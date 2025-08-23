Beyaz Saray’da ilginç anlar! FIFA Başkanı Infantino övgü yağdırdı: Trump Dünya Kupası’na el koydu

Trump ve Infantino, Reuters

TRUMP VE INFANTINO'DAN KARŞILIKLI ÖVGÜLER

Trump sözlerine "Her şeyin başında o var. Uzun zamandır orada. Muhtemelen spor dünyasının en saygı duyulan adamı. Gerçekten inanılmaz biri. Çok çalışıyor. Ve dünyanın en büyük etkinliğini buraya, ABD'ye getiriyor. Biraz da – Kanada için ufak bir şey yaptık, Meksika için de biraz yaptık. Düşündük ki bakın iyi bir vatandaşım. Dedim ki 'Onlara da küçük bir pay verelim.' Böylece ne kadar nazik olduğumu görün diye Kanada'ya biraz verdik. Meksika'ya da ufak bir şey verdik." diyerek başladı.

"Gianni, lütfen birkaç kelime söyle" diyen Trump'ın ardından sözü alan Infantino ise "Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim başkan. Bugün burada sizinle, başkan, başkan yardımcısı, sayın misafirler, bulunmak benim için büyük bir onur." ifadeleriyle Trump'a övgü yağdırdı.