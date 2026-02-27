Gazze soykırımı Berlinale'de haykırıldı! Rahatsız olan direktör festival ekibini görevden aldı
Berlin Film Festivali’nde ödül kazanan Filistin filminin ekibi sahneye Filistin bayrağıyla çıktı. Rahatsız olan Almanya da festival direktörü Tricia Tuttle ve ekibini görevden aldı. Sanat dünyası bu karara tepki yağdırdı...
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Filistin yapımı "Chronicles From the Siege" ödül kazandı. Filmin ekibi sahneye Filistin bayrağı ile çıktı.
"SİZ SOYKIRIM ORTAKLARISINIZ"
Gazze'deki soykırıma dikkat çeken filmin yönetmeni Abdullah Alkhatib, "Siz, İsrail'in Gazze'deki soykırımının ortaklarısınız. Bunun doğru olduğunu bilecek kadar zeki olduğunuza inanıyorum. Ama cehaleti seçiyorsunuz" dedi Almanya'daki Yahudi medyası, organizasyonun İsrail düşmanı bir etkinliğe dönüştüğünü öne sürerek yetkililerin cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, direktörü Amerikalı Tricia Tuttle ve ekibini görevden aldı.
"ZORBALIK KABUL EDİLEMEZ"
Ünlü yönetmen Tom Tykwer, aktris Tilda Swinton ve eski jüri başkanı ve film yapımcısı Todd Haynes'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce film yapımcısı, Tuttle'ın görevden alınmasına tepki gösterdi. Ortak imzalı mektup yayımlayan sanatçılar, "Uluslararası konuklarla fotoğraf çektirmek, böyle bir festivalin parçasıdır. Bu zorbalık kabul edilemez" ifadesine yer verdi.