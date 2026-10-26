BM raporu İsrail’in Filistin’deki suç tablosunu ortaya koydu: 34 bin 176 Filistinli yerinden edildi
Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, İsrail’in Gazze’de soykırımı sürdürdüğünü, Batı Şeria’da ise sivillere yönelik savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini bildirdi. Raporda Filistinli çocukların kasten öldürüldüğü, on binlerce kişinin yerinden edildiği ve saldırıların sistematik bir stratejinin parçası olduğu vurgulandı.
Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini bildirdi.
Komisyon, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze ile işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin son raporunu yayımladı.
GAZZE'DE SOYKIRIMIN SÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Raporda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçları ile imha, zulüm, işkence, tecavüz ve diğer cinsel şiddet türlerini içeren insanlığa karşı suçlar işlediği belirtildi. Gazze'de soykırımın devam ettiği ve Filistinli sivillerin kasten hedef alındığı vurgulandı.
Raporda, "Gazze'de İsrailli yetkililer ve güçlerin, Filistin halkını kısmen veya tamamen yok etme kastıyla sözde ateşkes anlaşmasından sonra dahi soykırım niteliğindeki eylemleri sürdürdükleri tespit edildi." ifadesine yer verildi.
Devlet aktörleri tarafından gerçekleştirilen öldürme eylemleri ile bedensel ve zihinsel zararlara odaklanıldığı aktarılan raporda, işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun 7 Ekim 2023'ten bu yana ciddi şekilde kötüleştiğine işaret edildi.
BATI ŞERİA'DA HAVA SALDIRILARIYLA ÖLÜMLER ARTTI
Batı Şeria'da hava saldırıları sonucu meydana gelen ölümlerin sayısında önemli artış yaşandığına dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi:
"2008 ile 6 Ekim 2023 arasında hava saldırıları sonucu 6 Filistinli hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023 ile 30 Eylül 2026 arasında 254 Filistinli hava saldırılarıyla öldürüldü. Batı Şeria'daki Filistinlilerin milliyetleri, ırkları, etnik kökenleri, cinsiyetleri ve yaşları temel alınarak hedef alındığı sonucuna vardık."
CİNSEL ŞİDDETİN SİVİL NÜFUSA KARŞI KULLANILDIĞI BELİRTİLDİ
İşkence, üreme sağlığına yönelik şiddet, tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimlerinin Batı Şeria'daki sivil nüfusa yönelik daha geniş kapsamlı saldırının bir parçasını oluşturduğu belirtildi.
Raporda, cinsel şiddetin Filistin halkını yerinden etmek, boyun eğdirmek ve istikrarsızlaştırmak amacıyla kullanıldığı ifade edildi.
"İSRAİL GÜÇLERİ ÇOCUKLARI KASTEN ÖLDÜRDÜ"
Raporda, "İsrail güçleri, tıpkı Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'da da çocukları kasten öldürdü, fiziksel ve zihinsel sağlıklarına ciddi zararlar verdi. Böylece Filistinli çocuklara karşı yaş temelli bir zulüm uyguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.
34 BİN 176 FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ
Ocak 2025'ten bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırılarının, 1967'den bu yana Batı Şeria'daki en fazla Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtığı vurgulandı.
Raporda, Ağustos 2026 itibarıyla 34 bin 176 Filistinlinin yerinden edilmek zorunda kaldığının altı çizildi.
Batı Şeria'da İsrail'in, Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetiyle de desteklenen saldırılar aracılığıyla sivillere yönelik yaygın ve sistematik bir saldırı yürüttüğü tespit edildi.
İsrail makamlarının bu dönemdeki tutumunun, saldırılar ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddetin, Filistinlilere karşı koordineli bir saldırının parçası olduğunu gösterdiği de raporda yer aldı.
"FİLİSTİNLİLERİ YERİNDEN ETMEYE YÖNELİK DAHA GENİŞ BİR STRATEJİ"
Raporda görüşlerine yer verilen Komisyon Başkanı Srinivasan Muralidhar, "Batı Şeria'da Filistinli sivillerin kasten öldürülmesi ve yaralanması, evlerinin yıkılması ve İsrail'in sorumluluğunu ısrarla reddetmesi; Filistinlileri yok etmeye, yerlerinden etmeye ve yaşamayı imkânsız kılan koşullar dayatmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası." ifadelerini kullandı.
"EN GENİŞ ARAZİYİ ELE GEÇİRME ÇABASI"
Muralidhar, İsrail'in Gazze'deki toprak kontrolünü genişletmesinin, İsrail ordusunun kontrolündeki Sarı Hat'a yaklaşan veya bu hattı geçen Filistinli sivillerin öldürülmesine ve zarar görmesine yol açmaya devam ettiğinin altını çizdi.
İsrail'in mümkün olan en geniş araziyi ele geçirirken Filistin nüfusunu en aza indirme çabasının sömürgeci politikalarından kaynaklandığını belirten Muralidhar, bunun tarihsel uygulamalar ve eylem kalıplarına dayandığını ifade etti.