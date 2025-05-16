Canavar ruhlu

İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 55 bin kişiyi katledip, yüz binlerce kişiyi yaralı ve sakat bıraktı. Hedef aldığı 164 sağlık kuruluşundan 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun katiller ordusu, iki gün önce de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini bombaladı. Saldırılarda en az 74 kişinin öldüğü vurgulandı. Hedef seçilen yerler arasında olan Gazze- Avrupa Hastanesi de devre dışı kaldı. Bombardıman sonrası hastanenin kanalizasyon hatları dahil olmak üzere altyapısında önemli hasarın oluştuğu, iç bölümlerinin zarar gördüğü ve hastaneye giden yolların tahrip olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden hastanede beyin cerrahisi, kalp damar cerrahisi ve göz hastalıkları gibi uzmanlık hizmetlerinin de sona erdiği açıklandı.

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