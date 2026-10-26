34 bin 176 Filistinli yerinden edildi (Foto: AA)

"İSRAİL GÜÇLERİ ÇOCUKLARI KASTEN ÖLDÜRDÜ"

Raporda, "İsrail güçleri, tıpkı Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'da da çocukları kasten öldürdü, fiziksel ve zihinsel sağlıklarına ciddi zararlar verdi. Böylece Filistinli çocuklara karşı yaş temelli bir zulüm uyguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

34 BİN 176 FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

Ocak 2025'ten bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırılarının, 1967'den bu yana Batı Şeria'daki en fazla Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtığı vurgulandı.

Raporda, Ağustos 2026 itibarıyla 34 bin 176 Filistinlinin yerinden edilmek zorunda kaldığının altı çizildi.

Batı Şeria'da İsrail'in, Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetiyle de desteklenen saldırılar aracılığıyla sivillere yönelik yaygın ve sistematik bir saldırı yürüttüğü tespit edildi.

İsrail makamlarının bu dönemdeki tutumunun, saldırılar ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddetin, Filistinlilere karşı koordineli bir saldırının parçası olduğunu gösterdiği de raporda yer aldı.