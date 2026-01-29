Bilim insanları 146 ışık yılı uzaktaki yüzde 50 yaşanabilir gezegen keşfetti

BİR DAKİKALIK KARARMA İLE TESPİT EDİLDİ HD 137010 b, yıldızının önünden geçerken oluşturduğu yaklaşık bir dakikalık parlaklık düşüşü sayesinde tespit edildi. Bu zayıf sinyal, ilk olarak bir grup amatör bilim insanı tarafından fark edildi. KEŞFİN İLK İZLERİ BİR LİSE ÖĞRENCİSİNDEN Çalışmanın ilk yazarı Dr. Alexander Venner, sinyalin ilk kez kendisinin de yer aldığı Planet Hunters adlı bir vatandaş bilimi projesi sırasında, henüz lise öğrencisiyken fark edildiğini söyledi.

"Bu projeye katılmam, bilimsel kariyerimin başlamasında büyük rol oynadı" diyen Venner, yıllar sonra bu keşfi doğrulamanın kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.

HD 137010 b'nin Dünya ve Mars ile boyut karşılaştırması. Fotoğraf: NASA/JPL-Caltech/K. Miller (Caltech/IPAC) "ÖNCE İNANAMADIK" Dr. Huang, ekibin keşfe ilk tepkisinin şüpheyle dolu olduğunu belirterek,

"İlk anda bunun doğru olması imkansız gibi geldi. Ancak verileri defalarca kontrol ettik ve bunun ders kitaplarına girecek kadar net bir gezegen geçişi olduğunu gördük"dedi. Araştırmacılara göre, HD 137010 b'nin yörüngesinde döndüğü yıldızın parlaklığı ve yakınlığı, gezegeni gelecekte yeni nesil teleskoplarla gözlemlenebilir en önemli hedeflerden biri haline getiriyor.