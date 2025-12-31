BM'den İngiltere'ye çağrı! 8 Filistin destekçisi için koruma talep etti

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İngiltere'de açlık grevinde olan 8 Filistin destekçisi tutukluların canlarını ve haklarını koruma çağrısında bulundu. Yaklaşık 2 aydır grevde olan Filistin destekçisi tutukluların sağlık durumlarının önemli ölçüde kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, bu kişilerin, organ yetmezliği, geri dönüşü olmayan nörolojik hasar, kalp ritim bozuklukları ve ölüm dahil ciddi komplikasyon riskiyle karşı karşıya kaldıkları vurgulandı. BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

