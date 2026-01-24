Ben Türküm hiçbir şey yapamazsınız

Soykırımcıdevlet İsrail'in takımı Maccabi Tel Aviv taraftarları, önceki gece Panathinaikos ile oynanan maç öncesi ve sırasında Coach Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu. Tel Aviv şehrindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanan Avrupa Ligi karşılaşması öncesi yaşanan bu olaya Atamanın duruşu damga vurdu. Son derece sakin şekilde bench'e yürüyen ve oturan Ataman'ın dik duruşu, teröristleri daha da çileden çıkardı. Sosyal medyada birçok ülkede trend topic olan olay, 2 yıl önceyi gündeme taşıdı. Geçtiğimiz yıllarda da Maccabi teröristlerinin hakaretlerine maruz kalan Ataman'ın "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım.

SİZ BÖYLE DEVAM EDİN

Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" sözleri bir kez daha milyonlarca kişiye ulaştı. Maç sonu da olaylarla ilgili konuşan Ataman'ın sözleri şöyle: Biz buraya işimizi yapmaya geliyoruz. 10 bin kişi burada soyunma odasının önünde bekleyip bana 40 dakika boyunca küfür ediyorsa bu basketbol değildir. Ben böyle bir şeyi NBA'de görmedim. Bu spor değil. Ben işimi yapıyorum ama 10-15 bin kişi burada bana hakaret ederken hakemler, görevliler hiç kimse işini yapmıyor. Böyle devam edin."

SİYONİST ALÇAKLIĞI

Terör devleti İsrail'de oynana maçta yaşanan skandala sosyal medyada tepki yağdı. Başta Türkiye olmak üzere Yunanistan, İspanya ve Fransa gibi ülkelerden Ataman'a destek çığ gibi büyüdü:

Siyonistlerin özelliği 10 bin kişi bir araya gelip tek bir kişiye saldırmaktır. Ancak o bir kişi Türk olunca işler değişiyor.

Soykırımcı, terörist, katil vs... bu sıfatlar İsrail'e ne kadar uygun.

Değneksiz köyde ortaya çıktı İsrailli teröristler.

Korkaksınız, alçaksınız.

Bir Türk dünyaya bedel.

İsrail sıranı bekle. Yavaş yavaş sesini kısacağız.

