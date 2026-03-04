HİZBULLAH TUGAYLARI KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

ABD ve İsrail aylardır savurduğu savaş tehdidini fiili saldırıya dönüştürdü. 28 Şubat sabahı Tahran'da peş peşe patlamalar yaşandı. İran ise vakit kaybetmedi."Hayber'in Fethi"adı verilen operasyonu başlatan Tahran yönetimi, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini hedef aldı.
Irak’ın merkezindeki Babil vilayetinde düzenlenen bir hava saldırısında, Şii milis gücü Hizbullah Tugayları üst düzey komutanlarından Ebu Hasan el-Fureyci’nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan ve bilgilere göre, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları’na ait bir araç Babil sınırları içerisinde seyir halindeyken hava saldırısına uğradı. Saldırı sonucu araç içerisinde bulunan saha komutanı Ebu Hasan el-Fureyci ile yanında bulunan bir diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından, Irak’taki İran yanlısı Şii silahlı gruplara karşı da doğrudan saldırılar başlatıldı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran'ın ABD-İsrail'e karşı saldırılarında 500'den fazla Amerikan askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü.Laricani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Trump, Netanyahu'nun soytarılıklarıyla, Amerikan halkını İran'la alçakça bir savaşa sürükledi. Şimdi, hesabını yapsın.
Bu birkaç gün içinde 500'den fazla Amerikan askerinin öldürülmesiyle, ABD mi yoksa İsrail mi hala birinci sırada?" ifadelerini kullandı.İranlı yetkili, "Macera devam ediyor. İmam Hamaney'in şehadeti, Allah'ın izniyle, size ağır bir bedele mal olacak." dedi.İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türk hava sahasında imha edilen İran füzesini ve bölgedeki sıcak çatışmaları ele aldı. Görüşmede Türkiye'nin güvenlik hassasiyetleri en üst düzeyde vurgulandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İspanyol hükümetinin Siyonist-Amerikan koalisyonunun açık insan hakları ihlalleri ve İran dahil çeşitli ülkelere yönelik askeri saldırıları karşısında sergilediği sorumlu tutum, Batı dünyasında hala duyarlı vicdanların var olduğunu gösteriyor" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İspanya'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına ilişkin tutumuna yönelik açıklamada bulundu. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanyol yetkililere söz konusu saldırılara ilişkin tavırları nedeniyle teşekkürlerini iletti. Pezeşkiyan, "İspanyol hükümetinin Siyonist-Amerikan koalisyonunun açık insan hakları ihlalleri ve İran dahil çeşitli ülkelere yönelik askeri saldırıları karşısında sergilediği sorumlu tutum, Batı dünyasında hala duyarlı vicdanların ve etik değerlerin var olduğunu gösteriyor. İspanya yetkililerine tutumları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"MİLYONLARIN KADERİYLE RUS RULETİ OYNAYAMAZSINIZ"
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rota ve Moron askeri üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya ile ticari ilişkileri kesme tehdidinin ardından gerçekleştirdiği ilk konuşmada, "İnsanlığın büyük felaketleri işte böyle başlıyor. Milyonların kaderiyle Rus ruleti oynayamazsınız"demişti.
Sanchez, Ukrayna, Gazze ve 20 yıldan fazla bir süre önce yaşanan Irak Savaşı'na değinerek, "Geçmişin hatalarını tekrarlamaya karşıyım. Hükümetimin tutumu şöyle özetlenebilir: Savaşa hayır" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın tehditlerinin Madrid'i İran'daki ABD-İsrail savaşını desteklemeye zorlamayacağına işaret eden Sanchez, "Dünya için kötü olan veya değerlerimize ve çıkarlarımıza aykırı olan bir şeye sırf birilerinin misillemesinden kaçınmak için ortak olmayacağız. Hepimizi koruyan uluslararası hukukun ihlaline hayır diyoruz. Dünyanın sorunlarını yalnızca bombalarla yapılan çatışmalar yoluyla çözebileceğini varsaymaya hayır diyoruz. Geçmişin hatalarını tekrarlamaya hayır diyoruz. Savaşa hayır diyoruz" açıklamasını yapmıştı.
İspanya Başbakanı Sanchez, Rota ve Moron askeri üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle ABD Başkanı Trump'ın İspanya ile ticari ilişkileri kesme tehdidinin ardından, "İnsanlığın büyük felaketleri işte böyle başlıyor. Milyonların kaderiyle Rus ruleti oynayamazsınız" dedi.Beyaz Saray İspanya hakkında yaptığı açıklamada, "Trump'ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum. ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi. İspanya Dışişleri Bakanı, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sırasında Beyaz Saray'ın anlaşma duyurusunu reddederek, 'savaş ve üs kullanımı konusundaki tutumumuz değişmedi" mesajını verdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı. Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’a yönelik kara harekatının şu anda masada olmadığını açıkladı.
İSPANYA İŞ BİRLİĞİNİ KABUL ETTİ
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İspanya hakkında yaptığı açıklamada,"Dün Trump'ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum. ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik "daha büyük saldırıların" geldiğini, "yavaşlamanın" söz konusu olmadığını belirtti.
Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile birlikte ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının beşinci gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"DAHA BÜYÜK SALDIRI GELİYOR"
"ABD ordusu İran’a karşı Irak’ta 2003 operasyonundakinden iki kat daha fazla hava gücü kullanıyor." diyen Hegseth, bu kapasitenin İsrail’in 12 gün operasyonlarının "7 katı büyüklüğünde" olduğunu bildirdi.
Hegseth,"Daha büyük saldırı dalgaları geliyor, hızlanıyoruz, yavaşlamıyoruz." dedi.
"Amerika, Başkan (Donald) Trump'ın doğrudan komutası altında, kesin, yıkıcı ve acımasız bir şekilde kazanıyor."ifadesini kullanan Hegseth, İran Hava Kuvvetlerinin "yok edildiğini" ileri sürdü.
ABD Savunma Bakanı, İran Donanmasının "Basra Körfezi'nin dibinde yatmakta" olduğunu ve dün gece "İran'ın en değerli savaş gemisi Süleymani'yi" batırdıklarını söyledi.
Hegseth, ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunan birliğin liderinin yakalandığını öne sürdüğü konuşmasında, "İran, Başkan Trump'ı öldürmeye çalıştı ve son gülen Başkan Trump oldu."değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE'YE DÜŞEN FÜZE
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen füzenin NATO'nun hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesiyle ilgili yorumda bulundu.
Hegseth,"Bu özel çatışmanın farkındayız. Ancak bunun 5'inci madde gibi bir şeyi tetikleyeceği anlamına gelmiyor."görüşünü paylaştı.
ABD askerlerinin güvenliği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Hegseth, ABD birliklerinin yüzde 90'ından fazlasının "İran'ın ateş menzilinin dışında" olduğunu vurguladı.
Hegseth, İsrail istihbarat ve savaş gücünün İran'ı kontrol altında tutma kapasitesine değinerek,"Elbette İran hala bazı füzeler fırlatabilecek ve hala sivil hedeflere tek yönlü saldırı dronları fırlatabilecek, vekilleri büyükelçiliklerimize, üslerimize ve hassas hedeflerimize saldırmaya çalışacak."şeklinde konuştu.
"20'DEN FAZLA İRAN SAVAŞ GEMİSİNİ İMHA ETTİK"
ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ilk beş gününü değerlendirdiği basın açıklamasında, bu sürede toplamda "2 binden fazla hedefi" vurduklarını belirtti.
Caine, "Bölge dışındaki fırkateyne ek olarak, bir denizaltı da dahil olmak üzere 20'den fazla İran savaş gemisini imha ettik ve şu anda İran'ın bölgedeki önemli deniz gücünü etkisiz hale getirdik."dedi.
ABD donanmasının Basra Körfezi'nde kurduğu üstünlüğe değinen Caine,"Bir ABD donanması hızlı saldırı denizaltısı, tek bir Mark 48 torpidosuyla düşman savaş gemisini anında batırarak, savaş gemisini denizin dibine gönderdi."bilgisini paylaştı.
Caine, İran'a yönelik saldırıların başlamasının üzerinden henüz "100 saat geçtiğini" belirterek, "Bu operasyonların karmaşık, tehlikeli ve henüz bitmediğini her zaman hatırlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Sri Lanka Donanması, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etti.
Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İran donanmasına ait IRIS Dena gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.
Sri Lankalı yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.
Yetkililer, geminin "yabancı denizaltı tarafından saldırıya uğradığını" ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.
Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemideki 78 denizcinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi. Öte yandan gemideki en az 101 kişinin halen kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Sri Lanka Donanmasından yapılan açıklamada da İran savaş gemisinin, ülke açıklarında Hint Okyanusu'nda battığını doğruladı.
Geminin, ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğramış olma ihtimali tartışılıyor. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını kaydetti.
İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı misillemesinin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok yerinde sirenler çaldı.
İsrail basını İsrail ordusunun İran’a saldırıları en az 2 hafta daha sürdürmeyi planladığını bildirdi.
İsrail ordusu, Lübnan’daki Litani Nehri’nin güneyine saldırı tehdidinde bulunarak bölgenin tamamen boşaltılmasını istedi.
Sri Lanka Dışişleri Bakanı, parlamentoya yaptığı açıklamada, ordunun Sri Lanka suları yakınlarında batan bir İran gemisindeki en az 30 kişiyi kurtardığını söyledi. En az 100 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Sri Lanka Savunma Bakanlığı sözcüsü İran gemisinden gelen imdat çağrısının ardından Sri Lanka donanmasının bir kurtarma görevi başlattığını belirtti. Dışişleri Bakanı Vijitha Herath daha fazla ayrıntı vermedi ancak Sri Lanka'nın gerekli önlemleri alacağını söyledi. Yerel medya, geminin ülkenin güney kesimindeki Galle kıyıları açıklarında tehlike bildirdiğini ve yaralıların Galle'deki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ı "diplomasiye" ve Amerikalılara ihanet etmekle suçladı.
Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
ABD Başkanı Trump'ın nükleer müzakereleri, "karmaşık bir gayrimenkul işlemi" olarak ele aldığını ifade eden Erakçi, "Büyük yalanlar gerçekleri gölgelediğinde, gerçekçi olmayan beklentiler asla karşılanamaz. Sonuç ne oldu? İnat olsun diye müzakere masasını bombaladılar. Sayın Trump, diplomasiye ve kendisini seçen Amerikalılara ihanet etti."değerlendirmesinde bulundu
İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren hedef aldığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta şiddetli bir patlama daha meydana geldi.
ABD ordusu, İran'a yönelik askeri harekatının ilk 24 saatinde yaklaşık 779 milyon dolar harcadığı hesaplandı.
ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi.
İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda en az 2 patlama yaşandı. Söz konusu patlamalar kentin uzak bölgelerinden de duyuldu.
Saldırıda hedef alınan yer ve hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devem ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.
İran, sabah saatlerinde yeni füze saldırısı başlattı.
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki ve Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki askeri birlikleri ve Hayfa kentindeki bir askeri üssü füzelerle hedef aldığını açıkladı.
Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki ve Lübnan sınırına yakın bölgelerde İsrail güçlerinin gelişmiş füzelerle hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde Lübnan sınırına yakın Yuval yerleşimi civarında bir grup askerin hedef alındığına işaret edildi.
İsrail'in Hayfa kentindeki deniz üssüne yönelik de bir dizi füzeyle saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu saldırıların başkent Beyrut'un güneyi başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesini hedef alan bombardımana karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.
Öte yandan, İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan bazı füzelerin tespit edildiği aktarıldı.
Lübnan'dan atılan füzelerin çoğunun imha edildiği belirtilen açıklamada, bunlardan birinin kuzey bölgesine düştüğü ancak herhangi bir can kaybının olmadığı kaydedildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda 50 binden fazla askerin görev aldığını, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin kullanıldığını açıkladı.
CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayınladığı görüntülü paylaşımda, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
EN BÜYÜK ASKERİ YIĞINAK
Cooper, 50 binden fazla askerin görev aldığı operasyonlara, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin katıldığını belirterek, bunun "ABD'nin Orta Doğu'da bir nesildir görülen en büyük askeri yığınağı"olduğunu ifade etti.
ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat'tan bu yana İran'da yaklaşık 2 bin hedefi vurduğunu aktaran Cooper, İran'ın hava savunma sistemlerini "büyük oranda zayıflattıklarını" kaydetti.
Deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'i Hürmüz Boğazı üzerinden küresel pazarlara ulaştırılıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak ve Katar gibi büyük üreticilerin petrol ve LNG ihracatı büyük ölçüde Hürmüz Boğazı'na bağlıyken, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi büyük Asya ekonomileri de enerji ithalatlarının önemli kısmını bu hattan sağlıyor.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasına giren 9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın hava sahasına giriş yapan 9 İHA'nın anında düşürüldüğü ifade edildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından yapılan açıklamaya göre "İran'da yaklaşık 2 bin hedefi bombaladık. 17 İran gemisini ve bir denizaltıyı imha ettik." ifadeleri yer aldı.
İran'da başta başkent Tahran'da olmak üzere İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran’ın batı bölgelerinde art arda patlama seslerinin geldiği belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlerde de İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde büyük patlamaların olduğu ve kentlerin üstünde yoğun duman görüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4"operasyonu kapsamında Hint Okyanusu’nda stratejik bir ABD hedefine yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. DMO tarafından yayımlanan bildiride, İran kıyılarından yaklaşık 650 kilometre uzaklıkta Hint Okyanusu’nda bir ABD destroyerinin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Operasyon kapsamında, ABD’ye ait bir yakıt ikmal gemisinden yakıt almakta olan bir ABD destroyeri, DMO’ya ait Kadir 380 ve Talaiye füzeleriyle hedef alındı. Her iki geminin güvertesinde çıkan yangın nedeniyle yoğun duman yükseldi" ifadeleri kullanıldı.
Kuveyt, ikinci bir duyuruya kadar ülkede dron uçurmaya ve havadan görüntü çekmeye yasak getirdiğini bildirdi.
Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke ve bölgedeki mevcut durum göz önüne alındığında hem güvenlik çabalarını desteklemek hem de saha operasyonlarının etkilenmemesini sağlamak amacıyla birtakım tedbirlerin alındığına işaret edildi.
Söz konusu tedbirler kapsamında havadan görüntü çekme ve dron kullanımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, güvenlik prosedürlerinin seyrini doğrudan olumsuz etkileyebileceği, saha çalışmalarını aksatabileceği ve yetkili makamların görevlerini yerine getirme hazırlığını etkileyebileceği gerekçesiyle bu yasağın getirildiği kaydedildi.
Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulunmuştu.
İran'ın Kuveyt'te ABD'yi hedef aldığı saldırıda 6 kişinin öldüğü 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara, sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.
Resmi verilere göre, Bahreyn'de salı günü boyunca 4 kez sirenler çaldı.
İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık, İsrail'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde, ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenliyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlenirken, yerleşkede yangın çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Yetkililer, ABD'nin Dubai Konsolosluğu'nda bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi" denildi.
İddiaya göre İran Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası yapılan seçimde yeni Ruhani Lider Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olduğu belirtildi.
ran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu. Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi
Haberde, Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği ifade edildi. İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtladı. Trump, ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in soktuğu yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine “Aslında onları ben zorlamış olabilirim. Benim görüşüm, İran'ın ilk saldırıyı yapacağı yönündeydi. Biz saldırmazsak onlar saldıracaktı, ilk saldırıyı onlar yapacaktı. Bu konuda çok emindim” ifadelerini kullandı.
İran'ı çok şiddetli şekilde vurduklarını kaydeden Trump, Tahran'ın hava savunma sistemlerinin, donanmasının ve diğer birçok silah sisteminin yok edildiğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası petrol fiyatları bir süreliğine yükselse de bu durum sona erdiğinde düşeceğini bildirdi. Trump, Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen petrol fiyatlarının ekonomiye etkisine ilişkin soruya, “Petrol fiyatları bir süre yüksek olsa bile bu durum sona erer ermez düşecek, hatta daha önce olduğundan daha düşük seviyelere ineceğine inanıyorum” yanıtını verdi.
Almanya Başbakanı Merz ise sürecin ekonomilerine zarar verdiğini belirterek,“Bu petrol fiyatları için de geçerli, benzin fiyatları için de. Bu yüzden hepimiz bu savaşın en kısa sürede sona ermesini umuyoruz” diye konuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik hava saldırılarında bin 700'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.
ABD ordusu, "Destansı Öfke Operasyonu" çerçevesinde İsrail ile birlikte İran'a gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, cumartesi günü başlayan saldırılarda bin 700'den fazla hedefin vurulduğu kaydedildi. Başka bir açıklamada ise, "ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyerleri, bölgesel sulardan gece gündüz aralıksız ve ezici bir ateş gücü sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.
CENTCOM'un paylaşımında ABD Donanması'na ait savaş gemilerinden ateşlenen çeşitli güdümlü mühimmatların görüntüleri yer aldı. CENTCOM'un açıklamasında ayrıca Tahran yönetimi "bölgedeki diğer ülkelere azami zarar verme girişiminde bulunmakla" suçlandı. İran'a ait füze fırlatma rampalarının vurulduğu görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "İran rejimi, bölge genelinde azami zararı vermek amacıyla mobil fırlatma rampaları kullanarak ayrım gözetmeksizin füze ateşliyor. ABD güçleri bu tehditleri avlıyor ve özür dilemeden veya tereddüt etmeden onları ortadan kaldırıyor" denildi.
İran'a ait İHA'ların yerde ve fırlatma platformlarında vurulma anlarının da paylaşıldığı bir açıklamada, "İran rejiminin öldürücü insansız hava araçları (İHA) yıllardır Orta Doğu'da bir tehdit oluşturuyor. Bu İHA'lar artık tolere edilebilir bir risk değil" ifadeleri kullanıldı.