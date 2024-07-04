ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde ateşkes için İsrail ekibinin ABD, Katar ve Mısırlı arabulucularla görüşmelerine yetki vermesini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray'dan Biden-Netanyahu telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'e olan desteği için ABD'ye teşekkürlerini ilettiği, Biden'ın ise ülkesinin İsrail'e desteğinin sarsılmaz olduğunu yinelediği kaydedildi.
İkilinin Biden'ın sunduğu plan çerçevesinde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konularını ele aldığı aktarılan açıklamada, liderlerin aynı zamanda Hamas'tan gelen cevabı da görüştükleri bilgisine yer verildi.
Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'nun ateşkes için İsrail ekibinin ABD, Katar ve Mısırlı arabulucularla görüşmelerine yetki vermesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.