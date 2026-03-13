İRAN MEDYASI: ABD UÇAĞI FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş sürerken, Tahran yönetimi "Gerçek Vaat" operasyonları kapsamında İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını aralıksız sürdürüyor.
Takvim.com.tr ateş hattından gelişmeleri dakika dakika aktardı...
İran medyasından gelen son bilgilere göre ABD uçağının füzeleriyle düşürüldüğünü iddia etti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada yakıt ikmal uçağının Irak'ta düştüğü bildirildi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının Irak'ta düştüğünü duyurdu. Kazanın Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) sırasında dost hava sahasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Kazaya 2 uçağın karıştığı belirtilerek, "Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu, kaza düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle yaşanmamıştır. Daha fazla detay ortaya çıktıkça kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir" denildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de Peşmerge güçleri ile Fransız askerlerinin birlikte kullandığı askeri üs, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının hedefi oldu. Saldırıda 6 Fransız askerinin yaralandığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Peşmerge birlikleri ile Fransız askerlerinin konuşlandığı askeri üsse iki İHA ile saldırı düzenlendi. Patlamaların ardından üste bulunan uluslararası koalisyon güçlerinin hedef alındığı belirtildi.
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 6 Fransız askerinin yaralandığı ifade edildi.
Fransız askeri yetkililerinden yaralı askerlerin sağlık durumuna ve tahliye sürecine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaralı askerlerin bölgedeki askeri hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
Öte yandan Erbil’de dün gece de farklı noktalara yönelik saldırıların yaşandığı bildirildi. Kentte bulunan İtalyan askeri üssü ile ABD Konsolosluğu’nun da hedef alındığı kaydedildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunarak, Hamaney’in “yaralı ama iyi” olduğunu söyledi.
Bekayi, İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Seraya verdiği röportajda, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar ile bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekayi, söz konusu saldırıları “utanç verici” olarak nitelendirirken, İsviçre’nin Cenevre kentinde yürütülen nükleer müzakerelerin üçüncü turunun tamamlanmasının ardından diplomatik sürecin ikinci kez sekteye uğradığını savundu.
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin soruya yanıt veren Bekayi, “Yaralı ama iyi. İlk konuşmasını ne zaman yapacağını bilmiyorum. Liderlik için 3 veya 4 isim vardı ancak Uzmanlar Meclisi'nin çoğunluğu Anayasa'ya uygun olarak onu seçti.”ifadelerini kullandı.
Bekayi ayrıca İran’ın Minab kentinde bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıya da değinerek, saldırıda sivillerin hedef alındığını ileri sürdü. Bekayi,“Minab'da bir katliam yaptılar. İki Tomahawk füzesi kullandılar. Amaç sadece mümkün olduğu kadar çok sivilin ölmesini sağlamaktı. Çoğu çocuk olmak üzere yaklaşık 170 masum insanı öldürdüler. (İtalya Başbakanı) Giorgia Meloni'nin saldırıyı kınamasından memnunuz.” dedi.
İran’ın komşu ülkelerle herhangi bir düşmanlık içinde olmadığını belirten Bekayi, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının ise ciddi bir güvensizlik yarattığını savundu.
İran’ın saldırılara karşı gerçekleştirdiği misillemelerin bazı komşu ülkelerde rahatsızlık yarattığının hatırlatılması üzerine Bekayi, “Hoşlarına gitmediğini anlıyorum. Onlarla yakın temas halindeyiz. Ancak bu kez liderimizi ve en önemli komutanlarımızı öldürdüler. Böylesine zengin bir medeniyete, egemen bir devlete sahip bir ulusun, böyle korkunç bir saldırı karşısında hiçbir şey yapmadan kalmasını mı bekliyorsunuz? Komşularımızdan, ABD'nin onların topraklarını kötüye kullanmasına izin vermemelerini istedik.” ifadelerini kullandı.
Bekayi, Avrupa ülkelerinin petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin kaygılarını anladıklarını dile getirirken, Avrupalı liderlerin daha aktif bir tutum alması gerektiğini söyledi. Bekayi, “Ancak bizim halkımız katlediliyor. Avrupalıların büyük bir sorumluluğu var, ABD ve İsrail'i memnun etmeye çalışmamalılar. Bu adaletsizliğe karşı çıkacak kadar cesur olmalılar. Eğer bunu yaparlarsa, onları ara bulucu rolünde görmekten memnun oluruz.” dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin, “Ülkenin üzerinden savaşın gölgesini uzun süre uzaklaştıracak şekilde hareket etmeliyiz.” dedi.
Bekayi, İran Devlet Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.
“Düşmanın” İran’a kolay şekilde saldırmaya devam etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Bekayi, “Saldırılara ne zaman başlayıp sıkıştıklarında da ne zaman ellerini kaldırıp durduklarını ilan etmelerine izin vermemeliyiz. Ülkenin üzerinden savaşın gölgesini uzun süre uzaklaştıracak girişimlerde bulunmalıyız.” ifadelerini kullandı.
Bekayi, ellerinde bulunan tüm imkanlardan ve bölgede sahip oldukları güç merkezlerinden azami ölçüde yararlanmaları gerektiğinin belirterek,“İranlılar ellerindeki imkanları kullanırken fazla nazik oldular. Oysa bölgede ve dünyada kötülük geçerli. Son on günde benzeri görülmemiş saldırılarda birçok evladımızı kaybettik. Savaşın sonunda ödediğimiz tüm bedelleri değerlendirmeliyiz.”dedi.
Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ülkesindeki altyapının hedef alınmaması için İsrail'e baskı kurulması talebinde bulundu.
Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Recci, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Recci ve Falconer görüşmesinde Lübnan'daki son durum ele alındı.
Bakan Recci, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında altyapıyı hedef almaması için İngiltere'den Tel Aviv'e baskı kurmasını istedi.
İngiliz Bakan Falconer ise ülkesinin Lübnan'a insani yardıma hazır olduğunu, ateşkes sağlanması amacıyla ilgili taraflarla çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.
İspanya Dışişleri Bakanı Albares de Lübnan'a destek vereceklerini ve dayanışma içinde olduklarını vurguladı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınayan Albares, Lübnan'da istikrarın sağlanması için İspanya olarak her türlü çabayı sarf edeceklerini kaydetti.
İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenliyor.
İsrail ordusu, saldırılarını şiddetlendirdiği Lübnan'da geçen hafta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından birini öldürdüğünü iddia etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah’ın Rıdvan Gücü unsurlarının başındaki isimlerden Ebu Ali Riyan’ın hava saldırısında hedef alındığı öne sürüldü.
Lübnan’ın güneyinde konuşlu Rıdvan Gücü unsurlarını komuta ettiği ve silah tedariğini yönetmekle sorumlu olduğu belirtilen Riyan’ın Haruf beldesine geçen hafta düzenlenen saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.
İsrail ordusu, saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan’da 2 Mart’tan bu yana 100’den fazlası Rıdvan Gücü unsurları olmak üzere toplamda 350 Hizbullah mensubunu öldürdüğünü öne sürüyor.
İran'ın füzeli misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı. İran canlı yayında İsrail'i vuruyor.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ı önleme bahanesiyle kara, hava ve denizden yoğun saldırılar düzenledikleri Lübnan'ı işgal edecekleri tehdidinde bulundu.
İsrail Savunma Bakanlığı, Katz'ın ordudan üst düzey yetkililerle durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Katz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, dün Hizbullah'ın İsrail'i yoğun roket atışıyla hedef aldığını belirterek İsrail ordusunun da Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde ve Lübnan genelinde yoğun saldırılar düzenlediğini söyledi.
Lübnan yönetimine mesaj ilettiklerini söyleyen Katz, "Hizbullah'ın İsrail'e ateş açması engellenmezse, bölgeyi ele geçirip bunu kendimiz yapacağız."diyerek Lübnan'daki işgali genişletme tehdidinde bulundu.
Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte orduya Lübnan'daki faaliyetleri genişletme talimatı verdiklerini aktardı.
Öte yandan Times of Israel gazetesinin haberinde, dün Hizbullah'ın İsrail'e 200'den fazla roket ateşlediği belirtilerek fırlatma rampalarının yarısının roketlerin ateşlenmesinden sonra İsrail ordusu tarafından imha edildiği öne sürüldü.
Irak'ın Enbar vilayetinde ABD-İsrail'in hedefindeki İran'a yakın Haşdi Şabi grubunun karargahına düzenlenen saldırıda onlarca mensubunun öldüğü ya da yaralandığı bildirildi.
Devrim Muhafızları Donanması Amerikan gemisine saldırılarından yeni görüntüler paylaştı. Safe Sia adlı ve ABD'ye ait geminin Basra Körfezi'nin kuzeyinde uyarılara ve ikazlara uymadığı için vurulduğu belirtildi.
İran ordusu, İsrail’in askeri üslerini ve ülkenin iç güvenlik servisi Şin Bet’i hedef aldığını bildirdi.
Ordu, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında şu “İslam Cumhuriyeti İran ordusuna ait insansız hava araçlarıyla siyonist rejimin Palmachim ve Ovda hava üsleri ile Şin Bet karargâhı hedef alındı.” ifadelerini kullandı.
ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarının ilk 6 gününde maliyetin 11,3 milyar doları aştığı iddia edildi.
New York Times (NYT) gazetesinin konuya aşina üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri Kongre üyelerine yaptıkları bilgilendirme toplantısında İran'a yönelik saldırıların maliyetine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Pentagon yetkililerinin toplantıda, İran'ı hedef alan saldırıların başladığı 28 Şubat'tan sonraki ilk altı günün maliyetinin 11,3 milyar doların üzerinde olduğunu Kongre üyelerine aktardığı iddia edildi.
Haberde, söz konusu rakamın, Kongre üyelerine sunulan en kapsamlı maliyet değerlendirmesi olduğu belirtildi.
Ancak bu değerlendirmeye, saldırılar öncesinde bölgeye yapılan askeri yığınak ile personel ve ekipman konuşlandırma maliyetleri dahil edilmediği, bu nedenle toplam maliyetin gelecek dönemde önemli ölçüde artabileceği öne sürüldü.
İsrail ordusu, İran'dan düzenlenen misilleme saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı ve halka sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzelere müdahale etmek üzere devreye girdiği aktarıldı.
Misilleme saldırıları tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.
Halka"talimatlara uyma"çağrısı da yapılan açıklamada, vatandaşlardan ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara müdahale edildiğini açıkladı.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
"BAE hava savunma sistemleri İran'dan düzenlenen füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, İran'dan fırlatılan balistik füze ve İHA'ların engellenmesi için yapılan karşı saldırılar nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.
Savunma Bakanlığı, kısa süre önce de İran'dan düzenlenen saldırılara müdahale edildiğini açıklamıştı.
Suudi Arabistan, Şeybe petrol sahasına yönelen 2 İHA ile başkent Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu bölgeye yönelen 1 İHA'yı hava savunma sistemleriyle imha etti.
İran'ın füzeli misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.
Kuveyt, hava sahasına giren çok sayıda insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kuveyt ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Kuveyt'in kuzeyinden ülke hava sahasına giren çok sayıda İHA'nın müdahale edilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bahreyn'de, İran'dan düzenlenen saldırılar nedeniyle uyarı sirenleri çalarken Muharrak'ta bir cadde trafiğe kapatıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.
Halka, sakin kalma ve güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı. Açıklamada, ülkenin Muharrak şehrindeki Reya Caddesi'nin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı belirtilerek, sürücülerden alternatif yollara yönelmeleri istendi.
İçişleri Bakanlığı, Muharrak'taki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerinin İran tarafından hedef alındığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tüm gemilerini batırdıklarını iddia ederek, boğazları yakından izleyeceklerini söyledi.
Trump, Air Force One uçağından indiği sırada pistte gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın neredeyse"yolun sonuna"geldiğini savunarak, "Bu, bunu hemen bitireceğimiz anlamına gelmez ama durumları öyle."dedi.
İran'ın donanması, hava kuvvetleri ve kontrol sistemleri olmadığını öne süren Trump, ülkede "serbest şekilde hareket ettiklerini"iddia etti.
Trump, boğazları yakından izleyeceklerini belirterek, "Boğazlar çok iyi durumda. (İran'ın) Tüm gemilerini batırdık. Bazı füzeleri var ama çok fazla değil. Bence çok iyi durumdayız."diye konuştu.
"ORADA NE YAPTIĞINI BİLEN BİRİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ"
Asıl meselenin"kazanmak"olduğunu vurgulayan Trump, "Haberleri izliyorum. Çoğu insan zaten kazanıldığını söylüyor. Sadece ne zaman olacağı sorusu var. Ne zaman duracağız? Bunun yeniden büyümesine izin vermek istemiyoruz ve ideal olarak, orada ne yaptığını bilen birini görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Trump, Tahran'ın bazı bölgelerini ve diğer yerleri de vurabileceklerini belirterek, bunu yaparlarsa İranlıların ülkelerini yeniden inşa etmelerinin neredeyse imkansız hale geleceğini, ABD'nin bunu istemediğini söyledi.
Bir saat içinde İran'ın elektrik kapasitesini yok edebileceklerini ve İran'ın bunu yeniden inşa etmesinin 25 yıl süreceğini iddia eden Trump, "Bu yüzden ideal olarak bunu yapmayacağız."dedi.
Bahreyn, Muharrak şehrindeki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerine İran'dan saldırılar düzenlendiğini, yetkililerin gerekli prosedürleri uygulamak için harekete geçtiğini açıkladı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, ülkenin Muharrak vilayetindeki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerinin, İran tarafından hedef alındığı belirtilerek, saldırının ardından yetkililerin gerekli prosedürleri uygulamak için harekete geçtiği aktarıldı.
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonrası patlama sesi duyuldu.
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında İHA ile saldırı düzenlendi.
Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği havalimanında, bölgede patlama sesleri duyulmasının ardından yangın çıktığı ve gökyüzüne duman yükseldiği görüldü.
Saatler önce de hava savunma sistemleri tarafından vurulan kamikaze insansız hava aracı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bakanlar kurulu toplantılarının da yapıldığı binanın üstüne düşmüş, küçük çaplı yangın çıkmıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir banka şubesinin çalışanlarla doluyken bombalandığını duyurarak, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz bu suça gerektiği şekilde karşılık verecektir" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ulusal altyapısının saldırı altında olduğunu söyledi. Son olarak ülkenin en eski bankasının bir şubesinin çalışanlarla doluyken bombalandığını aktaran Arakçi, "Buradakiler, İran yeni yılı öncesinde İranlıların sofralarında yemek olmasını sağlamak için çalışıyorlardı" dedi. Arakçi, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz bu suça gerektiği şekilde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.
İran'dan İsrail'e yapılan misilleme saldırılarının ardından Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.
ABD Başkanı Donald Trump,canlı yayında yaptığı konuşmada İran'a yönelik yapılan hava saldırılarını konu aldı.
58 donanma gemisini batırdıklarını belirten Trump,"Bu iş bitene kadar bölgeden ayrılmayacağız. İran'a iki yılda bir dönmek istemiyoruz"dedi.
İranlı bir askeri yetkili, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının sürmesi halinde bölgesel savaşın yeni bir aşamaya girebileceğini belirterek, "Başka bir önemli boğaz da yakında Hürmüz Boğazı'nın aynısını yaşayacaktır"uyarısında bulundu.
Katar basınına konuşan İranlı askeri bir yetkili, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi halinde bölgedeki gerilimin daha da artabileceği uyarısında bulunarak, "Bölgesel savaş yakında yeni bir aşamaya girecek" dedi.
İranlı yetkili,"En başından beri söylediğimiz gibi, eğer ABD böyle bir stratejik hata yaparsa durum çok daha karmaşık hale gelecektir. Yakında başka önemli bir boğaz da Hürmüz Boğazı'nın aynısını yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.
İran'ın henüz tüm seçeneklerini kullanmadığını vurgulayan yetkili, "İran'ın güvenlik ve savunma planları aşamalı ve kademelidir ve hala oynayacak birçok kartımız var" dedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, Rusya'nın Orta Doğu'da tüm askeri faaliyetlerin durdurulması ve can kayıplarının sona erdirilmesi yönündeki karar tasarısı reddedildi.
BMGK'de, Rusya'nın Orta Doğu'da devam eden çatışmalardaki "trajik can kayıplarına" ilişkin karar tasarısı oylandı.
Konsey üyelerinden 4'ü Rusya'nın teklifini desteklerken, 2 üye aleyhte oy kullandı, 9 üye ise çekimser kalmayı tercih etti.
Rusya'nın bölgedeki tüm tarafları "askeri faaliyetlerini derhal durdurmaya, Orta Doğu'da ve ötesinde daha fazla gerginliğe yol açabilecek her türlü adımdan kaçınmaya" çağırdığı tasarı yeterli oy sayısına ulaşamadı.
RUSYA TASARININ KABUL EDİLMEMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oylama sonrası yaptığı konuşmada, sonucu BMGK üyelerinin "hukuka, BM Şartı'na ve barışa ne kadar bağlı oldukları" bağlamında eleştirdi.
Nebenzia, "Bu (sonuç), söz konusu ülkelerin uluslararası hukuka, BM Şartı'na ve barışa ne kadar bağlı olduklarına dair yüksek sesli açıklamalarının boş bir retorikten başka bir şey olmadığını bir kez daha çok açık bir şekilde göstermektedir."dedi. Rus büyükelçi, söz konusu devletlerin, pozisyonlarını "tamamen kısa vadeli siyasi çıkarları, dayanışmayı engelleme ve yaşlı dostlarıyla aralarının bozulmasından duydukları korku üzerine" belirlediğini ileri sürdü.
"Rusya, Orta Doğu'daki çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi ve her türlü anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesi için mümkün olan tüm çabayı göstermeye devam edecektir." diyen Nebenzia, makul ve yapıcı düşünen üye devletlerden de benzer bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi.
ABD RUSYA'NIN İRAN'I KORUMAYA ÇALIŞTIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Nebenzia'dan sonra söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Rusya'nın, karar tasarısı için yeterli oya sahip olamayacağını bildiği halde "bu konuda ısrar ettiğini" söyledi. "Rusya, burada, Güvenlik Konseyi'nde bir kez daha ortağı İran'ı korumak için hareket ediyor." diyen Waltz, ABD'nin İran rejimini "hesap verebilir kılmak ve eylemlerini gün yüzüne çıkarmak için" çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Waltz, Rusya'nın BMGK'nin temel ilkelerine uygun hareket etmesini engelleme girişimlerinin ABD'yi caydırmayacağını ifade etti. BMGK, 28 Şubat'taki acil bilgilendirme toplantısında krizi görüşmek üzere bir araya gelmiş, toplantıda ABD, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak nitelendirmişti. ABD, İsrail ile ortak askeri harekatının amacının bu yetenekleri yok etmek ve İran'ın militan vekil gruplara verdiği desteği sekteye uğratmak olduğunu belirtmişti. İran ise saldırıyı uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ihlali olarak kınamış, Şart'ın 51. maddesi uyarınca kendini savunma hakkının altını çizmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "kısa süreli askeri bir müdahale" sürecinin kendileri açısından "kolay" geçtiğini savunarak, İran'ın 28 mayın gemisini vurduklarını söyledi.
ABD Başkanı Trump, Cincinnati şehrinde bulunan bir fabrikayı ziyaretinde basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı. Trump, bu sürecin bir "savaş" mı, yoksa "kısa süreli askeri müdahale" mi olduğu yönündeki soruya,"Aslında ikisi de. Bu, bizi savaştan uzak tutacak kısa süreli bir askeri müdahale. Onlar içinse bu bir savaş. Bizim için ise düşündüğümüzden daha kolay oldu." şeklinde yanıt verdi.
Şu ana dek İran'a ait 28 mayın gemisini vurduklarını söyleyen Trump, bu gemileri hedef almaya devam edeceklerini vurguladı.
Amerikan ordusunun İran'daki hedeflere yönelik saldırılarında planladıklarından daha iyi bir iş çıkardığını savunan Trump, "(İran'dan) Tahmin ettiğimden daha az darbe aldık ve çok kısa bir süre içinde tekrar yolumuza devam edeceğiz."değerlendirmesini yaptı.
İran'ın ordusunu, donanmasını, füze sistemlerini ve radar sistemlerini büyük ölçüde yok ettiklerini savunan ABD Başkanı, "Oradaki hemen her şeyi yok ettik, liderlerini iki kez ortadan kaldırdık, şimdi de yeni bir grup ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.
İsrail tarafından yapılan açıklamada Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni bir saldırı başlatıldığı bildirildi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın sona ermesinin tek yolunun,"İran'ın meşru haklarının kabul edilmesi, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesi" olduğunu söyledi.
Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.
Pezeşkiyan, Putin ve Şerif ile yaptığı görüşmede İran'ın bölgedeki barış ve huzura olan bağlılığını yinelediğini belirtti.
İsrail ve ABD tarafından İran’a karşı başlatılan savaşın sona ermesinin tek yolu olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Savaşın sona erdirmenin tek yolu, İran'ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesidir." ifadelerini kullandı.