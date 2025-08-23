PODCAST CANLI YAYIN

Beyaz Saray’da ilginç anlar! FIFA Başkanı Infantino övgü yağdırdı: Trump Dünya Kupası’na el koydu

Beyaz Saray’daki Oval Ofis bu kez de FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ziyareti ile gündeme damga vurdu. Infantino, Trump’a övgüler yağdırdı ve elindeki FIFA Dünya Kupası’nı, ona sadece kazananların dokunabileceğini söyleyerek Trump’a verdi. ABD Başkanı ise kupaya resmen el koydu ve şakayla karışık “Şu duvarın üzerine çok yakışır.” dedi.

Beyaz Saray'daki Oval Ofis, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor.

Trump ve Infantino, ReutersTrump ve Infantino, Reuters

OVAL OFİS'TE İLGİNÇ DAKİKALAR

FIFA Başkanı Gianni Infantino, cuma günü Oval Ofis'te Trump'ı ziyaret etti ve Dünya Kupası kura çekiminin ne zaman yapılacağını açıkladı. Söz konusu Trump olunca görüşme elbette bununla kalmadı.

Trump'a övgüler yağdıran Infantino, kupaya sadece kazananların dokunabileceğini söylerken Trump ise kupayı geri vermek istemedi.

Trump ve Infantino, ReutersTrump ve Infantino, Reuters

TRUMP VE INFANTINO'DAN KARŞILIKLI ÖVGÜLER

Trump sözlerine "Her şeyin başında o var. Uzun zamandır orada. Muhtemelen spor dünyasının en saygı duyulan adamı. Gerçekten inanılmaz biri. Çok çalışıyor. Ve dünyanın en büyük etkinliğini buraya, ABD'ye getiriyor. Biraz da – Kanada için ufak bir şey yaptık, Meksika için de biraz yaptık. Düşündük ki bakın iyi bir vatandaşım. Dedim ki 'Onlara da küçük bir pay verelim.' Böylece ne kadar nazik olduğumu görün diye Kanada'ya biraz verdik. Meksika'ya da ufak bir şey verdik." diyerek başladı.

"Gianni, lütfen birkaç kelime söyle" diyen Trump'ın ardından sözü alan Infantino ise "Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim başkan. Bugün burada sizinle, başkan, başkan yardımcısı, sayın misafirler, bulunmak benim için büyük bir onur." ifadeleriyle Trump'a övgü yağdırdı.

Trump ve Infantino, ReutersTrump ve Infantino, Reuters

"BU KUPAYA SADECE KAZANANLAR DOKUNABİLİR"

FIFA Dünya Kupası'nın final kura çekimini 5 Aralık'ta Washington'daki Kennedy Center'da yapılacağını söyleyen Infantino, "Bu, FIFA Dünya Kupası'nı kazananın kaldırdığı kupa. Sadece FIFA başkanı, devlet başkanları ve kazananlar dokunabilir; çünkü bu yalnızca kazananlar için. Ve işte bu yüzden, kazanan kupasını da buraya getirdik." dedi.

Infantino Trump'a kupayı uzattı ve gündeme damga vuran sözlerine şöyle devam etti:

Ve siz de bir kazanan olduğunuz için, elbette siz de dokunabilirsiniz. Oldukça özel bu kazananın kupasına en son dokunan Lionel Messi'ydi. Arjantinli Lionel Messi. Ve işte burada, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te..

Trump ve Infantino, ReutersTrump ve Infantino, Reuters

TRUMP KUPAYA EL KOYDU

Trump ise tepkisiyle herkesi şaşırttı. Başkan "Bunu saklayabilir miyim?" derken salondan da kahkahalar yükseldi. Trump basın mensuplarının da önünde "Geri vermiyoruz. Bu ciddi bir şey. Oraya, şu duvarın tam üstüne, meleğin altına çok yakışır." dedi.

