa İsrail mi hala birinci sırada?" ifadelerini kullandı.
İranlı yetkili, "Macera devam ediyor. İmam Hamaney'in şehadeti, Allah'ın izniyle, size ağır bir bedele mal olacak." dedi.
İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.