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BBC'nin çirkin yüzü: Efsane futbolcu Lineker, Gazze’ye destek verdi işinden oldu!

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığına yönelik açıklamaları sonrası BBC'den gönderildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
BBC’nin çirkin yüzü: Efsane futbolcu Lineker, Gazze’ye destek verdi işinden oldu!

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İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını söyleyince BBC'den gönderildi.

Bu konu hakkında açıklamalar yapan Lineker, "Müslüman değilim. Yahudi değilim. İsrailli değilim. Filistinli değilim. Hayatım boyunca daha kötüsünü gördüğüm bir şey düşünemiyorum. Çocukların her gün hayatlarını kaybettiğine dair sürekli görüntüler var. Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalamam. Gazze'ye ağlamayanların vicdanlarında sorun vardır. BBC'den neden ayrıldığımı soruyorlar. Evet, İsrail'in katliamlarına tepki gösterdiğim için beni kovdular. Umrumda bile değil. Her yerde İsrail'in bebekleri bile öldürdüğünü söyleyeceğim" dedi.

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