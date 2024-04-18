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Biden bu kez gaf yapmadı! Sömürgeci zihniyet Yeni Gine’de patlak verdi: Amcamı yamyamlar yedi

ABD başkanı Joe Biden Yeni Gine hakkındaki skandal açıklaması ile ABD’nin değişmeyen sömürgeci zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Amcası Ambrose Finnegan’ın uçağının İkinci Dünya Savaşı sırasında Yeni Gine yakınlarında düştüğünü söyleyen Biden, amcasının cesedinin bulunamadığını çünkü bölgede çok sayıda yamyam olduğunu söyleyerek amcasını yamyamların yediğini ima etti.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 14:13 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 11:19
Biden bu kez gaf yapmadı! Sömürgeci zihniyet Yeni Gine’de patlak verdi: Amcamı yamyamlar yedi

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ABD Başkanı Joe Biden gündemden düşmeyen "Amcamı yamyamlar yedi" sözü ile ABD'nin sömürgeci zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

"AMCAMI YAMYAMLAR YEDİ"

İkinci Dünya Savaşı sırasında amcası Ambrose Finnegan'ın uçağının Yeni Gine yakınlarında düştüğünü fakat ABD uçağın kalıntılarını geri alamadığı için amcasını yamyamların yemiş olabileceğini söyledi.

"YENİ GİNE'NİN O BÖLGESİNDE YAMYAM VARDI"

Biden, Pittsburgh'daki Birleşik Çelik İşçileri Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Amcam, ona Ambrose derlerdi, Bosie derlerdi… Hava Kuvvetleri gelmeden önce Ordu Hava Birliği'ne girdi ve savaş bölgelerinde keşif amaçlı olarak bu tek motorlu uçakları uçurdu. Yeni Gine'de vuruldu ve cesedini asla bulamadılar çünkü Yeni Gine'nin o bölgesinde çok sayıda yamyam vardı, gerçekten" dedi.

GAF DEĞİL SÖMÜRGECİ ZİHNİYET

Biden'ın Yeni Gine'de çok sayıda yamyam olduğu ve amcasını yamyamların yemiş olabileceğine yönelik sözleri gafları ve unutkanlıkları ile gündemden düşmeyen Başkan'ın yeni bir gafı olarak yorumlansa da aslında oldukça bilinçli kullanılan sözler.

SÖMÜRGECİ ABD DEĞİŞMEDİ

Sömürgeci ABD'nin başkanı Biden'ın yamyam iddiası zihniyetin değişmediğini açıkça ortaya koyuyor. Öte yandan ABD basını da yamyam iddiasına destek vererek ABD'nin sömürgecilik faaliyetlerindeki değişmeyen yüzünü açığa çıkarıyor.

SÖMÜRGECİYE CNN DESTEĞİ

CNN, 20. yüzyılın ortalarında bölgede yamyamlık olduğunu iddia ederek Biden'ın sözlerinin arkasına geçti. Biden'ın söz ettiği uçak kazasını da doğrulayan CNN, Beyaz Saray'ın yamyamların Finnegan'ın cesedinin getirilmesini engellediğine yönelik iddiası ile ilgili ayrıntı vermediğini belirtti.

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