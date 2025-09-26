PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra İsrail lobisi harekete geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından İsrail lobisi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e mektup yazdı. Siyonist lobi Türkiye'ye F-16 ve F-35 jetlerinin satılmasına şiddetle karşı olduklarını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından ABD'deki İsrail lobisi harekete geçti.

Başkan Erdoğan ve Trump, AABaşkan Erdoğan ve Trump, AA

İSRAİL LOBİSİNDE F-16 VE F-35 PANİĞİ

Trump, dün Başkan Erdoğan ile basın mensuplarına verdiği demeçte Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının anında kaldırılabileceğini ve F-16 ile F-35 satışının yapılabileceğini söylemişti.

ABD Kongresindeki bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat üye, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yazdıkları mektupta Türkiye'ye F-16 ve F-35 jetlerinin satılmasına şiddetle karşı olduklarını belirtti.

İsrail lobisinden Türkiye mektubu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİsrail lobisinden Türkiye mektubu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İsrail yanlısı isimler mektupta, "Türkiye ile 'önemli bir F-16 anlaşması' ve 'F-35 görüşmelerinin devamı' konusunda aktif görüşmelerde olduğunu ve bu görüşmelerin 'olumlu sonuçlanmasını' beklediğini duyurmasına şiddetle karşı olduğumuzu belirtmek için bu mektubu yazıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mektupta ayrıca Türkiye'ye F-16 ve F-35 satılmasının ABD yasalarını ihlal edeceği iddia edilen mektupta, ulusal güvenliği tehlikeye atacağı ve risk oluşturduğu belirtildi.

S-400 KRİZİ

S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan mektupta "Bu şartlar yerine getirilmeden yapılacak bir satış, ABD yasalarının açık ihlali olur ve ulusal güvenliği tehlikeye atar" ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan ve Trump, İHABaşkan Erdoğan ve Trump, İHA

"ANKARA'YI ÖDÜLLENDİRMEK MÜTTEFİKLERİMİZİ ZAYIFLATIR"

Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ve İsrail'i zor duruma düşüreceği iddia edilen mektupta "Bu şartlar altında Ankara'yı ödüllendirmek, bölgedeki müttefiklerimizi zayıflatır" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Yunanistan, GKRY ve İsrail'in ABD'nin önemli müttefikleri olduğu vurgulanırken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de istikrar bozucu faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi.

Mektupta ayrıca "ABD yasalarına ve Kongre iradesine aykırı olan bu adım, Doğu Akdeniz'deki stratejik dengeleri tehlikeye sokar" ifadesine yer verildi.

Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?

