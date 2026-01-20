Beyaz Saray’da gizli sığınak: Trump’ın balo salonunun altından çıktı
ABD basınının iddiasına göre Donald Trump, Beyaz Saray’da gizli bir yeraltı sığınağı inşa ettirdi. Doğu Kanadı’ndaki balo salonu inşaatının altında yer alan tesis büyük gizlilikle yenilenirken, yataklar, uzun ömürlü gıdalar ve devasa korumalı kapılarla donatıldığı öne sürülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gizli bir yeraltı sığınağı inşa ettirdiği iddiası gündem oldu. ABD basınına göre Trump, gizli yeraltı sığınağının inşası için emir verdi ve Doğu Kanadı'nın yeni bir uzantısını bu tesisin üzerine yaptırdı.
70 YILLIK PLAN
CNN International 1941'de dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'in Pearl Harbor saldırısının ardından Beyaz Saray'da bir sığınak inşa etmesi için teşvik edildiğini hatırlattı.
Beyaz Saray Tarih Derneği tarihçisi Bill Seale'e göre o dönemde sadece Doğu Kanadı'ndan bahsedilirken, bir bomba sığınağının yapım aşamasında olduğuna dair kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
BALO SALONU İNŞAATININ ARKASINDA SIĞINAK VAR
CNN'e göre 80 yılı aşkın bir süre sonra Doğu Kanadı, Trump'ın geniş yeni balo salonu için yeniden inşa hazırlıkları kapsamında tekrar şantiye haline geldi ve tarihi, ancak artık eskimiş sayılan yer altı tesisleri söküldü. Ve bir kez daha, sığınağın yeniden inşasına yönelik planlar büyük bir gizlilikle yürütülüyor.
EN SON NE ZAMAN KULLANILDI?
Bir zamanlar gizli bir sığınak olan ve Başkanlık Acil Durum Operasyon Merkezi'ni de içeren alanda ve çevresindeki yer altı altyapısında süren inşaat hakkında kamuoyuna çok az bilgi yansıyor. Bu alan, Nixon yönetiminin müstehcen bulup ortadan kaldırmak istediği bir parodi filmin izlenmesinden, eski Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya yaptığı gizli ziyaretin planlanmasına kadar pek çok amaçla kullanılmıştı. Dönemin Başkan Yardımcısı Dick Cheney, 11 Eylül 2001'de Pentagon'a yapılan saldırıdan dakikalar önce bu alana tahliye edilmişti.
RESMİ TEK BİR BİLGİ YOK
Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre, bu alan şimdi muhtemelen gelişen tehditlere karşı yeni teknolojilerle yeniden tasarlanıyor ve yerini yeni bir yapıya bırakıyor. Ancak projenin var olduğuna dair bile neredeyse hiçbir resmî kabul bulunmuyor.
DEVASA KORUMA, YATAKLAR, UZUN ÖMÜRLÜ GIDALAR…
İddiaya göre Doğu Kanadı'ndan girenler birkaç kat aşağıdaki devasa korumalı sığınakta yataklar, raf ömrü uzun gıdalar, su ve daha pek çok malzemeye ulaşabiliyor.