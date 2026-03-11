İRAN TEL AVİV'İ BOMBARDIMANA TUTTU

ABD ve İsrail'in kirli ittifakıyla İran'a başlattığı savaşın 12'inci gününde saldırılar devam ediyor. Tahran yönetimi İsrail ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine karşı misillemelerini sürdürüyor.
Takvim.com.tr ateş hattından gelişmeleri dakika dakika aktardı
İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı yeni saldırı dalgasında Tel Aviv yoğun bombardımana maruz kaldı. İsabet alan bölgelerden yükselen yoğun alev ve dumanlar saldırının şiddetini gözler önüne serdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, Rusya'nın Orta Doğu'da tüm askeri faaliyetlerin durdurulması ve can kayıplarının sona erdirilmesi yönündeki karar tasarısı reddedildi.
BMGK'de, Rusya'nın Orta Doğu'da devam eden çatışmalardaki "trajik can kayıplarına" ilişkin karar tasarısı oylandı.
Konsey üyelerinden 4'ü Rusya'nın teklifini desteklerken, 2 üye aleyhte oy kullandı, 9 üye ise çekimser kalmayı tercih etti.
Rusya'nın bölgedeki tüm tarafları "askeri faaliyetlerini derhal durdurmaya, Orta Doğu'da ve ötesinde daha fazla gerginliğe yol açabilecek her türlü adımdan kaçınmaya" çağırdığı tasarı yeterli oy sayısına ulaşamadı.
- Rusya, tasarının kabul edilmemesine tepki gösterdi
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oylama sonrası yaptığı konuşmada, sonucu BMGK üyelerinin "hukuka, BM Şartı'na ve barışa ne kadar bağlı oldukları" bağlamında eleştirdi.
Nebenzia, "Bu (sonuç), söz konusu ülkelerin uluslararası hukuka, BM Şartı'na ve barışa ne kadar bağlı olduklarına dair yüksek sesli açıklamalarının boş bir retorikten başka bir şey olmadığını bir kez daha çok açık bir şekilde göstermektedir." dedi.
Rus büyükelçi, söz konusu devletlerin, pozisyonlarını "tamamen kısa vadeli siyasi çıkarları, dayanışmayı engelleme ve yaşlı dostlarıyla aralarının bozulmasından duydukları korku üzerine" belirlediğini ileri sürdü.
"Rusya, Orta Doğu'daki çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi ve her türlü anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesi için mümkün olan tüm çabayı göstermeye devam edecektir." diyen Nebenzia, makul ve yapıcı düşünen üye devletlerden de benzer bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi.
- ABD, Rusya'nın İran'ı korumaya çalıştığını ileri sürdü
Nebenzia'dan sonra söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Rusya'nın, karar tasarısı için yeterli oya sahip olamayacağını bildiği halde "bu konuda ısrar ettiğini" söyledi.
"Rusya, burada, Güvenlik Konseyi'nde bir kez daha ortağı İran'ı korumak için hareket ediyor." diyen Waltz, ABD'nin İran rejimini "hesap verebilir kılmak ve eylemlerini gün yüzüne çıkarmak için" çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Waltz, Rusya'nın BMGK'nin temel ilkelerine uygun hareket etmesini engelleme girişimlerinin ABD'yi caydırmayacağını ifade etti.
BMGK, 28 Şubat'taki acil bilgilendirme toplantısında krizi görüşmek üzere bir araya gelmiş, toplantıda ABD, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak nitelendirmişti. ABD, İsrail ile ortak askeri harekatının amacının bu yetenekleri yok etmek ve İran'ın militan vekil gruplara verdiği desteği sekteye uğratmak olduğunu belirtmişti.
İran ise saldırıyı uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ihlali olarak kınamış, Şart'ın 51. maddesi uyarınca kendini savunma hakkının altını çizmişti.
BM Güvenlik Konseyi, İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarını durdurmasını öngören kararı kabul etti. Oylamada 15 üyeden 13'ü evet oyu verirken Çin ve Rusya çekimser kaldı.
İsrail tarafından yapılan açıklamada Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni bir saldırı başlatıldığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu 8 ülkenin bakanları tarafından, İsrail'in ramazan ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa Harem-i Şerif’i kapalı tutmasına tepki gösterilerek kınama mesajı yayımlandı.
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları tarafından ortak açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, “Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanları, İsrail işgal makamlarının özellikle mübarek Ramazan ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’i kapalı tutmaya devam etmesini kınamaktadır. Kudüs Eski Şehre ve şehirdeki ibadet yerlerine erişime yönelik güvenlik kısıtlamaları ile Eski Şehir’deki diğer ibadet yerlerine yönelik ayrımcı ve keyfî erişim sınırlamaları uluslararası insancıl hukuk, tarihî ve hukuki statüko ile ibadet yerlerine engelsiz erişim ilkesi dahil uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil etmektedir”denildi.
Bakanlar tarafından Mescid-i Aksa’nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait olduğunu vurguladıkları açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bakanlar, hukuka aykırı ve gayrımeşru söz konusu tedbir ile İsrail’in Mescid-i Aksa / Harem-i Şerif ve ibadet edenlere karşı sürdürdüğü provokatif eylemleri kesin bir şekilde reddettiklerini ve kınadıklarını beyan etmişlerdir. Bakanlar, İsrail’in işgal altındaki Kudüs üzerinde veya şehrin İslami ve Hristiyan kutsal mekânları üzerinde herhangi bir egemenliğe sahip olmadığını vurgulamışlardır. Bakanlar, 144 dönümlük Mescid-i Aksa’nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu yinelemiş ve Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı’na bağlı Kudüs Evkaf ve Mescid-i Aksa İşleri İdaresi’nin mübarek Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’in idaresi ve buraya girişlerin düzenlenmesi konusunda münhasır yetkiye sahip yasal merci olduğunu yinelemiştir. Bakanlar, işgalci güç İsrail’e Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatmaya bir an evvel son vermesi, Kudüs Eski Şehre erişime yönelik kısıtlamaları kaldırması, ibadet etmek isteyen Müslümanların camiye erişimini engellemekten imtina etmesi çağrısında bulunmuşlardır. Bakanlar ayrıca uluslararası toplumu, Kudüs’teki İslami ve Hristiyan kutsal mekânlarına yönelik devam eden ihlalleri ve hukuka aykırı uygulamaları ile bu kutsal mekanların kutsiyetine halel getirmesinin durdurulması için İsrail’i icbar edecek kararlı bir tutum benimsemeye davet etmişlerdir.”
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin,"Siyonist rejim ve ABD tarafından başlatılan bu savaşı sonlandırmanın tek yolu, İran’ın meşru haklarının tanınması, İran’a tazminat ödenmesi ve gelecek saldırganlıklara karşı güçlü uluslararası garantiler sağlanmasıdır" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin diplomatik temaslarını sürdürüyor. Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Pezeşkiyan, "Rusya ve Pakistan liderleriyle görüşmemde İran’ın bölgedeki barış ve huzura yönelik bağlılığını yeniden teyit ettim. Siyonist rejim ve ABD tarafından başlatılan bu savaşı sonlandırmanın tek yolu İran’ın meşru haklarının kabul edilmesi, tazminat ödenmesi ve gelecekteki saldırganlıklara karşı güçlü uluslararası güvenceler verilmesidir" dedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sivillere Hürmüz Boğazı boyunca İran tarafından kullanılan limanlardan uzak durulması uyarısında bulundu.
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran tarafından kullanılan limanlardan uzak durulması uyarısı yapıldı.
Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca sivil limanları "askeri operasyonlar yürütmek için kullandığı" iddia edilirken, bu durumun insanların hayatını tehlikeye attığı ifade edildi.
Askeri amaçlarla kullanılan sivil limanların koruma statüsünü kaybederek uluslararası hukuk uyarınca meşru askeri hedefler haline geldiği belirtilen açıklamada, İran'daki sivillere, İran Deniz Kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği tüm liman tesislerinden derhal uzak durmaları çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, "ABD ordusu, İran rejiminin askeri amaçlarla kullandığı tesislerin içinde veya yakınında sivillerin güvenliğini garanti edemese de, Amerikan kuvvetleri sivillere zarar vermeyi en aza indirmek için mümkün olan her türlü önlemi almaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
Donald Trump, İran'la savaşın 'yakında' sona ereceğini söyledi. Axios ile yaptığı kısa telefon görüşmesi yapan Trump, "Şu şu bu... Ne zaman istersem o zaman bitecek,"dedi ve şöyle konuştu:
Savaş harika gidiyor. Planlanan takvimin çok ilerisindeyiz. Başlangıçtaki altı haftalık süre içinde bile tahmin ettiğimizden çok daha fazla hasar verdik.
Trumo Ortadoğu'daki savaş hedeflerinin büyük ölçüde tamamlandığını iddia etti ve savaşın yakında sona ereceğini çünkü hedef alınacak neredeyse hiçbir şey kalmadığını söyledi.
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda uyarılara rağmen durmayan iki gemiyi vurduklarını duyurdu. Gemilerden birinin Liberya bayraklı ve İsrail’e ait olduğunu iddia ettikleri Express Rome, diğerinin ise Tayland'a ait Mayuree Naree adlı dökme yük gemisi olduğu belirtildi.
ABD-İsrail saldırılarının ardından İran’ın hedef aldığı Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenliyor.
İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre İsrail ordusu, gece saatlerinde güneydeki Sur, Bint Cubeyl ve Nebatiye kentleri ile doğuda Batı Bekaa ve Beyrut’un güney banliyösünü hedef alan bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.
Hanaviye, Şehabiye, Kana, Hoş ve Tibnin başta olmak üzere birçok belde vurulurken, Beyrut’un Aişe Bekkar bölgesindeki bir daire de hedef alındı.
Şehabiye'deki saldırıda 6 kişi, Kana'da 5 kişi, Hanaviye ve Şarkiyye’de 3'er kişi, Zelaya, Hoş ve Kefertibnit beldelerinde de 1'er kişi yaşamını yitirdi.
Zelaya, Hoş, Kana, Şehabiye ve Tibnin beldelerinde 26 Lübnanlı yaralandı.
Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesindeki Temnin beldesinde Suriyelilerin yaşadığı bir binaya sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda ise 10 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Sabah saatlerinde ayrıca güneydeki Yukarı Nebatiye beldesinde bir motosiklet insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı, İsrail uçakları ülkenin güneyindeki Tayri ve Zebkin beldelerini vurdu.
Güneydeki Saf Hava bölgesinde de bir araca İHA saldırısı yapıldı.
Karadan karaya 2 bin kilometre menzile sahip sıvı yakıtlı balistik füze Hürremşehr-4, 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor.
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine düzenlenen bir saldırıda Hizbullah’ın "Nasır" birimi komutanı Hasan Salame’nin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, İran’ın Tahran ve Tebriz kentlerindeki rejime ait çok sayıda askeri hedefin vurulduğu bildirildi.
İsrail’den Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’daki Cuvayya bölgesine düzenlenen bir saldırıda, Hizbullah’ın Güney Lübnan’daki faaliyetlerinden sorumlu üç ana birimden biri olan "Nasır" birimi komutanı Hasan Salame’nin öldürüldüğü bildirildi. Salame’nin uzun yıllardır Hizbullah adına üst düzey görevlerde bulunduğu ve İsrail’e yönelik çok sayıda saldırıda rol aldığı aktarıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gerçek Vaat-4 operasyonları kapsamında düzenlenen 37'nci dalganın, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyon olduğunu duyurdu.
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 30 nolu yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Tel Aviv'in güneyindeki uydu iletişim merkezinin ikinci kez hedef alındığı, Batı Kudüs ve Hayfa'daki askeri merkezler, Erbil'deki ABD hedefleri ve bölgedeki 5. Deniz Filosu'nun hedef alındığı 37. operasyon, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyondu." ifadeleri kullanıldı.
İki ton ağırlığında balistik başlıklı Hürremşehr füzesinin kullanıldığı belirtilen operasyonun, 3 saatten uzun sürdüğü bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İran'ın İsfahan kentindeki Rusya Başkonsolosluğu'nun bölgeye gerçekleştirilen bombardıman sonucunda hasar gördüğünü açıkladı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları Rusya ile gerilime neden olacak bir gelişmeye yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İran'ın İsfahan kentindeki Rusya konsolosluğunun 8 Mart'ta bölgeye gerçekleştirilen bombardıman sonucunda hasar gördüğünü duyurdu. Diplomatik temsilciliğe yapılan bir saldırının uluslararası hukukun "açık şekilde ihlali" olduğunu vurgulayan Zaharova, tüm tarafların "diplomatik misyonların dokunulmazlığı" ilkesine riayet etmesi gerektiğini belirtti. Zaharova, saldırıda can kaybı yaşanmadığını aktararak, "Ofis binası ve konutlardaki pencereler kırıldı ve birkaç çalışan patlama nedeniyle savruldu. Neyse ki, can kaybı veya ciddi yaralanma meydana gelmedi" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 7 balistik füze ve 16 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü'ne doğru fırlatılan 6 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.
Ülkenin doğusunda da bir füze ve 4 İHA'nın düşürülerek imha edildiği aktarılan açıklamada, doğuda yer alan Hafar el-Batin vilayetinde de 2 İHA'nın hava savunma sistemleriyle imha edildiği kaydedildi.
Güneydoğuda yer alan el-Harec vilayetinin doğusunda da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği vurgulanan açıklamada, söz konusu bölgede 5 İHA'yla düzenlenen saldırıların engellendiği kaydedildi.
Açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası yönünde ilerleyen 5 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa süre önce Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerleyen 2 İHA'nın düşürülerek imha edildiğini açıklamıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'taki üslerine saldırdığını ve bu ülkelerdeki operasyonel altyapısını imha ettiğini öne sürdü.
İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 36. dalgasına ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Gerçek Vaat-4 operasyonunun 36. dalgasında Kadr, Hayberşiken ve Emad füzeleriyle ABD ordusunun operasyonel altyapısı imha edildi." ifadeleri kullanıldı. Operasyonda, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Bahreyn'deki 5. Filosu, Katar'daki El-Udeyd, Kuveyt'teki El-Udeyri ve Irak'ın kuzeyindeki El-Harir üslerinin hedef alındığı kaydedildi.
İran tarafından yapılan açıklamaya göre 37. misilleme dalgasının başlatıldığını duyurarak saldırıların en az 3 saat süreceğini belirtti.
Adını açıklamak istemeyen İsrailli üst düzey güvenlik yetkilisi, İsrail'in Kanal-12 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattıkları saldırıların hedeflerine değindi.
İsrail'in mevcut savaşın hedefi olarak ilan ettiği İran'da rejim değişikliğinin gerçekçi olmadığını kabul ettiğini dile getiren yetkili, ABD-İsrail'in sürdürdüğü saldırılarla ancak "İran'ın altyapısını yok etme ve rejimi zayıflatmanın daha gerçekçi" olabileceğini söyledi.
İsrail'in Kanal-13 televizyonu haberinde de "İsrailli yetkililer, şu anda İran rejiminin yıkılacağının garantisinin olmadığını kabul ediyor." ifadeleri yer aldı. Haberde, Tel Aviv'deki siyasi çevrelerin, ABD Başkanı Donald Trump'tan savaşın sonuna yaklaştığına dair hiçbir işaret gelmediğini iddia ettikleri ifade edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birçok kez İran halkının rejime karşı sokağa inmesi yönünde çağrılar yapmış ancak İran'da bir karşılık bulmamıştı.
İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırdıkları İran'dan yapılan misillemeler nedeniyle toplamda 12 kişinin öldüğünü, 7'si ağır 200 İsraillinin ise yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan her gün aralıklarla füze atıldığını, eş zamanlı olarak Lübnan’da bulunan Hizbullah'ın tanksavar ve kısa menzilli füzeleriyle misillemeler yaptığına işaret edildi.
İsrail’e yapılan misillemelerde İran'ın kullandığı mühimmatlara dikkat çekilen açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran’ın attığı füzelerin yaklaşık yarısının çok başlıklı olduğu belirtildi.
Açıklamada, İran'ın misillemelerinde 12 kişinin öldüğü, 7'si ağır 200 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran'dan İsrail'e başlatılan yeni saldırı dalgası sonrası Tel Aviv'de sirenler çaldı.
ABD basınının İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine ilişkin iddialarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, bölgede İran'a ait çeşitli mayın döşeme araçlarının imha edildiğini söyledi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saat içinde 16 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Daha fazlası gelecek"ifadelerini kullandı.
Trump bir önceki açıklamasında basında yer alan iddialara ilişkin, "İran, Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayınlar yerleştirilmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran'ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş düzeyde olacak. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış büyük bir adım olacak"demişti.
Hürmüz Boğazı'ndan dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i ve Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı gerçekleştiriliyor. Küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si, yani günde yaklaşık 20 milyon varil Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.
ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’nda ticaret durdu. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD istihbaratının İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirmeye yönelik hazırlık yaptığına dair işaretler gördüğü iddia edildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere sert mesaj vermişti. Tengsiri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Savaşın başında ilan ettik ve şimdi de tekrar ilan ediyoruz. İran’a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" ifadelerini kullanmıştı.
Devrim Muhafızları Ordusu bugün yaptığı açıklamada ise İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap ve Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı’ndan geçişte tam serbestlik tanınacağını açıklamıştı.
"DERHAL KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"
ABD Başkanı Donald Trump, "İran, Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İran gündemine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'nin İran'a saldırılarının ne zaman sona ereceğine ilişkin ısrarlı soruları cevaplayan Leavitt, İran'ın ABD'ye hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığından emin olmak istediklerini söyledi.
"Başkan, askeri hedeflerin tam olarak gerçekleştirildiğine ve bunu söyleseler de söylemeseler de İran’ın koşulsuz teslimiyet noktasına geldiğine karar verdiğinde operasyonlar sona erecektir." diyen Leavitt, bu konuda daha önce açıkladıkları 4-6 haftalık takvimin çok önünde olduklarını dile getirdi.
Artan petrol fiyatları ve buna bağlı olarak ABD'de benzin fiyatlarının yükselmesi konusunda Başkan Trump'ın süreci yakından takip ettiğini anlatan ABD'li Sözcü, İran'la ilgili askeri sürecin tamamlanmasının ardından petrol ve benzin fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇEN GEMİLERE ESKORT SEÇENEĞİ MASADA
Bunun için Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açık kalması gerektiğinin farkında olduklarını vurgulayan Leavitt,"ABD Donanması şu ana dek boğazda herhangi bir tanker veya gemiye eşlik etmedi ancak bu bir seçenek. Başkan, gerektiğinde kesinlikle bu seçeneği kullanacağını söyledi." şeklinde konuştu.
Beyaz Saray Sözcüsü, aynı konuyla ilgili olarak,"Başkan ve enerji ekibi piyasaları yakından takip ediyor ve ABD ordusu, Başkan'ın talimatı üzerine Hürmüz Boğazı'nı açık tutmaya devam etmek için ilave seçenekler hazırlıyor." ifadelerini kullandı.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nda petrol akışını durdurmak için herhangi bir adım atması halinde Amerikan ordusu tarafından daha sert bir şekilde hedef alınacağını bildiren Leavitt, bu konuda Tahran yönetimine "uyarıda" bulundu.
TRUMP PENTAGON'UN SORUŞTURMA RAPORUNU KABUL EDECEK
Öte yandan Leavitt, İran'da ABD'ye ait olduğu belirtilen bir Tomahawk füzesiyle vurulan okulla ilgili olarak Pentagon soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.
Trump'ın,"İran'ın elinde de Tomahawk füzeleri var." şeklindeki açıklaması ve bu füzelerin ABD ile bazı müttefikleri dışında kimsede olmadığı hatırlatılan Sözcü, "Başkan, Pentagon’un bu olayla ilgili soruşturmasının sonucunu kabul edeceğini söyledi. Sonucu her ne olursa olsun." dedi.
Donald Trump'ın başkan olarak bu konuda kendi görüşünü beyan etme hakkı olduğunu söyleyen Leavitt, kendisinin de Pentagon'un soruşturma raporu çıkana kadar bu konuda yorum yapmayacağını dile getirdi.
Diğer yandan Leavitt, Amerikan askerlerinin İran'a ayak basması konusunda yönetimin nasıl bir yaklaşıma sahip olduğu hususunda, "Oraya asker gönderilmesine gelince, Başkan bu konuyu göz ardı etmiyor." değerlendirmesini yaptı.
YARALI ABD ASKERİ SAYISI DEĞERLENDİRMESİ
Bir basın mensubunun, ABD'nin İran'la savaşta 150 civarında askerinin yaralandığı yönündeki bir haberi gündeme getirmesi üzerine Leavitt, bu konunun muhatabının Pentagon olduğunu belirtti.
Leavitt, "Kesin rakamı teyit edemem ancak bu civarda olduğunu biliyorum. Şu ana dek yaralanan askerlerin kesin sayısını öğrenmek için Pentagon'a başvurabilirsiniz." ifadesini kullandı.
TRUMP YENİ AYETULLAH'IN HUZUR İÇİNDE YAŞAYABİLECEĞİNE İNANMIYOR
ABD Başkanı Trump'ın İran'daki yeni lider seçimine dahil olmak istediğini ve bunu birkaç kez dile getirdiğini kaydeden Leavitt, Mücteba Hamaney'in yeni lider seçilmesinden memnun olmadıklarını yineledi.
Leavitt, "Başkan Trump, yeni Ayetullah'ın huzur içinde yaşayabileceğine inanmıyor ve yeni İran liderinin seçilmesinde rol alması gerektiğini birkaç açıklamasında dile getirmişti." yorumunu yaptı.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın dün Lübnan'dan attığı 2 roketin önlenemediğini ve uyarı sirenlerinin çalmadığını itiraf etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş ile Ramle kentlerine isabet eden roketlere karşı uyarı sirenlerinin çalmadığı, bunun “münferit bir arızadan” kaynaklandığı ileri sürüldü.
Hizbullah'ın dün Lübnan’dan eşzamanlı çok sayıda roket attığına işaret edilen açıklamada, iki roketi düşürme girişimlerinin başarısız kaldığı açıklandı.
Söz konusu olayın ordu birimleri tarafından detaylı soruşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, Lübnan cephesinde benzer olayların yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.