PODCAST CANLI YAYIN

Bir hafta içinde ikinci ihlal! İsrail Suriye'nin Kuneytra iline baskın düzenledi

İsrail Suriye topraklarında bir hafta içinde ikinci ihlali yaptı. İsrail ordusu Suriye’nin güneybatısında yer alan Kuneytra kırsalındaki el Acraf köyüne baskın düzenledi.

Giriş Tarihi:
Bir hafta içinde ikinci ihlal! İsrail Suriye'nin Kuneytra iline baskın düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra kırsalındaki el-Acraf köyünde bir kontrol noktası kurarak baskın gerçekleştirdi.

İSRAİL'DEN SURİYE'YE BASKIN

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, ülkenin güneybatısında Kuneytra iline bağlı el-Acraf köyünde baskın düzenleyerek yol kontrol noktası kurdu.

BİR HAFTADA İKİNCİ İHLAL

Haberde, bu adımın İsrail güçlerinin Suriye topraklarına yönelik bir hafta içinde gerçekleştirdiği ikinci ihlal olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine binin üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Donanmanın gurur günü! Başkan Erdoğan açıkladı: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Sadettin Saran'ın ifadesi alındı! Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıktı | Esrar var mı? | Escobar mıyım?
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temas: DEM Parti AK Parti'yi ziyaret ediyor
MSB'den SDG'ye uyarı: Gerekeni kimseye sormadan yaparız | Bakan Yaşar Güler açıkladı... Askerlik sistemine "aile" ayarı
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gerçekle yüzleşiyorum
Güllü'nün kızı Tuğyan'dan şoke eden görüntüler! Sevgilisine silah çekti: Zorla alıkoydu
Asrın projesine rekor başvuru! Bakan Kurum açıkladı
Epstein’ın evinden İsrail ordusu tişörtü çıktı! Michael Jackson, Bill Clinton, çıplak kadınlar…
Ekrem İmamoğlu'nun yalancı tanığı... "Hırsız" kavgası büyüyor: Enver Aysever'den olay paylaşım
Milyonların gözü asgari ücrette: Masadaki rakam | Yüzde 14'lük enflasyon farkı talebi
Kocaeli'den sonra Balıkesir: Boş araziye İHA düştü! Ankara'da inceleniyor
Kar için geri sayım! Uzman isim İstanbul’a tarih verdi: MGM'den il il hava durumu raporu
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Lemina kankası için devrede
Suriye'de DEAŞ tezgahı mı kuruluyor? Palmira'da yaşananların ardından ABD çok sayıda noktaya saldırdı | Trump'tan tehdit
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
CHP'de Aziz İhsan Aktaş ve Ekrem İmamoğlu isyanı büyüyor: Parti arınmalıdır!
ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında sete çıktı: İlk sahneler Londra’da çekiliyor!
Eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Şımarık’ın Teoman’ı Ahmet Mümtaz Taylan bakın kiminle evliymiş