Başkan Erdoğan-Macron görüşmesi Yunan’ı panikletti: Kıbrıs bile sırtını dönecek

Başkan Erdoğan- Emmanuel Macron görüşmesi Atina’da yankı buldu. Yunan gazetesinde yayımlanan “Sonunda Kıbrıs bile bu işe yaramazlara sırtını dönecek” başlıklı haberde Türkiye-Fransa’nın savunma iş birliğinin hız kazandığı, Yunan hükümetinin ise pasif kaldığı vurgulandı. Haberde, Türkiye’nin bölgesel ve küresel aktör olarak ön plana çıktığı, Yunanistan’ın ise yalnızlaştığına dikkat çekildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa tarafının talebi üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesi Yunanistan'da rahatsızlığa sebep oldu.

"KIBRIS BİLE ATİNA'YA SIRTINI DÖNECEK"

Yunan gazetesi Thess Today, "Sonunda Kıbrıs bile bu işe yaramazlara sırtını dönecek" başlıklı bir haber yayımladı ve Miçotakis hükümetine dış politika konusunda hiçbir adım atmamalarından dolayı tepki gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN-MACRON GÖRÜŞMESİ GÜNDEM OLDU

Atina'nın Fransa-Yunanistan ilişkilerinde yavaş davrandığına dikkat çeken haberde Başkan Erdoğan'ın Macron'a telefonda "değerli dostum" diye hitap etmesi de gündem oldu. Öte yandan iki liderin eylül ayında New York'taki BM zirvesinde bir araya geleceği belirtildi.

Haberde ayrıca Miçotakis'in BM zirvesine davet edilmediği vurgulanırken Türkiye-Fransa arasındaki savunma sanayii iş birliğinin ilerlediğine de dikkat çekildi.

Yunan gazetesinin haberinde "Türkiye ve Fransa eski defterleri kapatıp savunma sanayii iş birliği için yeni bir sayfa açıyor" ifadesine yer verilirken Miçotakis hükümetinin ise atıl kaldığı ve Başkan Erdoğan'ın politikalarının Avrupa ile ilişkileri ilerlettiği belirtildi.

"KÜRESEL AKTÖR TÜRKİYE"

Türkiye'nin hem Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu olduğu, Gazze'de insani değerleri savunduğu ve hem de Avrupa ile diyaloğu sürdüren bir küresel aktör haline geldiği vurgulandı.

Haberde Yunanistan'ın artık sadece başkalarının açıklamalarını takip eden bir ülke haline geldiği vurgulanırken "Elimizde sadece Rafale uçakları kaldı. Türkiye sahada kazanırken biz masa başında oyalandık." İfadesine yer verildi.

Yakın zamanda Kıbrıs'ın da Atina'yı görmezden gelmeye başlayacağı belirtilirken "Eğer böyle giderse Kıbrıs bile bize sırtını dönebilir. Paris ve Ankara hattına kayabilir" ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin ise Avrupa için bir tehdit olmadığı, Türkiye'nin yeni jeopolitik dengelerin merkezi konumuna geldiği ve Yunanistan'ın ise bölgede giderek daha da yalnızlaşabileceği belirtildi.

