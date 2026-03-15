KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN: İRAN İHA’LARI ENGELLENDİ

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki çatışma, 28 Şubat'ta başlayan yoğun hava ve füze saldırılarının ardından 16. gününe girdi.
İran'ın başlattığı yeni misilleme dalgasında başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'de birçok nokta isabet aldı.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ölüdüğüne yönelik iddialar ise İsrail Başbakanlığınca yalanladı. Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları "Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara devam edeceğiz" açıklaması yayımladı.
Katar ve Suudi Arabistan, İran kaynaklı insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırıların etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin İran’dan gönderilen bir dizi İHA saldırısıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin devreye girerek tüm İHA’ları başarıyla engellediği bildirildi. Saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının sayısına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak ülkenin doğu bölgelerinde tespit edilen iki İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Yetkililer, olayın ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.
İsrail Devlet Kanalı: Ordu yaklaşık 450.000 yedek askerin seferber edilmesinin onaylamasını talep ediyor.
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD ile koordinasyon içinde İran’a yönelik saldırıların en az üç hafta daha devam edeceğini açıkladı.
ABD merkezli CNN televizyonuna konuşan Defrin, İsrail ordusunun önümüzdeki haftalar için kapsamlı saldırı planları hazırladığını belirtti. Defrin, İran’a yönelik operasyonların belirli bir takvim çerçevesinde sürdürüleceğini ifade etti.
Sözcü Defrin açıklamasında, "ABD'li müttefiklerimizle koordinasyon halinde en azından yaklaşık üç hafta sonra kutlanacak Hamursuz Bayramı'na kadar planlarımız hazır. Ayrıca, bundan sonraki üç haftayı da içeren daha kapsamlı planlarımız var." ifadelerini kullandı.
Yahudi takvimine göre bir hafta boyunca kutlanan Hamursuz Bayramı’nın bu yıl 1 Nisan’da başlayacağı belirtildi. İsrail ordusunun söz konusu tarihe kadar İran’a yönelik askeri operasyonlarını sürdürmeyi planladığı ifade edildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Körfez ülkelerine ABD’ye karşı birlik çağrısında bulundu. Tengsiri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Geçmiş yıllarda defalarca Körfez ülkelerinin yöneticilerine ABD ve yabancı güçlerin kendilerine güvenlik sağlamayacağını, ihtiyaç duyduklarında çıkarları uğruna onları feda edeceklerini söyledik. Bugün ise onların hırslarının kurbanı haline nasıl geldiğinizi görüyorsunuz. Tek çözüm, İslam ülkelerinin birlik olması ve ABD’lilerin bölgeden çıkarılmasıdır" ifadelerini kullandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Başkent Bağdat'ta art arda patlamalar meydana geldi.
Irak yerel basınında, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki ABD üssü ve ABD diplomatik destek ofisinin saldırıya maruz kaldığı iddia edildi.
Bağdat'taki ABD'li Victoria Üssü'ne, sık sık insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştiriliyor.
İran destekli Şii milis güçlerce Victoria Üssü'ne FPV drone ile düzenlenen saldırı görüntüleri servis edilmişti.
Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Korgeneral Saad Maan, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Uluslararası Bağdat Havalimanı ve çevresi 5 roketle düzenlenen bir saldırıya maruz kaldı. Saldırı sonucunda havalimanında görevli 4 personel ile bir mühendis farklı derecelerde yaralandı."
Roketlerin düştüğü yerlere de değinen Maan, bunların Bağdat Havalimanı yerleşkesi, su arıtma tesisi, "Şehit Alaa Hava Üssü" yakınları ve Bağdat Merkez Cezaevi (Kerkh) çevresi olduğunu kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin ateşkes ya da müzakere talebinde bulunmadığını belirterek İran’ın saldırılar karşısında kendini savunmaya devam edeceğini söyledi.
Arakçi, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’a da sert sözlerle yüklendi. İranlı bakan, Washington yönetiminin tutumunu eleştirerek mevcut savaşın “yasadışı” olduğunu savundu.
İran’ın geri adım atmayacağını vurgulayan Arakçi, “Biz hiçbir zaman ateşkes veya müzakere talebinde bulunmadık. Trump, bu savaşın yasadışı olduğunu anlayana kadar kendimizi savunmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.
Arakçi ayrıca çatışmalarda sivillerin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek “İnsanlar, Trump eğlenmek istediği için öldürülüyor.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla bazı ülkelerin bölgeye savaş gemisi göndereceğini öne sürmesinin ardından Güney Kore ve Japonya’dan temkinli açıklamalar geldi. Her iki ülke de konunun dikkatle değerlendirileceğini belirtti.
Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden ismi açıklanmayan bir sözcü, Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın farkında olduklarını ifade etti. Sözcü, uluslararası deniz yollarının güvenliği ile seyrüsefer serbestisinin uluslararası hukuk tarafından korunduğunu ve bunun tüm ülkelerin çıkarına olduğunu vurguladı.
Trump’ın talebinin dikkatle ele alınacağını belirten sözcü, küresel deniz taşımacılığı ağının mümkün olan en kısa sürede yeniden normalleşmesini umduklarını dile getirdi.
Öte yandan Japonya’da iktidardaki Liberal Demokratik Partinin (LDP) politika sorumlusu Kobayaşi Takayuki de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kyodo ajansının aktardığına göre Kobayaşi, yerel NHK kanalına yaptığı açıklamada Japonya’nın Hürmüz Boğazı’na gemi göndermesinin “aşılması son derece zor bir eşik” olduğunu söyledi.
Kobayaşi, yasal açıdan bu ihtimalin tamamen dışlanmadığını ancak mevcut şartlarda meselenin dikkatle ele alınması gerektiğini ifade etti.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir yapılanmaya yönelik operasyon kapsamında 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlık, söz konusu kişilerin Bahreyn’e karşı terör planları hazırlamak amacıyla İran’a hassas ve gizli bilgiler sızdırmakla suçlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplam 6 kişinin “İran’da bulunan terörist unsurlar aracılığıyla İran Devrim Muhafızlarına bilgi toplamak ve Bahreyn’e yönelik terör faaliyetleri planlamak” suçlamasıyla soruşturma kapsamında yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerden 5’inin gözaltına alındığı, ülke dışında bulunan altıncı kişinin ise firari olarak arandığı ifade edildi.
Yetkililer, gözaltına alınan kişilerin bazı oteller ile stratejik öneme sahip tesislerin fotoğraflarını çektiğini ve koordinatlarını belirlediğini belirtti. Toplanan bu bilgilerin İran Devrim Muhafızlarına gönderildiği ve böylece söz konusu noktaların hedef alınmasının kolaylaştırıldığı iddia edildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin fotoğraflarının resmi internet sitesinde yayımlandığını duyururken, şüphelilerin uyruklarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850’ye yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısının ise 2 bin 105’e ulaştığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 107 çocuk, 66 kadın ve 32 sağlık çalışanının bulunduğu belirtildi. Ayrıca 58 sağlık çalışanının da yaralandığı ifade edildi.
Yetkililer, saldırılar nedeniyle can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.
İran'ın ABD ve İsrail'e yönelik misilleme saldırısında, füzeden çıkan şarapnel parçalarının Kudüs'teki ABD konsolosunun konutuna isabet ederek hasara yol açtığı bildirildi.
Öte yandan, sirenlerin işgal altındaki Golan Tepeleri’nin kuzeyi ile İsrail’in kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde de çaldığı kaydedildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, bazı bölgelerden isabet ihbarıgeldiği belirtildi.
Küresel petrol ticaretini izleyen TankerTrackers platformunun uydu görüntülerine dayandırdığı verilere göre, ABD’nin İran’daki Hark Adası’na düzenlediği saldırının ardından petrol sevkiyatları kesintiye uğramadı. Saldırıdan iki gün sonra adadan petrol yüklemelerinin devam ettiği bildirildi.
Paylaşılan bilgilere göre Hark Adası’nda bir tankerin petrol yüklediği, çevrede ise toplam 7 tankerin bulunduğu tespit edildi.
Uydu görüntülerine göre adada 5 tanker yakıt yükleme işlemini gerçekleştirirken, 2 tanker de yükleme için sıra bekliyor.
Basra Körfezi’nde, İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında bulunan Hark Adası, İran’ın petrol ihracatı açısından en kritik stratejik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Adadaki terminaller, ülkenin deniz yoluyla yaptığı petrol sevkiyatının önemli bir bölümünü karşılıyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 54. dalgası kapsamında İsrail hedeflerine yeni saldırılar başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, saldırılarda ağır savaş başlıklarına sahip Hürremşehr, Hayberşiken, Kadir ve İmad füzelerinin yanı sıra ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanıldığı belirtilerek, "İşgal altındaki toprakların kalbinde, rejimin hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve Siyonist rejimin askeri güçlerinin toplanma yerlerine karşı saldırılar Allah'ın lütfu ve kudretiyle başarıyla gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
İran’ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde, İsrail ile bağlantılı oldukları ve askeri ile güvenlik noktalarına ait konum bilgilerini ilettikleri iddia edilen 20 kişi tutuklandı.
Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, “Siyonist rejimin uzantılarıyla bağlantılı ve iş birliği yapan, askeri, kolluk kuvvetleri ve güvenlik noktalarının ayrıntılarını düşmana ileten paralı ağlara darbe vurulduğu” belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’dan yapılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini duyurdu.
BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, balistik füze ve İHA’ların hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından etkisiz hâle getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, hava savunma birimlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı etkin bir şekilde hazır ve teyakkuzda olduğu vurgulandı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İsfahan kentinde bir fabrikanın hedef alındığı bildirildi.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, ısıtıcı ve buzdolabı üretimi yapan fabrika füze saldırısına uğradı. Saldırı sırasında fabrikada bulunan en az 15 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Haberde saldırının ABD ve İsrail tarafından düzenlendiği öne sürülürken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsfahan’da yoğun hava saldırıları görüldü.
ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
İran medyasında, sabah saatlerinde meydana gelen patlamalara ilişkin haberlere yer verildi.
Haberde, İsfahan kentinde savaş uçakları ve patlama seslerinin ardından göğe yükselen dumanın şehrin uzak bölgelerinden görüldüğü aktarıldı.
İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.
Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 52. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında ağır füzelerle Tel Aviv'in sanayi bölgelerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.
AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi'ne, sosyal medyada artan "Netanyahu'nun öldürüldüğü" iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sormuş, yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesine yer verilmişti.
Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterilmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’ın insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunma işbirliğini ele almak için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den telefon görüşmesi talebinde bulunduğu bildirildi.
ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, İsrail basınından dikkat çeken bir iddia geldi. "Times of Israel" haber sitesine konuşan bir İsrailli yetkili; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den telefon görüşmesi talebinde bulunduğunu söyledi. Söz konusu yetkili, talep edilen görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermekten kaçındı. Bir diğer İsrail haber sitesi "Ynet" ise, Netanyahu’nun Zelenskiy ile Ukrayna'nın yıllardır mücadele ettiği İran İHA’larına karşı savunma işbirliğini görüşmek istediğini duyurdu.
İran'ın İsrail'e füze ve İHA'larla gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının bazılarının önlenememesi, İsrail'in savunma yeteneklerini tartışmaya açmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik son saldırıları ile ilgili, "Hark Adası'nı tamamen yerle bir ettik, ama eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz" açıklamasında bulundu. Mevcut şartlar altında İran ile bir anlaşma yapmak istemediğini belirten Trump, "İran bir anlaşma yapmak istiyor ve ben henüz şartlar yeterince iyi olmadığı için bunu yapmak istemiyorum" dedi. Trump, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in hayatta olup olmadığını bilmediğini belirterek, "Eğer hayattaysa, ülkesi için çok akıllıca bir şey yapmalı, o da teslim olmak" çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, NBC yayın kuruluşuna telefonda verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mevcut şartlar altında İran ile bir anlaşma yapmak istemediğini belirten Trump, "İran bir anlaşma yapmak istiyor ve ben henüz şartlar yeterince iyi olmadığı için bunu yapmak istemiyorum" dedi. Trump, olası bir anlaşma için şartların "çok sağlam" olması gerektiğini ifade etti. İran’ın savunma yeteneklerini büyük ölçüde yok ettikleri iddiasını yineleyen Trump, "Füzelerinin çoğunu etkisiz hale getirdik. insansız hava araçlarının çoğunu etkisiz hale getirdik. Füze ve insansız hava aracı üretimlerini büyük ölçüde durdurduk. Bunlar iki gün içinde tamamen yok edilecekler" dedi. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki ABD müttefiklerinin "harika" davrandığını ve "gereksiz yere hedef alındıklarını" ifade eden Trump, İran’ın Orta Doğu ülkelerini hedef almasını "bu olaydaki en büyük sürpriz" olarak niteledi.
"BİRÇOK ÜLKE HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN GÜVENLİĞİ İÇİN YARDIM SÖZÜ VERDİ"
Birçok ülkenin Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olma sözü verdiğini belirten Trump, ülke ismi vermekten kaçındı. Trump, "Sadece söz vermekle kalmadılar, aynı zamanda bunun harika bir fikir olduğunu düşünüyorlar" diye konuştu. İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyip döşemediğinin kesin olmadığını aktaran Trump, "Boğazı çok güçlü bir şekilde tarayacağız. Petrole erişimleri bir şekilde engellenen, ya da farklı durumlarda engellenen diğer ülkelerin de bize katılacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. ABD Donanmas’ının boğazdan geçen gemilere refakat etmeye başlayıp başlamayacağı sorusuna kesin yanıt vermekten kaçınan Trump, "Bu mümkün" demekle yetindi.
"HARK ADASI’NI TAMAMEN YERLE BİR ETTİK"
ABD’nin İran için kritik önemde olan Hark Adası’na düzenlediği son saldırılara da değinen Trump, "Hark Adası'nı tamamen yerle bir ettik, ama eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz" dedi. Trump, "Ancak bildiğiniz gibi, enerji altyapısına hiçbir şey yapmadım, çünkü onu yeniden inşa etmek yıllar alırdı" hatırlatmasında bulundu.
"HAMANEY HAYATTAYSA ÜLKESİ İÇİN AKILLICA BİR ŞEY YAPMALI"
Trump, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumu hakkında ise, "Hayatta olup olmadığını bile bilmiyorum. Şimdiye kadar kimse onu gösteremedi" yorumunu yaptı. Hamaney’in hayatta olmadığına dair "söylentiler" olduğunu aktaran Trump, "Eğer hayattaysa, ülkesi için çok akıllıca bir şey yapmalı, o da teslim olmak" dedi. Trump, İran’ın dini lideri olarak görmek istediği isimlerin olup olmadığı sorusuna kesin yanıt vermeyerek, "Ülkenin geleceği için harika liderler olabilecek hayatta olan insanlar var" dedi. Trump, bu isimlerden herhangi biriyle temasta olup olmadığının sorulması üzerine, "Bunu söylemek istemiyorum. Onları tehlikeye atmak istemiyorum" yanıtını verdi.
"PETROL FİYATLARI DÜŞECEK"
Trump, İran savaşının ardından artan petrol fiyatları konusundaki endişelere de değindi. İran'daki savaş bittikten kısa süre sonra petrol fiyatlarının düşeceğini öne süren Trump, "Bence fiyatlar daha önce olduğundan daha da aşağıya inecek. Ben rekor düşüş bekliyorum. Piyasada çok fazla petrol, gaz var. Ama biliyorsunuz, biraz tıkanıklık yaşanıyor. Çok yakında bu tıkanıklık geçecek" diye konuştu. Petrol fiyatlarının ara seçimleri etkileyip etkilemeyeceği sorusuna "Hiç endişeli değilim" yanıtını veren Trump, "Tek istediğim, İran'ın bir daha asla Orta Doğu'nun zorbası olamayacağından emin olmak" ifadelerini kullandı. Küresel petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle Rus petrolüne uygulanan bazı yaptırımları geçici olarak kaldırma kararıyla ilgili sorulan soruya Trump, "Dünya için petrol istiyorum. Petrol istiyorum" yanıtını verdi. Trump, Rusya’ya uygulanan yaptırımların "kriz biter bitmez geri döneceğini" söyledi.
"YARDIM İSTEYECEĞİMİZ SON KİŞİ ZELENSKİY"
Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i eleştiren Trump, "Zelenskiy’nin anlaşma yapmak istememesine şaşırdım. Zelenskiy’e anlaşma yapmasını söyleyin, çünkü Putin anlaşma yapmaya hazır. Zelenskiy ile anlaşma yapmak çok daha zor" yorumunda bulundu. Trump, Zelenskiy’nin ABD güçlerine ve Orta Doğu'daki müttefiklerine İran insansız hava araçlarını engelleme konusundaki yardım teklifi hakkında, "Yardıma ihtiyacımız yok. Yardım isteyeceğimiz son kişi Zelenskiy’dir" değerlendirmesini yaptı. Trump, Rusya'nın ABD güçlerinin konumu hakkında İran'la istihbarat paylaştığı yönündeki iddialarla ilgili "Rusya belki bilgi veriyor, belki de vermiyor" yorumunda bulundu. ABD'nin benzer bir şeyi Rusya’ya karşı yaptığını belirten Trump, ülkesinin "Ukrayna'ya biraz bilgi verdiğini ve iki ülke arasında barış sağlamaya çalıştığını" da sözlerine ekledi.
ABD merkezli haber sitesi Semafor, ABD’li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, İsrail'in elindeki önleyici savunma füzesi stokunun kritik derecede azaldığı iddiasını gündeme taşıdı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, ABD merkezli haber sitesi Semafor dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD’li hükümet yetkililerine dayandırılan haberde, İsrail’in bu hafta ABD'ye füze savunma stokunun kritik derecede azaldığını bildirdiği ifade edildi. ABD’nin bu durumu önceden öngördüğünü kaydeden bir yetkili, "Bu beklediğimiz ve öngördüğümüz bir şeydi. Bölgedeki üslerimizi, personelimiz ve çıkarlarımızı korumak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz" açıklamasında bulundu. Söz konusu yetkili, İsrail'in önleyici savunma füzesi stokunu artırmak için "çözümler ürettiğini" söyledi. ABD'nin kendi savunma sistemlerinden bazılarını İsrail ile paylaşıp paylaşmayacağının belirsiz olduğu aktarılan haberde, İran'ın misket bombası kullanmasının İsrail’in önleyici savunma füzesi stokunun azalmasını hızlandırabileceği hatırlatıldı. İsrail basını ise, habere konu iddiaların resmi kanallar tarafından doğrulanmadığına dikkat çekti.
İran-İsrail savaşında karşılıklı misillemeler sürerken yeni füze dalgası Tahran'dan geldi. İran füzeleri Tel Aviv semalarında gözlendi.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasına verdiği röportajda yeni İran liderinin ölmüş olabileceğini söyledi.
İran-ABD-İsrail savaşında 16. güne girilirken bölgede gerilim zirveye çıktı. Karşılıklı misilleme saldırıları sürerken bölgeden gelen yeni görüntülerde İran ordusunun bir ABD tankerini hedef aldığı anlar kaydedildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in son günlerde İran’daki sivil sanayi tesislerini hedef aldığı belirtilerek, "ABD’ye, bölgedeki tüm sanayi tesislerini boşaltması yönünde uyarıda bulunuyoruz. Ayrıca ABD’lilerin hissedar olduğu sanayi fabrikalarının çevresinde yaşayan halktan da bu bölgeleri tahliye etmelerini istiyoruz" denildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, ABD ve İsrail’in son günlerde İran’daki sivil sanayi tesislerini hedef aldığını belirterek, ABD’ye misilleme uyarısında bulundu. Açıklamada, "Düşman son 48 saat içinde ülkenin sivil fabrikalarını hedef almıştır. Ne yazık ki üretim yapan ve rızkını kazanmak için çalışan bazı değerli işçilerimiz, oruçluyken şehit olmuşlardır" denildi.
ABD ve İsrail’e yönelik sert ifadeler kullanılan açıklamada, "ABD ve Siyonist düşman, silahlı kuvvetlerimiz karşısında yenilgiye uğrayınca korkakça sivil sanayi tesislerine saldırmaya yönelmiştir. ABD’ye, bölgedeki tüm ABD sanayi tesislerini boşaltması yönünde uyarıda bulunuyoruz. Ayrıca ABD’lilerin hissedar olduğu sanayi fabrikalarının çevresinde yaşayan halktan da zarar görmemeleri için bu bölgeleri tahliye etmelerini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
ABD ÜSLERİ VE ERKEN UYARI RADARLARI HEDEF ALINDI
DMO tarafından yayımlanan bildiride, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 50’nci dalgasının DMO Hava Kuvvetleri’ne ait imha tipi ve nokta atışı kabiliyetine sahip insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) El-Dhafra Hava Üssü ve Fujaira’daki bazı askeri noktalar ile Bahreyn’in Juffair bölgesindeki ABD üssü ve ABD 5. Filo Karargahı, Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü, Ürdün’deki El-Ezrak Hava Üssü ve bölgede konuşlu erken uyarı radarlarının hedef alındığı belirtildi.
BÖLGE HALKINA UYARI
DMO açıklamasında ayrıca bölge halkına çağrıda bulunularak, "Bu İHA’lar elde ettikleri istihbarat doğrultusunda hedeflere hassas şekilde müdahale etmektedir. Bölge halkından Amerikan askerlerinin saklandığı yerlerden uzak durmaları istenmektedir" denildi.
Hizbullah'ın Telegram hesabından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İsrail'in çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.
İsrail'in kuzeyindeki Nahariye kentinin doğusunda yer alan Ga'aton'da İsrail ordusunun 146. Tümen Karargahı'nın roketlerle hedef alındığı aktarıldı.
İsrail'in kuzeyindeki Goren, Admit, Hanita, Şilomi ve Liman yerleşim birimlerinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.
Lübnan'ın güneyindeki Taybe bölgesinde de İsrail ordusuna ait araçların ve birliklerin topçu ateşiyle hedef alındığı kaydedildi.
İsrail'in Hayfa kentindeki bir merkezin de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.
Lübnan'ın İsrail sınırındaki Akabet Rabb Selasin bölgesinde konuşlu İsrail birliklerinin de 2 kez roket saldırısıyla hedef alındığı aktarıldı.
Lübnan’ın güneyindeki El-Hazzan Tepesi’nde konuşlu İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiği, Taybe beldesinde ise bir İsrail tankının füzeyle hedef alındığı bildirildi.
İsrail ordusunun saldırdığı Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinde bulunan Hamamis Tepesi'nde İsrail ordusu birliklerine çok sayıda roket fırlatıldığı, beldedeki hapishane çevresinde konuşlu İsrail askerlerinin de hedef alındığı belirtildi.
Lübnan'ın güneyindeki Şarkiyye beldesinde İsrail ordusuna ait bir helikopterin düşürüldüğü iddia edildi.
İsrail-Lübnan sınırındaki Adise beldesinde bulunan Avida Tepesi'ne yönelen İsrail askeri birliğinin hedef alındığı kaydedildi.
Yemen’deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, İran’a destek verme kararı alındığını ve savaşa katılmalarının "sadece zaman meselesi" olduğunu söyledi.
Buhayti, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yemen’de İran’ın yanında durma kararı alındı." ifadelerini kullandı.
Ayrıntı vermeyen Buhayti, “Durumu izliyoruz, parmaklarımız tetikte. Yemen’in savaşa katılımı sadece zaman meselesidir." dedi. Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Buhayti,"Bölgedeki herkes ABD saldırılarını kınamalı ve bu çatışmada İran’ın yanında durmalıdır." diye konuştu.
Buhayti,"Bugünkü hedef yalnızca İran değil, tüm Arap ve İslam ülkeleridir." ifadesini kullanarak, "Bize dayatılan bu savaşı kendi şartlarımızı dikte etmek için sürdürmeliyiz." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin "buradan petrol tedarik eden ülkeler tarafından" sağlanması gerektiğini belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünya petrolünün önemli bir payının taşındığı Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.
Paylaşımında ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına değinen Trump, "ABD, İran'ı hem askeri ve ekonomik açıdan hem de diğer her bakımdan yenilgiye uğratmış ve tamamen darmadağın etmiştir." iddiasında bulundu.Trump, "Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalıdır." yorumunu yaparak, ABD'nin de bu ülkelere büyük ölçüde yardım edeceğini belirtti.
"ABD ayrıca, her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi bir şekilde ilerlemesi adına söz konusu ülkelerle koordinasyon içinde çalışacaktır." ifadesini kullanan Trump, bu sürecin başından itibaren bir ekip çalışması şeklinde olması gerektiğini ancak bundan sonra "öyle olacağını" vurguladı. ABD Başkanı, bu yönde ortaya konacak çabanın dünyayı "uyum, güvenlik ve kalıcı barış paydasında bir araya getireceği" görüşüne yer verdi.
"ABD İran'ı hem askeri hem ekonomik hem de her açıdan mağlup etmiş ve tamamen paramparça etmiştir. Ancak Hürmüz Boğazı üzerinden petrol alan dünya ülkeleri bu geçidin güvenliğini üstlenmelidir ve biz de onlara yardım edeceğiz! HEM DE ÇOK.ABD, her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi gitmesi için bu ülkelerle koordinasyon içinde olacaktır. Bu her zaman bir ekip çalışması olmalıydı ve artık öyle olacak. Bu, dünyayı Uyum, Güvenlik ve Ebedi Barışa doğru bir araya getirecektir!"
Uluslararası haber ajansı Reuters’ın aktardığına göre, ABD ve İran yetkilileri, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla önerilen ateşkes görüşmesini kabul etmedi.
Tarafların çözüm ve müzakere şartları konusunda anlaşmazlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, bu durumun bölgede süren gerilimin devam etmesine neden olduğu ifade edildi.
Reuters haberinde, “ABD ve İran ateşkes görüşmesini reddetti” ifadelerine yer verildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53 artarak 826'ya, yaralı sayısı ise 2 bin 9'a yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasında yer alan, Suudi Arabistan'daki bir üste 5 tanker uçağının İran tarafından vurulduğuna dair haberlerin doğru olmadığını belirtti.
Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ordusuna ait, havada yakıt ikmali için kullanılan 5 tanker uçağının Tahran yönetiminin attığı füzelerle vurulduğu iddialarını yalanladı.
ABD Başkanı, açıklamasında, "Suudi Arabistan'daki bir havalimanında vurulduğu ve artık kullanılamaz hale geldiği iddia edilen 5 tanker uçağı hakkında yine sahte haber medyası tarafından kasıtlı olarak atılan yanıltıcı bir manşet." ifadesini kullandı.
Söz konusu üssün "gerçekte birkaç gün önce vurulduğunu" belirten Trump, ancak tanker uçaklarının "darbe almadığını" veya "imha edilmediğini", 5 uçaktan 4'ünde "neredeyse hiç hasar bulunmadığını" ileri sürdü.
Trump, sadece bir uçağın "biraz daha fazla hasar aldığını" ancak kısa süre içinde havada olacağını ifade ederek, New York Times, Wall Street Journal ile diğer bazı gazetelerde bu yönde çıkan haberleri yalanladı, bu basın organlarının, ABD'nin İran'a karşı "savaşı kaybetmesini istediklerini" savundu.
Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, son günlerde İran'ın Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırılarında ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının yerdeyken vurulduğu ifade edilmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik operasyon kapsamında görev yapan 2 KC-135 yakıt ikmal uçağından birinin Irak'ın batısında düştüğü ve uçakta bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'na ABD ile birlikte başka ülkelerin de savaş gemileri göndereceğini iddia etti ve Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Birçok ülke, özellikle de Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişiminden etkilenenler, boğazı açık ve güvenli tutmak için Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte savaş gemileri gönderecek.
Biz zaten İran’ın askeri kapasitesinin yüzde 100’ünü yok ettik. Ancak ne kadar ağır yenilmiş olurlarsa olsunlar, bu su yolunun herhangi bir yerine bir-iki drone göndermek, bir mayın bırakmak ya da kısa menzilli bir füze fırlatmak onlar için hâlâ kolay.
Umarım Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler de bölgeye gemiler gönderir; böylece tamamen başı kesilmiş bir ulus tarafından oluşturulan Hürmüz Boğazı tehdidi ortadan kalkar.
Bu arada Amerika Birleşik Devletleri kıyı şeridini yoğun şekilde bombalamaya devam edecek ve İran’a ait tekneleri ile gemileri sürekli olarak denizin dibine gönderecek.
Bir şekilde, çok yakında Hürmüz Boğazı’nı AÇIK, GÜVENLİ ve ÖZGÜR hâle getireceğiz!
Başkan Donald J. Trump."
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Umman Körfezi kıyısındaki devasa petrol merkezi Füceyre (Fujairah), bugün birden fazla İHA ile hedef alındı. Sektör kaynakları, limandaki en az iki dev ham petrol depolama tankının doğrudan isabetle alev aldığını bildirdi.
Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle limandaki tüm petrol yükleme ve yakıt ikmal (bunkering) işlemleri geçici olarak askıya alındı. Füceyre, Hürmüz Boğazı'nı baypas eden tek çıkış noktası olduğu için bu duraklama küresel enerji piyasalarında şok etkisi yarattı.
BAE yetkilileri, füzelerin ve İHA'ların çoğunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, yangınların ise "engellenen İHA'lardan düşen parçalar" nedeniyle çıktığını savunuyor.
İran Devrim Muhafızları (IRGC), BAE'deki limanları, rıhtımları ve ABD askeri tesislerinin bulunduğu noktaları "meşru hedef" ilan etti.