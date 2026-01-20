Beyaz Saray’da gizli sığınak: Trump’ın balo salonunun altından çıktı

ABD Başkanı Donald Trump 'ın Beyaz Saray'da gizli bir yeraltı sığınağı inşa ettirdiği iddiası gündem oldu. ABD basınına göre Trump, gizli yeraltı sığınağının inşası için emir verdi ve Doğu Kanadı'nın yeni bir uzantısını bu tesisin üzerine yaptırdı.

Başkanlık Acil Durum Operasyon Merkezi'nin giriş kapısının görünümü, Fotoğraf CNN'den alınmıştır

70 YILLIK PLAN

CNN International 1941'de dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'in Pearl Harbor saldırısının ardından Beyaz Saray'da bir sığınak inşa etmesi için teşvik edildiğini hatırlattı.

Beyaz Saray Tarih Derneği tarihçisi Bill Seale'e göre o dönemde sadece Doğu Kanadı'ndan bahsedilirken, bir bomba sığınağının yapım aşamasında olduğuna dair kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

BALO SALONU İNŞAATININ ARKASINDA SIĞINAK VAR

CNN'e göre 80 yılı aşkın bir süre sonra Doğu Kanadı, Trump'ın geniş yeni balo salonu için yeniden inşa hazırlıkları kapsamında tekrar şantiye haline geldi ve tarihi, ancak artık eskimiş sayılan yer altı tesisleri söküldü. Ve bir kez daha, sığınağın yeniden inşasına yönelik planlar büyük bir gizlilikle yürütülüyor.