Birleşmiş Milletler’den İsrail’in Cibaliya Mülteci Kampı saldırılarına sert tepki: Bu vahşet son bulmalı

Msuya, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in özellikle Cibaliya Kampı bölgesindeki yoğun saldırılarına dikkati çekerek, "Filistinlilerin, İsrail güçlerinin kuşatması altında akıl almaz acılara maruz kalmaya devam ettikleri Gazze'nin kuzeyinden gelen haberler dehşet verici. Bu vahşet son bulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor (AA)



Cibaliya bölgesindeki saldırıların korkunç boyutlara ulaştığını ve bölgedeki insani krizin derinleştiğini vurgulayan Msuya, İsrail'in hem hastaneleri vurup hem de ilk yardım görevlilerini engellediğini belirtti.

Msuya, "Uluslararası insani hukuka göre siviller, sağlık personelleri ve tesisleri korunmalı. Uluslararası insani hukuka saygı duyulmalı. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) ilgili kararlarına uymalı." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordusu yaklaşık 15 gündür, kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na şiddetli saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde çoğunluğu çocuk ve kadın 400'den fazla Filistinlinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirmişti.

Gazze'nin kuzeyinde yaralanan bir çocuğun yardımına giden Filistinlilerin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı ve bir felaketin yaşandığı görüntüler, bölgeden gelen ve sosyal medyada tepki çeken görüntülerden sadece biri olmuştu.