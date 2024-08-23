Birleşmiş Milletler’den İngiltere’deki ırkçılık eylemlerine karşı ’katı ceza’ talebi!

Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'de yaşanan ırkçı nefret suçlarına karşı kapsamlı soruşturmalar yapılmasına ve katı cezaların uygulanmasının gerekli olduğunu bildirdi.

Birlik'in yayınladığı açıklamada, "(İngiltere'de) Çeşitli platformlarda ve politikacılarla kamu figürleri tarafından işlenen nefret suçları, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığıyla ilgili olayların devam etmesinden endişe duyuyoruz." denildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), gerçekleştirdiği son oturumda İngiltere ile ilgili bulgularına dair açıklama yaptı.

IRKÇI VE ŞİDDET EYLEMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bildiri metninde İngiltere'de temmuz ve ağustosta işlenen şiddet eylemleri dahil olmak üzere özellikle aşırı sağcı ve beyaz özgürlükçü kişi ya da gruplarca işlenen şiddet olaylarına dikkat çekildi.

Tüm bunlarla birlikte ülkede bulunan göçmen, mülteci ve sığınmacılara yönelik ırkçı hareketler ve görülebilecek yeni şiddet eylemlerinden endişe duyulduğu da belirtildi.