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CANLI | Gazze'de 6. esir takası! Hamas Kızılhaç'a teslim etti: 3 İsrailliye karşılık 369 Filistinli

Gazze'de İsrail ve Hamas arasında altıncı esir takası yapılıyor. Hamas İsrailli üç esir -Alexander Trufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'u Kızılhaç'a teslim etti. İsrail'in ise 369 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor. İşte Gazze’de esir takasına ilişkin tüm detaylar…

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 15:40 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 11:24
CANLI | Gazze’de 6. esir takası! Hamas Kızılhaç’a teslim etti: 3 İsrailliye karşılık 369 Filistinli

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    Gazze'de 6. esir takası yapılıyor. Hamas 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'u Kızılhaç'a teslim etti. Öte yandan bugün 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.

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    CANLI ANLATIM
    11:23 15 Şubat 2025
    ESİRLER KIZILHAÇTA
    IDF: Kızılhaç, kaçırılan üç askerin kendilerine ulaştığını ve onların güçlerimize ve Şin Bet personeline doğru yola çıktığını bildirdi.
    11:14 15 Şubat 2025
    HAMAS ESİRLERİ KIZILHAÇ'A TESLİM EDİYOR
    Han Yunus'ta imzalar atıldı. Hamas İsrailli esirleri Kızılhaç'a teslim ediyor.
    11:03 15 Şubat 2025
    GAZZE'DE 6. ESİR TAKASI
    Gazze'de 6. esir takası başladı.
    08:36 15 Şubat 2025
    ESİR TAKASI BUGÜN

    Gazze'de bugün yeni esir takasının yapılması bekleniyor. Hamas'tan cuma günü yapılan açıklamada İsrailli üç esir -Alexander Trufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'un bugün serbest bırakılacağı bildirildi.

    İsrail'in ise 369 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor

    22:57 14 Şubat 2025
    TRUMP'TAN YENİ GAZZE AÇIKLAMASI

    ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump açıklamasında, " "Yarın Gazze konusunda sert bir duruş alacağım. İsrail ne yapacak emin değilim" dedi.

    16:00 14 Şubat 2025
    3 İSRAİLLİYE KARŞILIK 369 FİLİSTİNLİ

    Filistinli Mahkumlar Medya Ofisi, müebbet hapis cezasına çarptırılan 36 mahkum ile 7 Ekim'den sonra herhangi bir suçlama olmaksızın gözaltına alınan Gazze Şeridi'nden 333 mahkumun Cumartesi günü İsrail makamları tarafından serbest bırakılacağını açıkladı.

    Açıklama Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın takasta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerini açıklamasının ardından geldi. 

    15:35 14 Şubat 2025
    HAMAS LİSTEYİ VERDİ

    Hamas, İsrail ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismini açıkladı.

    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.

    Esirlerden Chen'in ABD-İsrail ve Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

    Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın yarın serbest bırakması beklenen 3 esirin isimlerinin arabulucular Katar ve Mısır aracılığıyla Tel Aviv yönetimine ulaştırıldığı belirtildi.

    Listenin "kabul edildiği" belirtilen açıklamada, serbest bırakılması beklenen 3 İsrailli esirin ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.