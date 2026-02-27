Gazze soykırımı Berlinale'de haykırıldı! Rahatsız olan direktör festival ekibini görevden aldı

Berlin Film Festivali'nde sanatçılar Gazze için konuştu. (Görseller AA ve AFP'den alınmıştır)

"SİZ SOYKIRIM ORTAKLARISINIZ"

Gazze'deki soykırıma dikkat çeken filmin yönetmeni Abdullah Alkhatib, "Siz, İsrail'in Gazze'deki soykırımının ortaklarısınız. Bunun doğru olduğunu bilecek kadar zeki olduğunuza inanıyorum. Ama cehaleti seçiyorsunuz" dedi Almanya'daki Yahudi medyası, organizasyonun İsrail düşmanı bir etkinliğe dönüştüğünü öne sürerek yetkililerin cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, direktörü Amerikalı Tricia Tuttle ve ekibini görevden aldı.