Bilim insanları 146 ışık yılı uzaktaki yüzde 50 yaşanabilir gezegen keşfetti
Gökbilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir keşfe imza atıldı. Araştırmacılar, Dünya’ya yaklaşık 146 ışık yılı uzaklıkta, boyutları dünyaya oldukça benzeyen ve yıldızının yaşam barındırma potansiyeli olan kuşağında yer alma ihtimali bulunan yeni bir gezegen tespit etti.
"Donmuş Dünya"olarak anılan bu gök cisminin sıcaklığının -70 dereceye kadar düşebileceği, buna rağmen yaşam ihtimalinin %50 civarında olabileceği belirtiliyor.
146 IŞIK YILI UZAKTA DÜNYA BOYUTLARINDA YENİ GEZEGEN
Bilim insanları, Dünya'ya yaklaşık 146 ışık yılı uzaklıkta, boyutları Dünya'ya oldukça yakın olan ve yıldızının yaşam barındırma potansiyeli taşıyan bölgesinde yer alma ihtimali bulunan yeni bir gezegen keşfetti. HD 137010 b adı verilen gezegenin, yaşama elverişli kuşakta bulunma olasılığının yüzde 50 olduğu belirtiliyor.
DÜNYA'DAN YÜZDE 6 DAHA BÜYÜK
HD 137010 b'nin, Güneş'e benzeyen bir yıldızın yörüngesinde döndüğü ve Dünya'dan yaklaşık yüzde 6 daha büyük olduğu tahmin ediliyor. Gezegenin fiziksel özelliklerinin Mars'a benzer koşullar taşıyabileceği ifade ediliyor.
KEŞİF KEPLER VERİLERİYLE YAPILDI
Avustralya, İngiltere, ABD ve Danimarka'dan bilim insanlarının yer aldığı uluslararası ekip, gezegeni NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'nun K2 görevi kapsamında 2017 yılında topladığı verileri analiz ederek tespit etti.
DÜNYA'YA BENZER YÖRÜNGE SÜRESİ
Avustralya'daki Güney Queensland Üniversitesi'nden (USQ) araştırmacı Dr. Chelsea Huang, gezegenin yıldızı etrafındaki bir turunu yaklaşık 355 günde tamamladığını, bunun da Dünya'nın yörünge süresine oldukça yakın olduğunu söyledi.
Araştırmanın ortak yazarlarından Huang, keşfin en dikkat çekici yönlerinden birinin gezegenin kozmik ölçekte oldukça yakın olması olduğunu vurguladı. Huang, "Güneş benzeri bir yıldızın etrafındaki yaşama elverişli bölgede bulunan en iyi adaylardan biri. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Kepler-186f yaklaşık dört kat daha uzakta ve çok daha sönük" dedi.
BİR DAKİKALIK KARARMA İLE TESPİT EDİLDİ
HD 137010 b, yıldızının önünden geçerken oluşturduğu yaklaşık bir dakikalık parlaklık düşüşü sayesinde tespit edildi. Bu zayıf sinyal, ilk olarak bir grup amatör bilim insanı tarafından fark edildi.
KEŞFİN İLK İZLERİ BİR LİSE ÖĞRENCİSİNDEN
Çalışmanın ilk yazarı Dr. Alexander Venner, sinyalin ilk kez kendisinin de yer aldığı Planet Hunters adlı bir vatandaş bilimi projesi sırasında, henüz lise öğrencisiyken fark edildiğini söyledi.
"Bu projeye katılmam, bilimsel kariyerimin başlamasında büyük rol oynadı" diyen Venner, yıllar sonra bu keşfi doğrulamanın kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.
"ÖNCE İNANAMADIK"
Dr. Huang, ekibin keşfe ilk tepkisinin şüpheyle dolu olduğunu belirterek,
"İlk anda bunun doğru olması imkansız gibi geldi. Ancak verileri defalarca kontrol ettik ve bunun ders kitaplarına girecek kadar net bir gezegen geçişi olduğunu gördük"dedi.
Araştırmacılara göre, HD 137010 b'nin yörüngesinde döndüğü yıldızın parlaklığı ve yakınlığı, gezegeni gelecekte yeni nesil teleskoplarla gözlemlenebilir en önemli hedeflerden biri haline getiriyor.
YÜZEY SICAKLIĞI -70 DERECENİN ALTINDA OLABİLİR
Gezegenin bağlı olduğu yıldızın, Güneş'ten daha soğuk ve daha sönük olması nedeniyle yüzey sıcaklığının Mars'a benzer şekilde -70°C'nin altına düşebileceği tahmin ediliyor.
"SÜPER KAR TOPU OLABİLİR"
Araştırmaya dahil olmayan Swinburne Üniversitesi'nden astrofizikçi Dr. Sara Webb, keşfin son derece heyecan verici olduğunu ancak gezegenin kesin olarak sınıflandırılması için daha fazla gözleme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Webb, gezegenin büyük ölçüde donmuş, yüksek miktarda su içeren bir "süper kar topu"olabileceği ihtimaline de dikkat çekti.
Webb ayrıca, gezegenin galaktik ölçekte yakın sayılmasına rağmen, mevcut teknolojiyle oraya ulaşmanın on binlerce, hatta yüz binlerce yıl sürebileceğini vurguladı.
HD 137010 b'ye ilişkin bulgular, bu hafta Astrophysical Journal Letters adlı bilimsel dergide yayımlandı.