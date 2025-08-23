Başkan Erdoğan-Macron görüşmesi Yunan’ı panikletti: Kıbrıs bile sırtını dönecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Fransa tarafının talebi üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesi Yunanistan 'da rahatsızlığa sebep oldu.

Thess Today, Ekran Görüntüsü

"KIBRIS BİLE ATİNA'YA SIRTINI DÖNECEK"

Yunan gazetesi Thess Today, "Sonunda Kıbrıs bile bu işe yaramazlara sırtını dönecek" başlıklı bir haber yayımladı ve Miçotakis hükümetine dış politika konusunda hiçbir adım atmamalarından dolayı tepki gösterdi.

Macron ve Başkan Erdoğan, DHA

BAŞKAN ERDOĞAN-MACRON GÖRÜŞMESİ GÜNDEM OLDU

Atina'nın Fransa-Yunanistan ilişkilerinde yavaş davrandığına dikkat çeken haberde Başkan Erdoğan'ın Macron'a telefonda "değerli dostum" diye hitap etmesi de gündem oldu. Öte yandan iki liderin eylül ayında New York'taki BM zirvesinde bir araya geleceği belirtildi.

Haberde ayrıca Miçotakis'in BM zirvesine davet edilmediği vurgulanırken Türkiye-Fransa arasındaki savunma sanayii iş birliğinin ilerlediğine de dikkat çekildi.

Yunan gazetesinin haberinde "Türkiye ve Fransa eski defterleri kapatıp savunma sanayii iş birliği için yeni bir sayfa açıyor" ifadesine yer verilirken Miçotakis hükümetinin ise atıl kaldığı ve Başkan Erdoğan'ın politikalarının Avrupa ile ilişkileri ilerlettiği belirtildi.