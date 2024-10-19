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Birleşmiş Milletler'den İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı saldırılarına sert tepki: Bu vahşet son bulmalı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, İsrail'in mülteci kampına saldırmasına çok sert tepki gösterdi. Joyce Msuya, "Filistinlilerin, İsrail güçlerinin kuşatması altında akıl almaz acılara maruz kalmaya devam ettikleri Gazze'nin kuzeyinden gelen haberler dehşet verici. Bu vahşet son bulmalı" dedi.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 23:27 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 05:34
Birleşmiş Milletler’den İsrail’in Cibaliya Mülteci Kampı saldırılarına sert tepki: Bu vahşet son bulmalı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik sürdürdüğü saldırılara tepki göstererek, "Bu vahşet son bulmalı." ifadesini kullandı.

Msuya, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in özellikle Cibaliya Kampı bölgesindeki yoğun saldırılarına dikkati çekerek, "Filistinlilerin, İsrail güçlerinin kuşatması altında akıl almaz acılara maruz kalmaya devam ettikleri Gazze'nin kuzeyinden gelen haberler dehşet verici. Bu vahşet son bulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor (AA)İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor (AA)

Cibaliya bölgesindeki saldırıların korkunç boyutlara ulaştığını ve bölgedeki insani krizin derinleştiğini vurgulayan Msuya, İsrail'in hem hastaneleri vurup hem de ilk yardım görevlilerini engellediğini belirtti.

Msuya, "Uluslararası insani hukuka göre siviller, sağlık personelleri ve tesisleri korunmalı. Uluslararası insani hukuka saygı duyulmalı. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) ilgili kararlarına uymalı." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordusu yaklaşık 15 gündür, kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na şiddetli saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde çoğunluğu çocuk ve kadın 400'den fazla Filistinlinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirmişti.

Gazze'nin kuzeyinde yaralanan bir çocuğun yardımına giden Filistinlilerin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı ve bir felaketin yaşandığı görüntüler, bölgeden gelen ve sosyal medyada tepki çeken görüntülerden sadece biri olmuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor (AA)İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor (AA)

İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLAMA PLANI

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Birleşmiş Milletler’den İsrail’in Cibaliya Mülteci Kampı saldırılarına sert tepki: Bu vahşet son bulmalı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor (AA)İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor (AA)

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

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