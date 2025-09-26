Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra İsrail lobisi harekete geçti

ABD Kongresindeki bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat üye, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth 'e yazdıkları mektupta Türkiye'ye F-16 ve F-35 jetlerinin satılmasına şiddetle karşı olduklarını belirtti.

Trump, dün Başkan Erdoğan ile basın mensuplarına verdiği demeçte Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının anında kaldırılabileceğini ve F-16 ile F-35 satışının yapılabileceğini söylemişti.

İsrail lobisinden Türkiye mektubu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İsrail yanlısı isimler mektupta, "Türkiye ile 'önemli bir F-16 anlaşması' ve 'F-35 görüşmelerinin devamı' konusunda aktif görüşmelerde olduğunu ve bu görüşmelerin 'olumlu sonuçlanmasını' beklediğini duyurmasına şiddetle karşı olduğumuzu belirtmek için bu mektubu yazıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mektupta ayrıca Türkiye'ye F-16 ve F-35 satılmasının ABD yasalarını ihlal edeceği iddia edilen mektupta, ulusal güvenliği tehlikeye atacağı ve risk oluşturduğu belirtildi.

S-400 KRİZİ

S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan mektupta "Bu şartlar yerine getirilmeden yapılacak bir satış, ABD yasalarının açık ihlali olur ve ulusal güvenliği tehlikeye atar" ifadelerine yer verildi.