BM Filistin Raportörü: AB Filistin’in yok edilmesine dolaylı katkı sağlıyor

BIRLEŞMIŞ Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeleri, Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım konusunda sert şekilde eleştirdi: Avrupa ülkelerinin halen İsrail'e silah göndermesi, ondan silah satın alması, Horizon programı aracılığıyla bilimsel araştırmaları sürdürmesi çok vahimdir. Bu nedenle mesele 'AB yeterince bir şey yapmıyor' değil; AB, üye devletleri ve politikaları aracılığıyla Filistin'in yok edilmesine yardım ediyor. Bana göre durum o kadar vahim ki, yorum bile yapılamayacak kadar açık."

