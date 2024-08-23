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Birleşmiş Milletler'den İngiltere'deki ırkçılık eylemlerine karşı 'katı ceza' talebi!

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), İngiltere'de son zamanlarda baş gösteren ırkçı nefret suçları için "kapsamlı soruşturma" ve "katı ceza" talep etti.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 19:27 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 20:59
Birleşmiş Milletler’den İngiltere’deki ırkçılık eylemlerine karşı ’katı ceza’ talebi!

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Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'de yaşanan ırkçı nefret suçlarına karşı kapsamlı soruşturmalar yapılmasına ve katı cezaların uygulanmasının gerekli olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), gerçekleştirdiği son oturumda İngiltere ile ilgili bulgularına dair açıklama yaptı.

Birlik'in yayınladığı açıklamada, "(İngiltere'de) Çeşitli platformlarda ve politikacılarla kamu figürleri tarafından işlenen nefret suçları, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığıyla ilgili olayların devam etmesinden endişe duyuyoruz." denildi.

IRKÇI VE ŞİDDET EYLEMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bildiri metninde İngiltere'de temmuz ve ağustosta işlenen şiddet eylemleri dahil olmak üzere özellikle aşırı sağcı ve beyaz özgürlükçü kişi ya da gruplarca işlenen şiddet olaylarına dikkat çekildi.

Tüm bunlarla birlikte ülkede bulunan göçmen, mülteci ve sığınmacılara yönelik ırkçı hareketler ve görülebilecek yeni şiddet eylemlerinden endişe duyulduğu da belirtildi.

''KATI CEZALARA İHTİYAÇ VAR''

Öte yandan BM tarafından İngiltere'ye, siyasi ve kamu figürleri de dahil ırkçı nefret söylemini ve yabancı düşmanı söylemi engellemek için kapsamlı tedbirler oluşturması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Irkçı nefret suçları için kapsamlı soruşturmalar yapılmasına ve katı cezalarla mağdurlar ve aileleri için etkili çözümlere ihtiyaç var." ifadeleri yer aldı.

İNGİLTERE'DEKİ ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI ENDİŞE YARATIYOR

Birleşmiş Milletler, İngiltere'de baş gösteren olaylar karşısında polis güçlerince aşırı ve ölümcül güç kullanımı konusunun da altını çizdi. Bununla birlikte hesap verebilirliğin eksikliği ve mağdurların ailelerine yetersiz destek konusunda endişeli olunduğu aktarılan açıklamada, bunların hepsinin orantısız olarak Afrika kökenli insanları ve diğer etnik azınlıkları etkilediği vurgulandı.

Açıklamada, polis faaliyetleri ve adalet sistemi içerisinde yaşanan "kurumsal ırkçılık" konusundaki endişelere de işaret edilerek ülkede yaşanan tüm bu olumsuzlukları yok etmek için kararlı adım atılması çağrısı yapıldı.

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