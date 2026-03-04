HİZBULLAH TUGAYLARI KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İRAN'DAN İSPANYA'YA TEŞEKKÜR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İspanyol hükümetinin Siyonist-Amerikan koalisyonunun açık insan hakları ihlalleri ve İran dahil çeşitli ülkelere yönelik askeri saldırıları karşısında sergilediği sorumlu tutum, Batı dünyasında hala duyarlı vicdanların var olduğunu gösteriyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İspanya'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına ilişkin tutumuna yönelik açıklamada bulundu. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanyol yetkililere söz konusu saldırılara ilişkin tavırları nedeniyle teşekkürlerini iletti. Pezeşkiyan, "İspanyol hükümetinin Siyonist-Amerikan koalisyonunun açık insan hakları ihlalleri ve İran dahil çeşitli ülkelere yönelik askeri saldırıları karşısında sergilediği sorumlu tutum, Batı dünyasında hala duyarlı vicdanların ve etik değerlerin var olduğunu gösteriyor. İspanya yetkililerine tutumları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLYONLARIN KADERİYLE RUS RULETİ OYNAYAMAZSINIZ"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rota ve Moron askeri üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya ile ticari ilişkileri kesme tehdidinin ardından gerçekleştirdiği ilk konuşmada, "İnsanlığın büyük felaketleri işte böyle başlıyor. Milyonların kaderiyle Rus ruleti oynayamazsınız"demişti.

Sanchez, Ukrayna, Gazze ve 20 yıldan fazla bir süre önce yaşanan Irak Savaşı'na değinerek, "Geçmişin hatalarını tekrarlamaya karşıyım. Hükümetimin tutumu şöyle özetlenebilir: Savaşa hayır" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın tehditlerinin Madrid'i İran'daki ABD-İsrail savaşını desteklemeye zorlamayacağına işaret eden Sanchez, "Dünya için kötü olan veya değerlerimize ve çıkarlarımıza aykırı olan bir şeye sırf birilerinin misillemesinden kaçınmak için ortak olmayacağız. Hepimizi koruyan uluslararası hukukun ihlaline hayır diyoruz. Dünyanın sorunlarını yalnızca bombalarla yapılan çatışmalar yoluyla çözebileceğini varsaymaya hayır diyoruz. Geçmişin hatalarını tekrarlamaya hayır diyoruz. Savaşa hayır diyoruz" açıklamasını yapmıştı.