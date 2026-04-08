NAİM KASIM ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasında 15 günlük ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları durmadı. Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ın birçok bölgesine eş zamanlı hava saldırıları düzenlendi.
İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ı hedef alan suikast saldırısının başarıya ulaştığını iddia etti.
İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) göre Hizbullah lideri Naim Kasım öldürüldü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, LübnanCumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmenin içeriğine değinen Macron, "İsrail’in Lübnan’a gerçekleştirdiği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan ayrım gözetmeyen saldırılar karşısında Fransa’nın Lübnan’la tam dayanışma içinde olduğunu ifade ettim. Bu saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz" dedi.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının yeni varılan ateşkesin sürdürülebilirliğine yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Macron, "Lübnan, varılan ateşkesin kapsamına tam olarak dahil edilmelidir" çağrısında bulundu.
Macron, görüşmede Lübnan'ın toprak bütünlüğünün korunması, Lübnan makamlarının ülkenin egemenliğini koruma çabaları ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik desteklerini yinelediğini aktardı.
Lübnan hükümeti, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda 254 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yarın 1 günlük milli yas ilan etti
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırısı düzenledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede Pezeşkiyan, Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarının durmasının, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının on şartından biri olduğunu belirterek, Fransa’nın Lübnan’daki önceki ateşkesin garantörlerinden biri olması hasebiyle rolünün önemli olduğunu söyledi.
Pezeşkiyan ayrıca ülkesinin ateşkes teklifini kabul ederek sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve bölgede barış ile istikrarın sağlanması için iradesini ortaya koyduğunu vurguladı.
Macron ise, İran’ın serbest bıraktığı iki Fransız vatandaşı için Pezeşkiyan’a teşekkürlerini sunarak, ateşkes ilanının bölgede barışa giden yolda önemli bir adım olduğunu kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik artan saldırıları konusunda, "İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede sağlanan geçici ateşkese rağmen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.
Lübnan’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasına Türkiye’nin güçlü desteğinin yinelendiği açıklamada, "İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu saldırılar Lübnan’daki insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, İsrail’in Lübnan’ı işgalinin sonlandırılması ve sivillerin korunması amacıyla uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.
Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, saldırılarda 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254 kişinin hayatını kaybettiği, 1165 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.
Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu: (İsrail’in düzenlediği) Lübnan'a yönelik saldırılar derhal durdurulmazsa, bölgedeki işgalci saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in bugün düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25 kişi artarak 112'ye, yaralıların sayısı 837'ye yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkes anlaşmasına Lübnan'ın "Hizbullah nedeniyle" dahil edilmediğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, PBS kanalının muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, ABD-İran ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.
Trump, Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilip edilmediği yönündeki soruya, "Evet, anlaşmaya dahil edilmediler." yanıtını verdi.
Lübnan'ın neden anlaşma dışında kaldığı sorusu üzerine ABD Başkanı, "Hizbullah yüzünden. Anlaşmaya dahil edilmediler. O mesele de halledilecek. Sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını onaylayıp onaylamadığıyla ilgili soruyu da cevaplayan Trump, "Bu, anlaşmanın bir parçası, bunu herkes biliyor. Bu ayrı bir çatışma." dedi.
Lübnan Sağlık Bakanı Nasreddin, "İsrail’in bugün Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 89 kişi hayatını kaybetti, 722 kişi yaralandı" dedi.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını başlattığı günden bu yana Lübnan’a düzenlenen en ağır hava saldırılarında Hizbullah’ın hedef alındığını öne sürerken, "Hizbullah lideri Naim Kasım, sıranın kendisine de geleceği konusunda uyarıldı" dedi.
İran'ın Fars Haber Ajansı: İsrail'in Lübnan'a saldırması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişi durduruldu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ve Münir telefonda görüştü.
Görüşmede İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısı ile İran ve ABD arasında varılan ateşkesi ihlal etmesine ilişkin konular ele alındı.
Erakçi, görüşme sırasında Münir’e, Pakistan’ın bölgesel barışa hizmet eden çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.
Taraflar ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in gerçekleştireceği telefon görüşmesine ilişkin detayları konuştu.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırıları en güçlü ifadelerle kınayarak, bunun uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığını ve bölge istikrarını tehdit ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik eş zamanlı saldırılarının en sert şekilde kınandığı ve bunun bir "katliam" olduğu ifade edildi.
Bu saldırıların insani değerlere açık bir meydan okuma olduğu ve sükunet ile istikrarı sağlamaya yönelik tüm çabaları hiçe saydığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu tehlikeli tırmanışın tüm sorumluluğunun İsrail’e ait olduğu vurgulanarak, bu tür saldırgan politikaların yalnızca gerilimi artıracağı ve istikrarsızlığı derinleştireceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı, uluslararası topluma bu ihlalleri durdurma ve bölgenin güvenliği ile istikrarını tehdit eden saldırgan yaklaşımı sona erdirme çağrısında bulundu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtilmişti.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da yaptığı yazılı açıklamada İsrail saldırılarına sert tepki gösterdi.
Selam, İsrail'in sivillerin yaşadığı bölgelere yoğun saldırılar düzenlediğini belirtti.
İranlı askeri yetkili, Lübnan'a saldırılarıyla geçici ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı caydırıcı saldırılara hazırlandıklarını bildirdi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir askeri yetkili, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ateşkesin ihlal edildiğini belirtti.
İranlı yetkili, "Siyonist rejimin (İsrail) ordusunun Lübnan ve ülkedeki İslami direnişe karşı geçici ateşkesi sürekli ihlal etmesinin ardından İran, işgal altındaki topraklardaki İsrail askeri mevzilerine karşı caydırıcı operasyonlara hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.
Ateşkes anlaşmasının bölgedeki tüm cephelerdeki savaşın durdurulmasını kapsadığını hatırlatan yetkili, "Rejimin anlaşmaya rağmen tüm cephelerde devam eden saldırılarının, ABD'nin Netanyahu'yu kontrol edemediğinin ya da Siyonist rejime CENTCOM tarafından hareket özgürlüğü verildiğinin bir işareti olduğu yönündeki görüş Tahran'da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
İşgalci İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından Lübnan'da Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini belirtti.
İsrail ordusu, kısa bir süre önce Lübnan'da 10 dakika içerisinde 100 noktaya düzenlediği saldırıları Zamir'in kurmay kadrosuyla takip ettiğine ilişkin fotoğrafları yayımladı.
Açıklamaya göre, Zamir burada yaptığı konuşmada, her türlü fırsatı değerlendirerek Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini söyledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının ülke genelinde yoğun bombardıman gerçekleştirdiği belirtilerek, can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi. Açıklamada, acil müdahale ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü, yaralıların ise hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi.
Yetkililer, özellikle Beyrut’taki yoğunluğa dikkat çekerek vatandaşlara yolları açık bırakmaları çağrısında bulundu. Kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının aksamaması için bölge halkının hassasiyet göstermesi istendi.
İsrail ordusu ise saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, yalnızca 10 dakika içerisinde birden fazla bölgede toplam 100 hedefin vurulduğunu duyurdu. Ateşkes sürecine rağmen gerçekleşen bu saldırılar, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.
A Haber ekibi, Beyrut'tan yükselen dumanlara tanıklık etti. Yaşananları olay yerinden aktaran Ata Gündüz Kurşun, "İsrail ordusu, 2 Mart’tan bu yana en kapsamlı saldırıyı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Saatler 14:30’u gösterdiğinde ardı ardına patlama sesleri gelmeye başladı. Sadece Beyrut değil, ülkenin güneyi ve Bekaa Vadisi de hedef alındı" sözleriyle saldırının boyutunu gözler önüne serdi.
İSRAİL SİVİL YERLEŞİM YERLERİNİ VURDU
Saldırıların hedefinde sadece askeri noktalar değil, sivillerin yaşadığı mahalleler ve yüksek katlı binalar da vardı. Beyrut’un göbeğinde 15 katlı bir binanın füzelerle yerle bir edildiği alana ulaşan A Haber ekibi, enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri ve yaralıları görüntüledi. Ata Gündüz Kurşun, "Tamamen sivillerin yaşadığı bölgelerden bahsediyoruz. Can kaybı çok, yaralı çok. 14-15 katlı bir bina yerle bir olmuş durumda. İtfaiye ekipleri ve kurtarma görevlileri hala dumanların yükseldiği enkazda çalışıyor" ifadelerini kullandı.
"ATEŞKES BİZİ BAĞLAMAZ" KİBRİ
İsrail’in bu son saldırıları, uluslararası arenada konuşulan ateşkes umutlarını da yerle bir etti. Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet yetkililerinin daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatan Ata Gündüz Kurşun, "İsrail zaten bunun açıklamasını sürekli yapıyordu. İran ile yapılan ateşkes bizi bağlamaz deniliyordu. Lübnan’ı kapsamayacağını, katliamlarına devam edeceklerini açıkça söylemişlerdi. İşte bu saldırılar, o sözlerin kanlı birer uygulamasıdır" diyerek İsrail’in hukuk tanımaz tavrına dikkat çekti.
BEYRUT SOKAKLARINDA PANİK VE KAOS HAKİM
Saldırıların ardından Lübnan’ın başkentinde büyük bir kargaşa yaşandığını belirten Kurşun, insanların can havliyle araçlarına, motosikletlerine atlayarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığını bildirdi. Bir başka saldırı noktasında gördüklerini anlatan Ata Gündüz Kurşun, "Buraya gelmeden önce başka bir noktadaydık, oradan çoluk çocuk, kadın demeden cansız bedenlerin ve yaralıların çıkarıldığını gördük. İnsanlar büyük bir korku ve panik içerisinde sağa sola kaçışıyor. Lübnan’ın caddeleri, sokakları adeta bir keşmekeşe dönmüş durumda" sözleriyle bölgedeki atmosferi aktardı.
İşgalci İsrail güçleri Lübnan'a yönelik hava saldırısı başlattı. Birçok noktadan dumanlar yükselirken binaların yıkıldığı görüldü.