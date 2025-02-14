3 İSRAİLLİYE KARŞILIK 369 FİLİSTİNLİ

Filistinli Mahkumlar Medya Ofisi, müebbet hapis cezasına çarptırılan 36 mahkum ile 7 Ekim'den sonra herhangi bir suçlama olmaksızın gözaltına alınan Gazze Şeridi'nden 333 mahkumun Cumartesi günü İsrail makamları tarafından serbest bırakılacağını açıkladı.

Açıklama Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın takasta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerini açıklamasının ardından geldi.