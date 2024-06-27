Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric’ten toplantıda flaş açıklama: ’’Her ihlali dehşetle karşılıyoruz’’

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki her ihlali dehşetle karşıladıklarını bildirdi.
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında gazetecilerin, İsrail'in insanlık dışı muameleleri hakkındaki sorularına yanıt verdi.
Sözcü Dujarric, AA muhabirinin "Son 72 saatte bir Filistinli vurulup dövüldükten sonra Batı Şeria'da askeri araca bağlandı, yaşlı bir kadına Gazze'deki evinde İsrail ordusu tarafından eğitilen bir köpek saldırdı ve bugün küçük bir bebek evinin bombalanması sonucu yanık yaraları tedavi edilemediği ve Gazze'den çıkamadığı için öldü. Bunlar olayların sadece bazıları. Sıklıkla İsrail bombardımanından bahsediyoruz ancak bu sürerken, Filistinli sivillere yönelik uluslararası insancıl hukuk ihlalleri de devam ediyor. Bunları takip ediyor musunuz ve tepkiniz nedir?" sorusunu cevapladı.
Dujarric, "Bu olayları takip ediyoruz ve her ihlali dehşetle karşılıyoruz." diyerek olayı ''korkunç'' olarak nitelendirdi. Öte yandan bu davranışın suçlularının cezalandırılması gerektiğini vurguladı.
Dujarric, yanıkları nedeniyle ölen bebekle ilgili de bunun ihtilaf nedeniyle çok sayıda acı çeken ve trajik şekilde ölen genç, yaşlı sivilin bir diğer örneği olduğunu belirterek, durumun taraflar durana kadar süreceğine işaret etti.
YARALI FİLİSTİNLİYİ ARACA BAĞLADILAR
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir baskın sırasında yaralı bir Filistinliyi askeri aracın önüne bağlamış ve İsrail ordusu, sosyal medyada yayılan o görüntüyü doğrulamıştı. Yaralı Filistinlinin ailesi, ambulans istediklerini ancak askerlerin onu bir cipin kaputuna bağladığını ve uzaklaştığını söylemişti.
KADINI VAHŞİ KÖPEĞE PARÇALATTILAR
İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampında sivillere eğitilmiş katil köpeklerle saldırdı. Sosyal medyaya düşen kan donduran görüntülerde 66 yaşındaki Filistinli kadın eğitimli bir İsrail köpeği tarafından vahşice saldırıya uğradığı korkunç anlar yer alıyor.
ÇOCUKLAR AÇLIKTAN VE TEDAVİ EDİLEMEDİĞİ İÇİN ÖLÜYOR
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik aylardır aralıksız devam eden saldırıları on binlerce Filistinliyi sevdiklerinden ayırdı. 7 Ekim'den bu yana bombaların direkt hedefi olan bebek, çocuk ve sivillerin yanı sıra tıbbi yetersizlikler ve açlık gibi sebeplerle hayatını kaybeden pek çok kişi var. Filistin'de bebekler aç olduğu için, tedavi edilemediği için günden güne eriyor.