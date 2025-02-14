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CANLI | Hamas listeyi verdi: 3 İsrailliye karşılık 369 Filistinli! Gazze'de esir takası yapılacak mı?

Hamas cumartesi günü serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin isimlerini açıkladı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu. Öte yandan yarın 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor. Peki yarın esir takası yapılacak mı? İşte Gazze'de esir takasına dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 15:40 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 16:41
CANLI | Hamas listeyi verdi: 3 İsrailliye karşılık 369 Filistinli! Gazze’de esir takası yapılacak mı?

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    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu. Öte yandan yarın 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.

    Hamas listeyi verdi

    CANLI ANLATIM
    16:00 14 Şubat 2025
    3 İSRAİLLİYE KARŞILIK 369 FİLİSTİNLİ

    Filistinli Mahkumlar Medya Ofisi, müebbet hapis cezasına çarptırılan 36 mahkum ile 7 Ekim'den sonra herhangi bir suçlama olmaksızın gözaltına alınan Gazze Şeridi'nden 333 mahkumun Cumartesi günü İsrail makamları tarafından serbest bırakılacağını açıkladı.

    Açıklama Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın takasta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerini açıklamasının ardından geldi. 

    15:35 14 Şubat 2025
    HAMAS LİSTEYİ VERDİ

    Hamas, İsrail ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismini açıkladı.

    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.

    Esirlerden Chen'in ABD-İsrail ve Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

    Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın yarın serbest bırakması beklenen 3 esirin isimlerinin arabulucular Katar ve Mısır aracılığıyla Tel Aviv yönetimine ulaştırıldığı belirtildi.

    Listenin "kabul edildiği" belirtilen açıklamada, serbest bırakılması beklenen 3 İsrailli esirin ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.