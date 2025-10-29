Brezilya'da kanlı uyuşturucu operasyonu: Sokaklar cesetlerle doldu

Eyalet yetkilileri, Salı günü uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında dört polis memurunun da bulunduğu en az 64 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Brezilya medyası ve konuya yakın kaynaklar ise, sokaklarda bulunan onlarca cesedin bu sayıya dâhil edilmediğini bildirdi.

AA ORMANLIK ALANDA ÇOK SAYIDA CESET TOPLANDI Mahalle sakinleri, kaybolan yakınlarını ararken favela çevresindeki ormanlık alanlardan çok sayıda ceset topladı. Görüntülerde, bazıları üzeri bez veya torbalarla örtülü uzun ceset sırasının yanında ağlayan insanlar ve yas tutan kalabalıklar dikkat çekti. Hayatını kaybedenlerden birinin annesi Taua Brito, "Tek isteğim oğlumu buradan alıp gömmek" dedi. Operasyon, Rio'nun Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP30'a ev sahipliği yapacak uluslararası etkinlikler öncesinde gerçekleştirildi. Şehir, geçmişte 2016 Olimpiyatları, 2024 G20 ve Temmuz'daki BRICS Zirvesi gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmış olsa da, Salı günü yaşanan şiddetin boyutu benzeri görülmemişti.