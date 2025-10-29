Brezilya'da kanlı uyuşturucu operasyonu: Sokaklar cesetlerle doldu

Eyalet yetkilileri, Salı günü uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında dört polis memurunun da bulunduğu en az 64 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Brezilya medyası ve konuya yakın kaynaklar ise, sokaklarda bulunan onlarca cesedin bu sayıya dâhil edilmediğini bildirdi.
ORMANLIK ALANDA ÇOK SAYIDA CESET TOPLANDI
Mahalle sakinleri, kaybolan yakınlarını ararken favela çevresindeki ormanlık alanlardan çok sayıda ceset topladı. Görüntülerde, bazıları üzeri bez veya torbalarla örtülü uzun ceset sırasının yanında ağlayan insanlar ve yas tutan kalabalıklar dikkat çekti.
Hayatını kaybedenlerden birinin annesi Taua Brito, "Tek isteğim oğlumu buradan alıp gömmek" dedi.
Operasyon, Rio'nun Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP30'a ev sahipliği yapacak uluslararası etkinlikler öncesinde gerçekleştirildi. Şehir, geçmişte 2016 Olimpiyatları, 2024 G20 ve Temmuz'daki BRICS Zirvesi gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmış olsa da, Salı günü yaşanan şiddetin boyutu benzeri görülmemişti.
EN BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU
Eyalet hükümeti, baskının Comando Vermelho adlı uyuşturucu çetesini hedef alan şimdiye kadarki en büyük operasyon olduğunu açıkladı.
Malezya ziyaretinden dönen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, operasyonla ilgili henüz açıklama yapmadı. Adalet Bakanı, hükümetin eyalet yetkililerinden herhangi bir destek talebi almadığını belirtti.