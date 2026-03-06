TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

SAVAŞ İSRAİLLİLERİ DE VURUYOR! 24 SAATTE 199 YARALI

İsrail Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana bin 473 İsraillinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İran savaşına ilişkin son verileri paylaşan bakanlık yetkilileri, çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte hastanelere sevk edilenlerin sayısında ciddi artış yaşandığını kaydetti.

Konuya ilişkin resmi verileri kamuoyuyla paylaşan İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 199 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana toplam bin 473 İsraillinin hastanelik olduğu vurgulandı. Mevcut duruma ilişkin detayları aktaran yetkililer, an itibarıyla 145 kişinin tedavisinin hastanelerde devam ettiğini, bu hastalardan 4'ünün durumunun ise ağır olduğunu ifade etti.

DEMİR KUBBE KEVGİRE DÖNDÜ

Çatışmaların başladığı günden bu yana hastanelere taşınan yaralı sayısının kısa sürede bin 473'e ulaşması, İsrail'in milyarlarca dolar yatırım yaptığı hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin koruyuculuğuna dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Sistemin yoğun roket ve balistik füze atışları karşısında yetersiz kalması, ilgal ülkesindeki güvenlik endişelerini artırdı.

İsrail, İran saldırılarında isabet alan füze, roket ve İHA'larla ilgili ise resmi bildirimde bulunmuyor.