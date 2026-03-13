İRAN MEDYASI: ABD UÇAĞI FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜ

İRAN DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: MÜCTEBA HAMANEY YARALI AMA İYİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunarak, Hamaney’in “yaralı ama iyi” olduğunu söyledi.

Bekayi, İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Seraya verdiği röportajda, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar ile bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekayi, söz konusu saldırıları “utanç verici” olarak nitelendirirken, İsviçre’nin Cenevre kentinde yürütülen nükleer müzakerelerin üçüncü turunun tamamlanmasının ardından diplomatik sürecin ikinci kez sekteye uğradığını savundu.

İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin soruya yanıt veren Bekayi, “Yaralı ama iyi. İlk konuşmasını ne zaman yapacağını bilmiyorum. Liderlik için 3 veya 4 isim vardı ancak Uzmanlar Meclisi'nin çoğunluğu Anayasa'ya uygun olarak onu seçti.”ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca İran’ın Minab kentinde bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıya da değinerek, saldırıda sivillerin hedef alındığını ileri sürdü. Bekayi,“Minab'da bir katliam yaptılar. İki Tomahawk füzesi kullandılar. Amaç sadece mümkün olduğu kadar çok sivilin ölmesini sağlamaktı. Çoğu çocuk olmak üzere yaklaşık 170 masum insanı öldürdüler. (İtalya Başbakanı) Giorgia Meloni'nin saldırıyı kınamasından memnunuz.” dedi.

İran’ın komşu ülkelerle herhangi bir düşmanlık içinde olmadığını belirten Bekayi, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının ise ciddi bir güvensizlik yarattığını savundu.

İran’ın saldırılara karşı gerçekleştirdiği misillemelerin bazı komşu ülkelerde rahatsızlık yarattığının hatırlatılması üzerine Bekayi, “Hoşlarına gitmediğini anlıyorum. Onlarla yakın temas halindeyiz. Ancak bu kez liderimizi ve en önemli komutanlarımızı öldürdüler. Böylesine zengin bir medeniyete, egemen bir devlete sahip bir ulusun, böyle korkunç bir saldırı karşısında hiçbir şey yapmadan kalmasını mı bekliyorsunuz? Komşularımızdan, ABD'nin onların topraklarını kötüye kullanmasına izin vermemelerini istedik.” ifadelerini kullandı.

Bekayi, Avrupa ülkelerinin petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin kaygılarını anladıklarını dile getirirken, Avrupalı liderlerin daha aktif bir tutum alması gerektiğini söyledi. Bekayi, “Ancak bizim halkımız katlediliyor. Avrupalıların büyük bir sorumluluğu var, ABD ve İsrail'i memnun etmeye çalışmamalılar. Bu adaletsizliğe karşı çıkacak kadar cesur olmalılar. Eğer bunu yaparlarsa, onları ara bulucu rolünde görmekten memnun oluruz.” dedi.