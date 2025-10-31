Başkan Erdoğan: "Türkiye sıradan bir Avrupa veya Asya ülkesi değil"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i kabul etti. Erdoğan, görüşmenin ardından önemli açıklamalar yaptı:



Yaptığımız görüşmelerde iki yakın NATO müttefiki olarak ortak çıkarlarımız zemininde ikili ilişkilerimizi ve uluslararası meseleleri ele aldık.

Almanya, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı. Ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

EUROFIGHTER uçaklarının temin süreciyle Almanya'nın attığı olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz.

Erdoğan, bir Alman gazetecinin İBB ve AB ile ilgili sorusuna net cevap verdi:

Eğer AB, Kopenhag kriterleri noktasında Türkiye'ye yaklaşılıyorsa bizim de Ankara kriterlerimiz vardır. Ankara kriterleriyle biz Avrupa'ya ve dünyaya açılırız.



Çünkü Türkiye sıradan bir Avrupa veya Asya ülkesi değil. Türkiye, en iyi işleyen bir demokrasi ülkesidir.

İBB ile ilgili bir hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamazsınız. Yargı devletinde yargı makamları ne gerekiyorsa onu yapmak zorundadır.

Eğer yapmazlarsa bu defa yolsuzluk, hırsızlık, her tür yanlış alır başını gider. Nitekim İstanbul'daki süreç böyle işlemiştir.

Mesela bir hakemler olayı çıkmıştır. Devlet futbol sahalarında neler olduğunu eli kolu bağlı takip edemez. Ne yapması gerekiyorsa bu yapılmıştır.



SOYKIRIMI GÖRMÜYOR MUSUNUZ?

Başkan Erdoğan, Merz'in Gazze konusunda söylediği "İsrail kendini savunma hakkını kullandı" sözlerine tepki gösterdi. "Hamas'ın elinde bombalar, nükleer silah yok. 60 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı öldürülmüştür. Almanya olarak bunları görmüyor musunuz? İsrail Gazze'yi soykırımla terbiye etmenin hep gayreti içerisinde olmuştur" dedi.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE ZİRVESİ

Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.



