Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric’ten toplantıda flaş açıklama: ’’Her ihlali dehşetle karşılıyoruz’’

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Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki her ihlali dehşetle karşıladıklarını bildirdi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında gazetecilerin, İsrail'in insanlık dışı muameleleri hakkındaki sorularına yanıt verdi. Sözcü Dujarric, AA muhabirinin "Son 72 saatte bir Filistinli vurulup dövüldükten sonra Batı Şeria'da askeri araca bağlandı, yaşlı bir kadına Gazze'deki evinde İsrail ordusu tarafından eğitilen bir köpek saldırdı ve bugün küçük bir bebek evinin bombalanması sonucu yanık yaraları tedavi edilemediği ve Gazze'den çıkamadığı için öldü. Bunlar olayların sadece bazıları. Sıklıkla İsrail bombardımanından bahsediyoruz ancak bu sürerken, Filistinli sivillere yönelik uluslararası insancıl hukuk ihlalleri de devam ediyor. Bunları takip ediyor musunuz ve tepkiniz nedir?" sorusunu cevapladı.

Dujarric, "Bu olayları takip ediyoruz ve her ihlali dehşetle karşılıyoruz." diyerek olayı ''korkunç'' olarak nitelendirdi. Öte yandan bu davranışın suçlularının cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Dujarric, yanıkları nedeniyle ölen bebekle ilgili de bunun ihtilaf nedeniyle çok sayıda acı çeken ve trajik şekilde ölen genç, yaşlı sivilin bir diğer örneği olduğunu belirterek, durumun taraflar durana kadar süreceğine işaret etti. Katil İsrail ordusu, yaralı Filistinli'yi kalkan olarak kullandı! YARALI FİLİSTİNLİYİ ARACA BAĞLADILAR İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir baskın sırasında yaralı bir Filistinliyi askeri aracın önüne bağlamış ve İsrail ordusu, sosyal medyada yayılan o görüntüyü doğrulamıştı. Yaralı Filistinlinin ailesi, ambulans istediklerini ancak askerlerin onu bir cipin kaputuna bağladığını ve uzaklaştığını söylemişti. Katil İsrail askerleri eğitilmiş katil köpekle yaşlı Filistinli kadına saldırdı KADINI VAHŞİ KÖPEĞE PARÇALATTILAR İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampında sivillere eğitilmiş katil köpeklerle saldırdı. Sosyal medyaya düşen kan donduran görüntülerde 66 yaşındaki Filistinli kadın eğitimli bir İsrail köpeği tarafından vahşice saldırıya uğradığı korkunç anlar yer alıyor.