Batı Şeria’da seferberlik! Filistinliler İsmail Haniye için sokaklara döküldü: Halk Kassam Tugayları’nı istiyor

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikastta öldürülmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler ayaklandı.

Seferberlik çağrısı yapan Batı Şeria'da halk Batı Şeria'nın farklı noktalarında toplandı.

"HALK KASSAM TUGAYLARI İSTİYOR"

Batı Şeria'da Ramallah, Hebron, Beytüllahim, Nablus, Cenin, Tulkarem, Tubas ve Kalkilya'da gösteriler düzenlendi. Göstericiler Filistin bayrakları ve düzinelerce yeşil Hamas bayrağı taşıdı ve grubun askeri kanadına atıfta bulunarak "Halk Kassam Tugayları istiyor" sloganları attı.

Ramallah'ta El Cezire'ye konuşan bir kadın "Bu [suikast] biraz karışıklığa yol açacak ama direnişimiz devam edecek. Daha fazla lider sorumluluk almaya gelecek çünkü bu dava sadece bizim değil, dünyanın davası" ifadelerini kullandı.

"LİDERLERİMİZİN SUİKASTA UĞRAMASINA ALIŞTIK

Bir diğer gösterici ise "Hayatımız boyunca ister Hamas'tan, ister el Fetih gibi örgütlerden veya sol hareketlerden olsun, ulusal gruplarımızın liderlerinin suikastlara uğramasına alıştık" dedi ve özgürlük mücadelesinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Filistinli gruplar, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen hava saldırısında öldürülmesini protesto etmek için çarşamba günü genel seferberlik çağrısı yapmıştı

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli gruplar ortak açıklama yaparak, "Filistin'deki ulusal ve İslami gruplar, Siyonist devlet terörü ve imha savaşı çerçevesinde gerçekleşen büyük ulusal lider İsmail Haniye suikastına karşı kapsamlı bir grev ve öfke yürüyüşü duyuruyor" demişti.